تنگه هرمز به قدرتمندترین سلاح ایران علیه ترامپ بدل شده
به گزارش تابناک، روزنامه نیویورک تایمز روز چهارشنبه در گزارشی به نقل از بسیاری از مقامات سابق آمریکایی با اشاره به عملیات دفاعی ایران در برابر تجاوز مشترک آمریکا ـ صهیونیستی نوشت: «این مقامات که ساعتها صرف شبیهسازی واکنش احتمالی تهران به یک حمله بزرگ ایالات متحده کردهاند، پاسخ ایران را نه دیوانهوار دانستهاند و نه تعجبآور.»
این رسانه آمریکایی با اشاره به اقدامات تنشزای ایالات متحده طی سالهای اخیر، گزارش داد: «سالهاست که دولت ایالات متحده مانورهای جنگی را با هدف بررسی درگیریهای احتمالی با ایران انجام میدهد، از جمله مانورهایی در پنتاگون که دهها مقام نظامی و سیاستگذار در آن حضور داشتند. شرکتکنندگان میگویند بارها و بارها به این نتیجه رسیدهاند که ایران با بستن تنگه هرمز به یک حمله بزرگ آمریکا پاسخ خواهد داد.»
«دنیس بی.راس» مقام ارشد امنیت ملی در کاخ سفید در دوران «باراک اوباما» رئیسجمهور اسبق آمریکا گفت: «هر بار، اولین چیزی که ما روی آن تمرکز میکردیم، بدون استثنا، تنگه بود. ما فرض میکردیم که اگر با ایران وارد جنگ شوید، این نقطه مقابل آنهاست.»
نیویورک تایمز در این گزارش استدلال کرد: «پس از سه ماه، کنترل ایران بر تنگه هرمز به قدرتمندترین سلاح آن و به منبعی عظیم برای اهرم فشار در مذاکرات با دونالد ترامپ بر سر برنامه هستهای ایران بدل شده است.»
این روزنامه تاکید کرد: «ظرف چند روز پس از آغاز جنگ، ارتش ایران کنترل تنگه را به دست گرفت و تانکرهای تجاری را با قایق، موشک و پهپاد تهدید کرد. کشتیرانی متوقف شد. قیمت انرژی به شدت افزایش یافت. و ترامپ در یک موقعیت و گوشه راهبردی قرار گرفت.»
برخی مقامات سابق آمریکایی در گفتوگو با نیویورک تایمز خاطر نشان کردند: «تاکتیکهای ایران ممکن است ارتش ایالات متحده را غافلگیر کرده باشد. برنامهریزی پنتاگون بر این فرض متمرکز بود که ایران تنگه هرمز را شدیدا مینگذاری خواهد کرد. در عوض، ایران عمدتا به موشکها و زرادخانه نسبتا جدید پهپادهای ارزانقیمت خود برای حمله و تهدید کشتیها متکی بوده است.»
گفتنی است، در نتیجه آتشافروزی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه و با تکرار حملات غیرقانونی علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران از ۹ اسفند ۱۴۰۴، مقامات جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند کلیه تردد کشتیها از این آبراه مهم بینالمللی که در مجاورت آبهای سرزمینی و خط ساحلی قلمرو ایران واقع شده است، باید با هماهنگی ایران انجام شود و کشتیهای مرتبط با آمریکا و رژیم صهیونیستی و متحدان آنها اجازه عبور نخواهند داشت.