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ترامپ: رابطه من با نتانیاهو عالی است!

رئیس جمهور آمریکا، رابطه خود با نخست وزیر رژیم جنایتکار صهیونیستی را عالی توصیف کرد.
کد خبر: ۱۳۷۶۸۶۸
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1067 بازدید
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ترامپ: رابطه من با نتانیاهو عالی است!

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، دونالد ترامپ رئیس دولت تروریست آمریکا در گفتگو با رادیو و تلوزیون رژیم صهیونیستی گفت: رابطه من با نتانیاهو عالی است.

وی در خصوص تجاوزات وحشیانه رژیم صهیونیستی به لبنان تاکید کرد که در این زمینه میان آنها توافق وجود دارد.

 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
ناشناس
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Canada
|
۰۹:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۴
3
0
پاسخ
مگه به زندان تهدیدش نکرده بود ؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۴
جنگ زرگری
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