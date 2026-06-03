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پیام رهبر

مجلس، سنگر خط مقدم تحول و پیشرفت کشور

مروری بر پیام رهبر انقلاب به مناسبت سالروز افتتاح مجلس شورای اسلامی
کد خبر: ۱۳۷۶۷۴۹
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رهبر انقلاب در پیام خود به مناسبت 7 خرداد بر ضرورت نقش آفرینی مجلس در تزار ملت مبعوث شده و تلاش برای آینده سازی کشور؛ امید آفرینی و حل مسائل اصلی مردم تاکید کردند که در این اطلاع نگاشت مرور شده است.

مجلس، سنگر خط مقدم تحول و پیشرفت کشور

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۳:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
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5
پاسخ
خروجی کار مجلس برای همه مشخص است
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# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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