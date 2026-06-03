ترامپ: رابطه من با نتانیاهو عالی است!
رئیس جمهور آمریکا، رابطه خود با نخست وزیر رژیم جنایتکار صهیونیستی را عالی توصیف کرد.
کد خبر: ۱۳۷۶۸۶۸| |
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به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، دونالد ترامپ رئیس دولت تروریست آمریکا در گفتگو با رادیو و تلوزیون رژیم صهیونیستی گفت: رابطه من با نتانیاهو عالی است.
وی در خصوص تجاوزات وحشیانه رژیم صهیونیستی به لبنان تاکید کرد که در این زمینه میان آنها توافق وجود دارد.
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