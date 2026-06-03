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ایران تبادل پیام با آمریکا را متوقف می‌کند

با توجه به تداوم جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان و با عنایت به اینکه لبنان جزو پیش شرط‌های آتش‌بس بوده است و هم اینک این آتش‌بس در همه جبهه‌ها از جمله لبنان نقض شده است، تیم مذاکره‌کننده ایرانی «گفت‌و‌گو‌ها و تبادل متون از طریق میانجی» را متوقف می‌کند.
کد خبر: ۱۳۷۶۷۷۲
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ایران تبادل پیام با آمریکا را متوقف می‌کند

 

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ با توجه به تداوم جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان و با عنایت به اینکه لبنان جزو پیش شرط‌های آتش‌بس بوده است و هم اینک این آتش‌بس در همه جبهه‌ها از جمله لبنان نقض شده است، تیم مذاکره‌کننده ایرانی «گفت‌و‌گو‌ها و تبادل متون از طریق میانجی» را متوقف می‌کند.

توقف فوری عملیات تجاوزکارانه و وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان و ضرورت عقب‌نشینی کامل رژیم از مناطق اشغال شده در لبنان، مورد تاکید مسئولان و مذاکره‌کنندگان ایرانی قرار گرفته و تا زمانی که نظر ایران و مقاومت در این زمینه تامین نشود، گفتگویی در کار نخواهد بود.

همچنین، جبهه مقاومت و ایران عزم خود را برای انسداد کامل تنگه هرمز، و فعال کردن سایر جبهه‌ها از جمله تنگه باب‌المندب، به منظور تنبیه صهیونیست‌ها و حامیانش در دستور کار قرار داده‌اند.

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