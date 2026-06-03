قیمت جدید دلار، یورو و درهم امروز ۱۳ خرداد
درهم حواله با افزایش نسبت به روز گذشته، از ۴۰۰۷۹ (چهل هزار و هفتاد و نه) تومان به ۳۹۷۱۸ (سی و نه هزار و هفتصد و هجده) تومان رسید.
کد خبر: ۱۳۷۶۷۴۷| |
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به گزارش تابناک؛ قیمت دلار مبادلهای امروز در بازار افت را تجربه کردند.
آخرین نرخ دلار حوالهای
قیمت دلار حوالهای امروز با کاهش نسبت به روز گذشته، از ۱۴۷,۱۹۰ (یکصد و چهل و هفت هزار و یکصد و نود) تومان به ۱۴۵,۸۶۴ (یکصد و چهل و پنج هزار و هشتصد و شصت و چهار) تومان رسید.
آخرین نرخ یورو حوالهای
یورو حوالهای امروز با کاهش نسبت به روز گذشته، از ۱۷۱،۰۸۸ (یکصد و هفتاد و یک هزار و هشتاد و هشت) تومان، به ۱۶۹،۸۰۲ (یکصد و شصت و نه هزار و هشتصد و دو) تومان رسید.
نرخ درهم مبادلهای
درهم حواله با افزایش نسبت به روز گذشته، از ۴۰۰۷۹ (چهل هزار و هفتاد و نه) تومان به ۳۹۷۱۸ (سی و نه هزار و هفتصد و هجده) تومان رسید.
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