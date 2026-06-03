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تاج: سعی می‌کنیم با پرواز به لس‌آنجلس برویم

رییس فدراسیون فوتبال درباره شرایط رفتن تیم‌ملی از مکزیک به آمریکا برای انجام بازی‌ها عنوان کرد: فاصله ما با لس آنجلس به صورت زمینی ۳ ساعت و ۲۰ دقیقه است ولی شرط عقل آن است که با هواپیما برویم چرا که ۴۵ دقیقه راه است و در حال تلاش برای انجام این موضوع هستیم.
کد خبر: ۱۳۷۶۸۳۰
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تاج: سعی می‌کنیم با پرواز به لس‌آنجلس برویم

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، مهدی تاج، ریاست فدراسیون فوتبال درباره آخرین وضعیت صدور روادید اعضای تیم اظهار کرد: پذیرفته شد که بدون انگشت نگاری ویزای مکزیک را برای تیم صادر کنند. دو نفر مانده که آنها هم در کنار تیم هستند و تا ساعات آینده این اتفاق رخ می‌دهد. برای تمام بازیکنان و کادر فنی صادر شده است. اگر به مکزیک نرفته بودیم تا زمانی که ویزای آمریکا صادر نمی‌شد نمی‌توانستیم به کمپ برویم. دیگر مانعی وجود ندارد و تنها ویزای آمریکا مانده که هم ما و هم فیفا در حال پیگیری هستیم. نمی‌دانیم اکنون در چه مرحله‌ای است.

رییس فدراسیون فوتبال درباره اعزام اهالی رسانه به جام جهانی هم گفت: تعدادی از اهالی رسانه در مکزیک حضور خواهند داشت. امروز جلسه‌ای در وزارت ارشاد بوده و به صورت جدی دنبال آن هستیم و به کمک یک اسپانسر، برخی از عزیزان رسانه را راهی مکزیک می‌کنیم. برای ویزای مکزیک مشکل نداریم و صرفا بحث هزینه است.

تاج درباره گمانه‌زنی درباره درخواست برخی نمایندگان مجلس برای همراهی تیم ملی در آمریکا و همچنین درباره شرایط رفتن از مکزیک به آمریکا برای انجام بازی‌ها عنوان کرد: هیچ کدام از نمایندگان مجلس خواهان اعزام به آمریکا نبوده‌اند. فاصله ما با لس آنجلس به صورت زمینی ۳ ساعت و ۲۰ دقیقه است ولی شرط عقل آن است که با هواپیما برویم چرا که ۴۵ دقیقه راه است و در حال تلاش برای انجام این موضوع هستیم. توافق ما با فیفا مهم است. 

رییس فدراسیون فوتبال در پایان با بیان اینکه «صدور روادید آمریکا را به فیفا سپرده‌ایم،» اظهار کرد: در کاروان تعدادی آشپز، فیزیوتراپ و ... هستند که برای آنها هم با فیفا در حال مذاکره هستیم. ویزای مکزیک کاملا حل شده اما درباره ویزای آمریکا فیفا به ما امیدواری داده که به عهده آنها بگذاریم و حل می‌کنند ولی هنوز نمی‌شود گفت که ویزای آمریکا حل شده چون فعلا چیزی به ما اعلام نشده است.

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مهدی تاج فدراسیون فوتبال تیم ملی فوتبال جام جهانی آمریکا جام جهانی 2026 مکزیک ویزای آمریکا
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