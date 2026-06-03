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ادعای گروسی درباره ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادعا کرد از موقعیت مکانی ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران که در جنگ ۱۲ روزه سال گذشته هدف حمله قرار گرفت، مطلع است.
کد خبر: ۱۳۷۶۸۵۳
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ادعای گروسی درباره ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران

به گزارش تابناک، «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شامگاه چهارشنبه در گفت‌وگو با اسکای نیوز ادعا کرد: «ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران همچنان در همان محل پیشین قرار دارد اما دسترسی به آن به‌دلیل خسارت‌های فیزیکی دشوار شده است.»

گروسی همچنین مدعی شد: «اکنون فعالیت در ایران در زمینه استخراج و غنی‌سازی اورانیوم بسیار محدود یا اصلا وجود ندارد.»

او در پاسخ به این سوال که آیا ایران در آن زمان با «صفر کردن» ذخایر اورانیوم غنی‌شده خود موافقت کرده بود، ادعا کرد: «گفتن این موضوع دشوار است زیرا مذاکرات به دلیل جنگ قطع شد.»

گروسی در ادامه ادعاهای خود گفت: «در آن زمان تعدادی گزینه جایگزین مورد بحث قرار گرفت. یکی از آنها همان چیزی است که شما اشاره کردید، اما تنها گزینه نبود. گزینه‌های دیگر شامل توقف یا محدود کردن غنی‌سازی توسط ایران بود، اما اکنون، آنچه می‌توان بر سر آن توافق کرد هنوز مشخص نیست.»

ادعای مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درحالی مطرح شده که «اسماعیل بقایی» سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیشتر در نشست هفتگی خود اظهار کرد: «همان طور که بارها اعلام کرده‌ایم درباره مباحث مرتبط با موضوع هسته‌ای هیچ مذاکره‌ای صورت نگرفته و تمرکز ما بر خاتمه جنگ است.»

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رافائل گروسی مدیرکل آژانس ایران برنامه هسته ای اورانیوم غنی شده آمریکا جنگ مذاکره
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