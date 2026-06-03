قیمت جدید دلار، یورو و درهم امروز ۱۳ خرداد

درهم حواله با افزایش نسبت به روز گذشته، از ۴۰۰۷۹ (چهل هزار و هفتاد و نه) تومان به ۳۹۷۱۸ (سی و نه هزار و هفتصد و هجده) تومان رسید.

به گزارش تابناک؛ قیمت دلار مبادله‌ای امروز در بازار افت را تجربه کردند.

آخرین نرخ دلار حواله‌ای

قیمت دلار حواله‌ای امروز با کاهش نسبت به روز گذشته، از ۱۴۷,۱۹۰ (یکصد و چهل و هفت هزار و یکصد و نود) تومان به ۱۴۵,۸۶۴ (یکصد و چهل و پنج هزار و هشتصد و شصت و چهار) تومان رسید.

آخرین نرخ یورو حواله‌ای

یورو حواله‌ای امروز با کاهش نسبت به روز گذشته، از ۱۷۱،۰۸۸ (یکصد و هفتاد و یک هزار و هشتاد و هشت) تومان، به ۱۶۹،۸۰۲ (یکصد و شصت و نه هزار و هشتصد و دو) تومان رسید.

نرخ درهم مبادله‌ای

درهم حواله با افزایش نسبت به روز گذشته، از ۴۰۰۷۹ (چهل هزار و هفتاد و نه) تومان به ۳۹۷۱۸ (سی و نه هزار و هفتصد و هجده) تومان رسید.

