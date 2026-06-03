صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تنگه هرمز به قدرتمندترین سلاح ایران علیه ترامپ بدل شده

روزنامه «نیویورک تایمز» کنترل ایران بر تنگه هرمز را «قدرتمندترین سلاح» خواند و در عین حال تاکید کرد که ایران از این موضوع به‌عنوان «اهرم فشاری» در مذاکرات با آمریکا استفاده می‌کند.
کد خبر: ۱۳۷۶۸۲۷
| |
495 بازدید
تنگه هرمز به قدرتمندترین سلاح ایران علیه ترامپ بدل شده

به گزارش تابناک، روزنامه نیویورک تایمز روز چهارشنبه در گزارشی به نقل از بسیاری از مقامات سابق آمریکایی با اشاره به عملیات دفاعی ایران در برابر تجاوز مشترک آمریکا ـ صهیونیستی نوشت: «این مقامات که ساعت‌ها صرف شبیه‌سازی واکنش احتمالی تهران به یک حمله بزرگ ایالات متحده کرده‌اند، پاسخ ایران را نه دیوانه‌وار دانسته‌اند و نه تعجب‌آور.»

این رسانه آمریکایی با اشاره به اقدامات تنش‌زای ایالات متحده طی سالهای اخیر، گزارش داد: «سال‌هاست که دولت ایالات متحده مانورهای جنگی را با هدف بررسی درگیری‌های احتمالی با ایران انجام می‌دهد، از جمله مانورهایی در پنتاگون که ده‌ها مقام نظامی و سیاست‌گذار در آن حضور داشتند. شرکت‌کنندگان می‌گویند بارها و بارها به این نتیجه رسیده‌اند که ایران با بستن تنگه هرمز به یک حمله بزرگ آمریکا پاسخ خواهد داد.»

«دنیس بی.‌راس» مقام ارشد امنیت ملی در کاخ سفید در دوران «باراک اوباما» رئیس‌جمهور اسبق آمریکا گفت: «هر بار، اولین چیزی که ما روی آن تمرکز می‌کردیم، بدون استثنا، تنگه بود. ما فرض می‌کردیم که اگر با ایران وارد جنگ شوید، این نقطه مقابل آنهاست.»

نیویورک تایمز در این گزارش استدلال کرد: «پس از سه ماه، کنترل ایران بر تنگه هرمز به قدرتمندترین سلاح آن و به منبعی عظیم برای اهرم فشار در مذاکرات با دونالد ترامپ بر سر برنامه هسته‌ای ایران بدل شده است.»

این روزنامه تاکید کرد: «ظرف چند روز پس از آغاز جنگ، ارتش ایران کنترل تنگه را به دست گرفت و تانکرهای تجاری را با قایق، موشک و پهپاد تهدید کرد. کشتیرانی متوقف شد. قیمت انرژی به شدت افزایش یافت. و ترامپ در یک موقعیت و گوشه راهبردی قرار گرفت.»

برخی مقامات سابق آمریکایی در گفت‌وگو با نیویورک تایمز خاطر نشان کردند: «تاکتیک‌های ایران ممکن است ارتش ایالات متحده را غافلگیر کرده باشد. برنامه‌ریزی پنتاگون بر این فرض متمرکز بود که ایران تنگه هرمز را شدیدا مین‌گذاری خواهد کرد. در عوض، ایران عمدتا به موشک‌ها و زرادخانه نسبتا جدید پهپادهای ارزان‌قیمت خود برای حمله و تهدید کشتی‌ها متکی بوده است.»

گفتنی است، در نتیجه آتش‌افروزی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه و با تکرار حملات غیرقانونی علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران از ۹ اسفند ۱۴۰۴، مقامات جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند کلیه تردد کشتی‌ها از این آبراه مهم بین‌المللی که در مجاورت آب‌های سرزمینی و خط ساحلی قلمرو ایران واقع شده است، باید با هماهنگی ایران انجام شود و کشتی‌های مرتبط با آمریکا و رژیم صهیونیستی و متحدان آن‌ها اجازه عبور نخواهند داشت.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا ترامپ ایران جنگ مذاکره توافق تنگه هرمز محاصره دریایی
یک استان جدید از دل خزر بیرون اومد/ بزرگ‌ترین انتقال خاموش زمین در شمال ایران
وقتی سیاست، فقه و پزشکی سر یک میز می‌نشینند
بازخوانی تاریخ/ سری که ۴۳۶ سال پس از اعدام دوباره پیدا شد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مذاکرات ایران و آمریکا باید به ثبات در منطقه منجر شود
قالیباف: دوران تهدید بی هزینه به پایان رسیده است
ترامپ تاریخ لغو محاصره ایران را اعلام کرد
اولویت ایران در توافق؛ توقف جنگ در تمام جبهه‌ها
شواهدی از کنترل تاریخی ایران بر تنگه هرمز
کویت ۲دیپلمات ایرانی را عنصر نامطلوب اعلام کرد
قرارگاه خاتم‌الانبیا:دشمن چاره ای جز تسلیم ندارد
پاسخ «قالیباف» به «ونس» درباره نحوه مذاکرات
ترامپ خواستار تعهد مکتوب ایران در مذاکرات شد!
نتانیاهو: با ترامپ در مسائل مرتبط با ایران موافق هستم
سالیوان: توافق با ایران همان برجام است، با هزینه مضاعف!
ایران تبادل پیام با آمریکا را متوقف می‌کند
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
ترامپ متن تفاهم نامه را تغییر داد/ ارسال پیشنهاد جدید آمریکا به ایران  (۸۲ نظر)
مقام ارشد اطلاعاتی اسرائیل: احمدی نژاد یکی از حلقه‌ها بود! + زیرنویس  (۷۸ نظر)
فواد ایزدی: اگر چنین کنیم ترامپ به ایران بمب اتم خواهد زد!  (۷۸ نظر)
بررسی اظهارات وزیر جنگ آمریکا در «شانگری-لا»/ «توافق نشود دوباره به ایران حمله می‌کنیم»  (۶۱ نظر)
چری ۳۰ هزار دلاری را با اسم «اکستریم» ۹ میلیارد فاکتور کردند/ خودروسازی که روغن‌موتور ندارد اما اشتهای میلیاردی دارد!  (۶۱ نظر)
التماس مسیح علی نژاد برای حمله دوباره به ایران!  (۵۸ نظر)
افزایش «قیمت بنزین» از دستور کار دولت خارج شد؟ / «پاداش» سقاب برای مردم چیست؟  (۵۷ نظر)
کارشناس صداوسیما: آریایی‌‌ها قاتل بودند!  (۵۶ نظر)
تصاویر محافظین و لندکروز حفاظت احمدی نژاد پس از حمله اسرائیل  (۵۲ نظر)
پاسکاری دولتی‌ها بر سر کالابرگ/ یک میلیون تومانی که ثابت مانده اما بی‌ارزش‌تر می‌شود  (۴۹ نظر)
ایران جنگنده پاکستانی می‌خرد؟  (۴۷ نظر)
روایت فرزند آیت الله یزدی درباره رقم نجومی در حسابش  (۴۴ نظر)
تصاویر هدیه لاکچری یک بانک دولتی به کارمندانش  (۴۴ نظر)
تصمیمی که دودش به چشم مردم می‌رود/ چرا دولت برای موج تازه گرانی آستین بالا زد؟  (۴۴ نظر)
ویدیوهای رسانه احمدی نژاد پیش از حمله اسرائیل: هرکه با رهبری مخالف است...  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005mAt
tabnak.ir/005mAt