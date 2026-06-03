صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آب رودخانه زاینده‌رود به اصفهان رسید

پس از ماه‌ها خشکی آب در رودخانه زاینده رود در مسیر شهر اصفهان جاری شد و شور و نشاط زندگی در این شهر جریان یافت.
کد خبر: ۱۳۷۶۸۱۴
| |
1438 بازدید
آب رودخانه زاینده‌رود به اصفهان رسید



به گزارش تابناک؛ پس از ماه‌ها خشکی آب در رودخانه زاینده رود در مسیر شهر اصفهان جاری شد و شور و نشاط زندگی در این شهر جریان یافت.

خروجی سد زاینده‌رود ساعت ۱۹ عصر روز دوشنبه ۱۱ خردادماه با هدف جاری سازی آب در این رودخانه برای کشاورزی غرب و شرق افزایش یافت.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، ذخیره سد مخزنی زاینده‌رود را در زمان رهاسازی آب، ۶۲۵ میلیون مترمکعب اعلام کرد.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
زاینده رود اصفهان استانداری اصفهان کشاورزی
یک استان جدید از دل خزر بیرون اومد/ بزرگ‌ترین انتقال خاموش زمین در شمال ایران
وقتی سیاست، فقه و پزشکی سر یک میز می‌نشینند
بازخوانی تاریخ/ سری که ۴۳۶ سال پس از اعدام دوباره پیدا شد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
زاینده‌رود به اصفهان نزدیک شد
دستور فوری پزشکیان در زمینه امنیت غذایی کشور
برقراری پروازهای رامسر به مشهد و اصفهان+ جزییات
نجات ۶۰ نفر از آتش مرگبار مجتمع مسکونی در اصفهان + عکس
توصیه‌های مهم به شهروندان برای بازگشایی زاینده‌رود
تنها بازمانده خانواده 10 نفره‌ از حمله اسرائیل و آمریکا
احتمال شنیده شدن صدای انفجار در این شهر
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
ترامپ متن تفاهم نامه را تغییر داد/ ارسال پیشنهاد جدید آمریکا به ایران  (۸۲ نظر)
مقام ارشد اطلاعاتی اسرائیل: احمدی نژاد یکی از حلقه‌ها بود! + زیرنویس  (۷۸ نظر)
فواد ایزدی: اگر چنین کنیم ترامپ به ایران بمب اتم خواهد زد!  (۷۸ نظر)
بررسی اظهارات وزیر جنگ آمریکا در «شانگری-لا»/ «توافق نشود دوباره به ایران حمله می‌کنیم»  (۶۱ نظر)
چری ۳۰ هزار دلاری را با اسم «اکستریم» ۹ میلیارد فاکتور کردند/ خودروسازی که روغن‌موتور ندارد اما اشتهای میلیاردی دارد!  (۶۱ نظر)
التماس مسیح علی نژاد برای حمله دوباره به ایران!  (۵۸ نظر)
افزایش «قیمت بنزین» از دستور کار دولت خارج شد؟ / «پاداش» سقاب برای مردم چیست؟  (۵۷ نظر)
کارشناس صداوسیما: آریایی‌‌ها قاتل بودند!  (۵۶ نظر)
تصاویر محافظین و لندکروز حفاظت احمدی نژاد پس از حمله اسرائیل  (۵۲ نظر)
پاسکاری دولتی‌ها بر سر کالابرگ/ یک میلیون تومانی که ثابت مانده اما بی‌ارزش‌تر می‌شود  (۴۹ نظر)
ایران جنگنده پاکستانی می‌خرد؟  (۴۷ نظر)
روایت فرزند آیت الله یزدی درباره رقم نجومی در حسابش  (۴۴ نظر)
تصاویر هدیه لاکچری یک بانک دولتی به کارمندانش  (۴۴ نظر)
تصمیمی که دودش به چشم مردم می‌رود/ چرا دولت برای موج تازه گرانی آستین بالا زد؟  (۴۴ نظر)
ویدیوهای رسانه احمدی نژاد پیش از حمله اسرائیل: هرکه با رهبری مخالف است...  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005mAg
tabnak.ir/005mAg