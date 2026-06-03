آب رودخانه زایندهرود به اصفهان رسید
پس از ماهها خشکی آب در رودخانه زاینده رود در مسیر شهر اصفهان جاری شد و شور و نشاط زندگی در این شهر جریان یافت.
کد خبر: ۱۳۷۶۸۱۴| |
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به گزارش تابناک؛ پس از ماهها خشکی آب در رودخانه زاینده رود در مسیر شهر اصفهان جاری شد و شور و نشاط زندگی در این شهر جریان یافت.
خروجی سد زایندهرود ساعت ۱۹ عصر روز دوشنبه ۱۱ خردادماه با هدف جاری سازی آب در این رودخانه برای کشاورزی غرب و شرق افزایش یافت.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، ذخیره سد مخزنی زایندهرود را در زمان رهاسازی آب، ۶۲۵ میلیون مترمکعب اعلام کرد.
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