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هشدار ایران، نگرانی آمریکا و عقب‌نشینی تل‌آویو

احمد بخشایش
کد خبر: ۱۳۷۶۷۷۹
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تهدید اخیر رژیم صهیونیستی علیه ضاحیه و بیروت و سپس اعلام توقف حملات، بار دیگر نشان داد که معادلات امنیتی منطقه صرفاً در تل‌آویو تعیین نمی‌شود. هرچند رژیم صهیونیستی تلاش دارد با تهدیدهای مکرر و عملیات نظامی، موازنه میدانی را به نفع خود تغییر دهد، اما واقعیت این است که هرگونه گسترش جنگ در لبنان می‌تواند دامنه بحران را به سطحی فراتر از محاسبات اولیه این رژیم بکشاند.

در این میان، هشدار صریح جمهوری اسلامی ایران در واکنش به تهدیدات علیه لبنان، حامل پیامی روشن بود؛ اینکه هرگونه اقدام ماجراجویانه جدید می‌تواند با واکنش‌هایی مواجه شود که هزینه‌های امنیتی و سیاسی سنگینی برای رژیم صهیونیستی به همراه خواهد داشت. صدور هشدار درباره شهرک‌های شمالی سرزمین‌های اشغالی نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است؛ پیامی بازدارنده برای جلوگیری از تغییر قواعد درگیری و عبور از خطوط قرمز جدید.

آنچه بیش از همه برای آمریکا اهمیت دارد، نه امنیت لبنان و نه حتی حفظ آتش‌بس، بلکه جلوگیری از بحرانی است که می‌تواند منافع راهبردی واشنگتن را در منطقه با مخاطره مواجه کند. گسترش جنگ در لبنان، احتمال درگیر شدن بازیگران متعدد منطقه‌ای، افزایش ناامنی در مسیرهای انرژی و پیچیده‌تر شدن پرونده‌های سیاسی و امنیتی خاورمیانه را به همراه دارد؛ موضوعی که آمریکا در شرایط فعلی تمایلی به پرداخت هزینه‌های آن ندارد.

به همین دلیل، فشار واشنگتن بر تل‌آویو برای کنترل دامنه تنش‌ها را باید بیش از آنکه اقدامی در راستای ثبات منطقه دانست، تلاشی برای مدیریت هزینه‌های خود و جلوگیری از خروج اوضاع از کنترل ارزیابی کرد. آمریکا به خوبی می‌داند که آغاز یک جنگ فراگیر در لبنان لزوماً به معنای پیروزی رژیم صهیونیستی نخواهد بود و حتی ممکن است معادلات منطقه را به زیان متحدانش تغییر دهد.

تحولات اخیر نشان داد که برخلاف تصور برخی محافل صهیونیستی، لبنان همچنان می‌تواند به یکی از نقاط حساس و تعیین‌کننده در معادلات بازدارندگی منطقه تبدیل شود. عقب‌نشینی از تهدید حمله به بیروت نیز بیش از هر چیز بیانگر این واقعیت است که هزینه‌های جنگ جدید، دست‌کم در شرایط کنونی، برای حامیان و طراحان آن قابل پیش‌بینی و قابل تحمل نیست.

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