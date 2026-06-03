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پاسخ عارف به شبهات تشکیل ستاد ویژه فضای مجازی

معاون اول رئیس‌جمهوری با تأکید بر اینکه ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی برای موازی‌کاری تشکیل نشده است، گفت: اقتدار ملی در گرو اقتدار دولت است و بازگشایی اینترنت تنها بخشی از مأموریت ستاد فضای مجازی است.
کد خبر: ۱۳۷۶۸۲۶
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پاسخ عارف به شبهات تشکیل ستاد ویژه فضای مجازی

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمدرضا عارف در ششمین جلسه توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی، توسعه علم و فناوری‌های نوین را از اولویت‌های کشور دانست و گفت: با وجود آثار اقتصادی ناشی از جنگ، کشور از ظرفیت علمی، نیروی انسانی متخصص و فناوری لازم برای بازسازی و نوسازی مراکز آسیب‌دیده برخوردار است.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت جبهه علم و فناوری افزود: باید با فعالیت منسجم نهادهای مرتبط، زمینه دستیابی کشور به جایگاه برتر منطقه‌ای در حوزه علم و فناوری فراهم شود.

معاون اول رئیس‌جمهوری درباره تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور گفت: این ستاد برای موازی‌کاری شکل نگرفته و در عمل کارآمدی خود را نشان خواهد داد. همه این مجموعه‌ها یک هدف مشترک دارند و آن ارتقای فناوری و استفاده بهینه از آن در راهبردهای کشور است.

وی با بیان اینکه بازگشایی اینترنت تنها بخشی از وظایف این ستاد است، تاکید کرد: پیگیری این موضوع حق ذاتی دولت است. عده‌ای برای دولت اقتدار قائل نیستند، در حالی که اقتدار ملی در گرو اقتدار دولت است و بدون اقتدار دولت، امکان پیشبرد امور کشور وجود ندارد.

عارف در ادامه با تقدیر از سه جبهه میدان، خیابان و دیپلماسی، تأکید کرد: دستاوردهای علمی و فناوری کشور حاصل نگاه راهبردی امام شهید انقلاب و تلاش نخبگان و متخصصان جوان است و برنامه‌ریزی‌های کشور باید متناسب با شرایط جدید پس از جنگ رمضان انجام شود.

وی با اشاره به تغییر شرایط و موقعیت ایران پس از جنگ رمضان، افزود: در شرایط پساجنگ، کسی جرئت نمی‌کند ایران را تحریم یا برای پیشرفت فناوری در کشور محدودیت ایجاد کند. البته تاکنون نیز این فشارها موجب توقف حرکت جمهوری اسلامی ایران در مسیر علم و فناوری نشده است، اما اکنون اگر دشمن بخواهد مانع پیشرفت علمی ایران شود، با پاسخ متناسب و تنبیه‌کننده مواجه خواهد شد.

معاون اول رئیس‌جمهوری تأکید کرد: برنامه‌ریزی‌های کشور باید متناسب با شرایط جدید پساجنگی انجام شود. تنگه هرمز سرمایه ملی ایران است و تاکنون حق ترانزیت ما به‌طور کامل پرداخت نشده است. دیگر اجازه نخواهیم داد از این سرمایه راهبردی علیه منافع کشورمان استفاده شود.

وی همچنین بر حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، جذب نخبگان و استفاده از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی برای بازسازی و بهسازی مراکز آسیب‌دیده تأکید کرد.

واگذاری اختیارات به استان‌ها موجب تسهیل تأمین کالاهای اساسی شد

عارف همچنین جلسه شورای عالی اداری با تأکید بر ضرورت تقویت اختیارات استان‌ها گفت: راهبرد دولت آن است که استانداران در چارچوب سیاست تفویض اختیار، نقش مؤثرتری در اداره امور استان‌ها داشته باشند.

وی با قدردانی از عملکرد استانداران در جنگ ۱۲ روزه افزود: واگذاری اختیارات به استان‌ها نتایج مثبتی به همراه داشت و موجب تسهیل تأمین کالاهای اساسی و مدیریت بهتر شرایط در استان‌های مختلف کشور شد.

معاون اول رئیس‌جمهوری تصریح کرد: در دوران جنگ، ارتباط استان‌های مرزی با کشورهای همسایه برای تأمین کالاهای اساسی در اولویت قرار گرفت و مبادله کالا و سوخت میان استان‌ها انجام شد که نتیجه آن جلوگیری از هرگونه کمبود در کشور بود.

در این جلسه همچنین موضوع استقرار نظام تشویق و تنبیه مجریان برنامه اصلاح نظام اداری، برگزاری دوره‌های آموزشی مدیران تحول اداری و نظام مدیریت آموزش، پژوهش و فناوری بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت.

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