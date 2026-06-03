پس از ماه‌ها خشکی آب در رودخانه زاینده رود در مسیر شهر اصفهان جاری شد و شور و نشاط زندگی در این شهر جریان یافت.





به گزارش تابناک؛ پس از ماه‌ها خشکی آب در رودخانه زاینده رود در مسیر شهر اصفهان جاری شد و شور و نشاط زندگی در این شهر جریان یافت.



خروجی سد زاینده‌رود ساعت ۱۹ عصر روز دوشنبه ۱۱ خردادماه با هدف جاری سازی آب در این رودخانه برای کشاورزی غرب و شرق افزایش یافت.



مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، ذخیره سد مخزنی زاینده‌رود را در زمان رهاسازی آب، ۶۲۵ میلیون مترمکعب اعلام کرد.