پیام رهبر
مجلس، سنگر خط مقدم تحول و پیشرفت کشور
مروری بر پیام رهبر انقلاب به مناسبت سالروز افتتاح مجلس شورای اسلامی
کد خبر: ۱۳۷۶۷۴۹| |
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رهبر انقلاب در پیام خود به مناسبت 7 خرداد بر ضرورت نقش آفرینی مجلس در تزار ملت مبعوث شده و تلاش برای آینده سازی کشور؛ امید آفرینی و حل مسائل اصلی مردم تاکید کردند که در این اطلاع نگاشت مرور شده است.
گزارش خطا
امسال، سالِ جهشِ تولید است/ سال ۹۸ تولید تکان خورد، حرکت کرد و راه افتاد/ نقش تولید یک نقش یگانه و بیهمتایی است
مصوبات مجلس معطوف به امید آفرینی و آینده کشور باشد/ اختلافات غیرموجّه و حتی موجّه را به تنازع و تفرقه تبدیل نکنید
رفتار دولت نژادپرست آمریکا را محکوم و از حرکت مردم حمایت میکنیم / آمریکا نتوانسته است با ترس یا فریب جلوی پیشرفت مردم ایران را بگیرد / کمک به فلسطین، دلسوزی برای یمن و دغدغه مسلمانان زیر ستم اهتمام همیشگی ماست
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