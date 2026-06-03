مروری بر پیام رهبر انقلاب به مناسبت سالروز افتتاح مجلس شورای اسلامی

مجلس، سنگر خط مقدم تحول و پیشرفت کشور

رهبر انقلاب در پیام خود به مناسبت 7 خرداد بر ضرورت نقش آفرینی مجلس در تزار ملت مبعوث شده و تلاش برای آینده سازی کشور؛ امید آفرینی و حل مسائل اصلی مردم تاکید کردند که در این اطلاع نگاشت مرور شده است.