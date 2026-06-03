صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قیمت جدید دلار، یورو و درهم امروز ۱۳ خرداد

درهم حواله با افزایش نسبت به روز گذشته، از ۴۰۰۷۹ (چهل هزار و هفتاد و نه) تومان به ۳۹۷۱۸ (سی و نه هزار و هفتصد و هجده) تومان رسید.
کد خبر: ۱۳۷۶۷۴۷
| |
2587 بازدید
|
۱
قیمت جدید دلار، یورو و درهم امروز ۱۳ خرداد

به گزارش تابناک؛ قیمت دلار  مبادله‌ای امروز در بازار افت  را تجربه کردند.

آخرین نرخ دلار حواله‌ای

قیمت دلار حواله‌ای امروز با کاهش نسبت به روز گذشته، از ۱۴۷,۱۹۰ (یکصد و چهل و هفت هزار و یکصد و نود) تومان به ۱۴۵,۸۶۴ (یکصد و چهل و پنج هزار و هشتصد و شصت و چهار) تومان رسید.

آخرین نرخ یورو حواله‌ای

یورو حواله‌ای امروز با کاهش نسبت به روز گذشته، از ۱۷۱،۰۸۸ (یکصد و هفتاد و یک هزار و هشتاد و هشت) تومان، به ۱۶۹،۸۰۲ (یکصد و شصت و نه هزار و هشتصد و دو) تومان رسید.

 نرخ درهم مبادله‌ای

درهم حواله با افزایش نسبت به روز گذشته، از ۴۰۰۷۹ (چهل هزار و هفتاد و نه) تومان به ۳۹۷۱۸ (سی و نه هزار و هفتصد و هجده) تومان رسید.
 

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
دلار یورو درهم ارز قیمت دلار قیمت ارز
یک استان جدید از دل خزر بیرون اومد/ بزرگ‌ترین انتقال خاموش زمین در شمال ایران
وقتی سیاست، فقه و پزشکی سر یک میز می‌نشینند
بازخوانی تاریخ/ سری که ۴۳۶ سال پس از اعدام دوباره پیدا شد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت دلار، یورو و درهم امروز ۲ اسفند
قیمت دلار، یورو و درهم امروز ۱ بهمن
قیمت دلار، یورو و درهم امروز یکشنبه ۱۰ خرداد
قیمت دلار و یورو امروز پنج‌شنبه ۴ دی
قیمت دلار، یورو و درهم امروز ۲۷ اردیبهشت
قیمت دلار بازار آزاد؛ امروز پنجشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۴
قیمت دلار، طلا و یورو امروز ۸ اردیبهشت
قیمت دلار، یورو و پوند امروز ۱۰ دی
پیش بینی عضو اتاق بازرگانی درباره قیمت دلار
قیمت دلار، یورو و سایر ارزها امروز ۸ دی
قیمت جدید دلار، یورو و درهم امروز ۲۳ اردیبهشت
قیمت دلار در اولین روز کاری ترامپ چند شد؟
کاهش قیمت ارز در مرکز مبادله در آخرین جمعه سال
قیمت دلار، طلا و یورو امروز ۱ اردیبهشت
قیمت دلار و درهم امروز ۲۸ دی
قیمت دلار، یورو و درهم امروز سه‌شنبه ۵ اسفند
قیمت دلار و یورو امروز ۶ فروردین
قیمت دلار و یورو؛ امروز یکشنبه ۲۸ دی ماه ۱۴۰۴
قیمت دلار، یورو و درهم امروز ۷ اردیبهشت
قیمت دلار، یورو و درهم امروز ۱۷ اسفند
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
0
2
پاسخ
درهم حواله با افزایش نسبت به روز گذشته، از ۴۰۰۷۹ (چهل هزار و هفتاد و نه) تومان به ۳۹۷۱۸ (سی و نه هزار و هفتصد و هجده) تومان رسید.
از 40079 رسیده به 39718 از نظر ریاضی کاهش محسوب می شود نه افزایش؟؟؟؟؟
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
ترامپ متن تفاهم نامه را تغییر داد/ ارسال پیشنهاد جدید آمریکا به ایران  (۸۲ نظر)
مقام ارشد اطلاعاتی اسرائیل: احمدی نژاد یکی از حلقه‌ها بود! + زیرنویس  (۷۸ نظر)
فواد ایزدی: اگر چنین کنیم ترامپ به ایران بمب اتم خواهد زد!  (۷۸ نظر)
بررسی اظهارات وزیر جنگ آمریکا در «شانگری-لا»/ «توافق نشود دوباره به ایران حمله می‌کنیم»  (۶۱ نظر)
چری ۳۰ هزار دلاری را با اسم «اکستریم» ۹ میلیارد فاکتور کردند/ خودروسازی که روغن‌موتور ندارد اما اشتهای میلیاردی دارد!  (۶۱ نظر)
التماس مسیح علی نژاد برای حمله دوباره به ایران!  (۵۸ نظر)
افزایش «قیمت بنزین» از دستور کار دولت خارج شد؟ / «پاداش» سقاب برای مردم چیست؟  (۵۷ نظر)
کارشناس صداوسیما: آریایی‌‌ها قاتل بودند!  (۵۶ نظر)
تصاویر محافظین و لندکروز حفاظت احمدی نژاد پس از حمله اسرائیل  (۵۲ نظر)
پاسکاری دولتی‌ها بر سر کالابرگ/ یک میلیون تومانی که ثابت مانده اما بی‌ارزش‌تر می‌شود  (۴۹ نظر)
ایران جنگنده پاکستانی می‌خرد؟  (۴۷ نظر)
روایت فرزند آیت الله یزدی درباره رقم نجومی در حسابش  (۴۴ نظر)
تصاویر هدیه لاکچری یک بانک دولتی به کارمندانش  (۴۴ نظر)
تصمیمی که دودش به چشم مردم می‌رود/ چرا دولت برای موج تازه گرانی آستین بالا زد؟  (۴۴ نظر)
ویدیوهای رسانه احمدی نژاد پیش از حمله اسرائیل: هرکه با رهبری مخالف است...  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005m9b
tabnak.ir/005m9b