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انگلیس سفیر روسیه را احضار کرد

لندن سفیر روسیه را به بهانه ورود یک پهپاد روسی به رومانی احضار کرد.
کد خبر: ۱۳۷۶۸۳۹
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انگلیس سفیر روسیه را احضار کرد

به گزارش تابناک به نقل از رویترز، وزارت امور خارجه انگلیس امروز چهارشنبه به بهانه ورود یک پهپاد روسی به رومانی اعلام کرد که سفیر روسیه را احضار کرده است.

ایوت کوپر، وزیر امور خارجه انگلیس این حادثه را که در جریان حمله روسیه به اوکراین رخ داد، محکوم و ادعا کرد که لندن در کنار متحدان خود برای دفاع از قلمرو ناتو ایستاده است.

وزارت امور خارجه انگلیس در بیانیه‌ای اعلام کرد: آخرین بمباران روسیه علیه غیرنظامیان در اوکراین پس از نقض حریم هوایی ناتو در هفته گذشته و هدف قرار دادن یک ساختمان مسکونی در رومانی صورت گرفته است. آسیب رساندن به غیرنظامیان در قلمرو ناتو غیرقابل قبول است و یادآوری آشکاری از تهدیدی است که غیرنظامیان اوکراینی روزانه با آن مواجه هستند.

این در حالی است که وزارت دفاع روسیه پیشتر اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور در پاسخ به حملات تروریستی کی‌یف، حملات تلافی جویانه از جمله با استفاده از موشک‌های بالستیک هواپایه هایپرسونیک به شرکت های صنایع دفاعی اوکراین در کی‌یف، زاپوریژیا، خارکف و دنیپروپتروفسک، پولتاوا، خملنیتسکی و سومی انجام دادند.

وزارت دفاع روسیه تأکید کرد اهداف حمله محقق شد و تمامی اهداف تعیین‌شده نظامی مورد اصابت قرار گرفتند.

لازم به ذکر است که به تازگی یکی از پهپادهای اوکراینی با اصابت به یک خوابگاه دانشجویی در لوگانسک باعث فرو ریختن این ساختمان و کشته شدن ۲۱ دانشجو و زخمی شدن ۴۴ تن دیگر شد. ارتش روسیه نیز بعد از این واقعه حملات انتقام جویانه خود را علیه مواضع نظامی اوکراین آغاز کرد.

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