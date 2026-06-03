به گزارش تابناک، شبکه المیادین لحظاتی پیش مصاحبه اختصاصی خود با سید عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران را پخش کرد که همچنان ادامه دارد.

مهمترین محور‌های این مصاحبه در ادامه می‌آید:

لبنان را کشوری برادر و دوست می‌دانیم.

ایران هرگز به دنبال مداخله در سیاست داخلی لبنان نبوده است.

ما دیدگاه‌ها و ملاحظاتی داشتیم که آنها را بیان کردیم و حزب‌الله بخش مهمی از ساختار سیاسی لبنان است.

از نخست‌وزیر پاکستان خواستم که نام «لبنان» به طور ویژه در بند مربوط به توقف جنگ در تمامی جبهه‌ها گنجانده شود

سرنوشت جنگ میان ایران و آمریکایی صهیونی از سرنوشت نبرد در لبنان جدا نیست و این دو جبهه از همان روز نخست با یکدیگر پیوند خورده‌اند. یا جنگ در ایران و لبنان باهم متوقف می‌شود، یا در هیچ‌‌کجا متوقف نخواهد شد.

مواضع ما کاملاً شفاف است؛ پایان جنگ و آتش‌بس باید در تمامی جبهه‌های مقاومت از جمله لبنان به‌صورت همزمان محقق شود.

در جریان مذاکرات برای آتش‌بس، شخصاً از نخست‌وزیر پاکستان درخواست کردم که نام «لبنان» به طور ویژه در بند مربوط به توقف جنگ در تمامی جبهه‌ها گنجانده شود که در نهایت این موضوع محقق شد.

به تمامی طرف‌های ذی‌نفع به صراحت اعلام کرده‌ایم که حمله به بیروت یک تجاوز آشکار است و ما در برابر آن سکوت نخواهیم کرد.

هرگونه حمله به بیروت، عواقب سنگینی خواهد داشت و منجر به ازسرگیری کامل جنگ می‌شود.

در لحظاتی که اسرائیل تهدید به حمله به ضاحیه بیروت می‌کرد، ما موضعی قاطع اتخاذ کردیم و نیروهای مسلح ایران برای پاسخ متقابل در وضعیت آماده‌باش کامل قرار گرفتند.

در صورت تداوم تجاوزات اسرائیل به بیروت، نیروهای مسلح ما آمادگی کامل دارند تا جنگ را از سر گرفته و اهدافی را در داخل اسرائیل هدف قرار دهند

ارتباط با آمریکایی‌ها قطع نشده و پیام‌هایی در خصوص لزوم توقف تجاوزات علیه بیروت مبادله شده است، اما با این حال هیچ پیشرفت ملموسی در روند مذاکرات حاصل نشده است

بازگشت به میز مذاکره مشروط به تأمین حقوق ملت ایران، پایان جنگ در لبنان و توقف تنش‌ها در منطقه است

آمریکایی‌ها در چهل روز اخیر به خوبی قدرت و توانمندی ایران در این جنگ را لمس کرده‌اند.

حمایت ایران از حزب‌الله و تعامل با دولت لبنان دو مقوله جداگانه است؛ ما به دنبال توسعه روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با تمام بخش‌های لبنان هستیم.

با وجود شرایط فعلی، ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری میان دو کشور قابل‌توجه است و انتصاب سفیر جدید با هدف ارتقای این تعاملات صورت گرفته است.

سوءتفاهمی در وزارت خارجه لبنان پیرامون سفیر ایران ایجاد شده که با اطمینان به حکمت مسئولان لبنانی، به‌زودی در چارچوب حقوقی و قانونی حل خواهد شد.

سفیر ایران هم‌اکنون به کار خود در لبنان ادامه می‌دهد و جایگاه قانونی او در آینده نزدیک تثبیت خواهد شد.

اگر ترامپ با عقلانیت حکومت کند، هرگز به جنگ باز نخواهد گشت

ما آمادگی کامل برای ادامه نبرد برای مدتی بسیار طولانی را داریم و از توانمندی‌های نظامی لازم برخورداریم؛ وضعیت نظامی ما اکنون از پیش از آغاز جنگ بهتر است

ما هرگز به دنبال جنگ نبوده‌ایم و این جنگ را شروع نکردیم، اما هرگونه تعرض به کشورمان را با قاطعیت و قدرت پاسخ خواهیم داد

پایان جنگ در اختیار دشمن نیست و هرگز نخواهد بود.