ترامپ: رابطه من با نتانیاهو عالی است!

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، دونالد ترامپ رئیس دولت تروریست آمریکا در گفتگو با رادیو و تلوزیون رژیم صهیونیستی گفت: رابطه من با نتانیاهو عالی است.

وی در خصوص تجاوزات وحشیانه رژیم صهیونیستی به لبنان تاکید کرد که در این زمینه میان آنها توافق وجود دارد.