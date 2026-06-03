صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قرارگاه خاتم‌الانبیا:دشمن چاره ای جز تسلیم ندارد

ستاد کل نیرو‌های مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء (ص) در بیانیه‌ای به‌مناسبت سالروز رحلت امام راحل و گرامیداشت قیام ۱۵ خرداد، تأکید کرد: نیرو‌های مسلح با نهایت اقتدار و تا پای جان از آرمان‌های انقلاب اسلامی و کیان کشور دفاع می‌کنند.
کد خبر: ۱۳۷۶۷۴۱
| |
2555 بازدید
|
۵

قرارگاه خاتم‌الانبیا:دشمن چاره ای جز تسلیم ندارد

به گزارش تابناک؛ ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) به‌مناسبت سالروز رحلت امام خمینی (ره) و قیام ۱۵ خرداد بیانیه‌ای صادر کرد.

متن این بیانیه‌ به شرح زیر است: 

بسم الله الرحمن الرحیم

ستاد کل نیرو‌های مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء (ص)، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره‌ی امامینِ انقلاب اسلامی و شهدای والامقام، تقارن سالروز رحلت امام راحل و قیام ۱۵ خرداد با عید سعید غدیر خم را نشانه‌ای مبارک از پیوند اصول خدشه‌ناپذیر امامت و ولایت مطلقه فقیه در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می‌داند.

ملت شریف و مقاوم ایران، در سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)، فقدان قائد شهید عظیم‌الشأن و شهدای مظلوم خود را در کنار پیوند عمیق میان ایمان، بصیرت و ایستادگی در برابر استکبار جهانی تجربه می‌کند. قیام ۱۵ خرداد، سرآغاز نهضتی بود که به پیروزی انقلاب اسلامی انجامید و امام شهید پس از حضرت روح‌الله، کشتی نجات امت را به قله‌های عزت رساند. امروز نیز ملت ایران، تحت هدایت‌های رهبر حکیم و فرزانه خود مقام معظم رهبری، پرچم‌دار مقاومت و دفاع از حق بوده و تا پیروزی نهایی این مسیر نورانی را ادامه خواهد داد.

جنگ‌افروزی اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی، چهره‌ی واقعی مدعیان دروغین حقوق بشر را برای جهانیان آشکار کرد که شهادت ۱۶۸ کودک مظلوم و بی‌گناه مدرسه میناب یکی از صد‌ها جنایات آنها می‌باشد. ملت ایران در برابر تهدید و تجاوز، نه‌تنها عقب‌نشینی نمی‌کند، بلکه با اتحاد و ایمان، مسیر عزت را بیش از هر زمان ادامه می‌دهد.

نیرو‌های مسلح مقتدر، شجاع، سربلند و سرافراز ایران اسلامی، همگام با ملت و تحت رهبری داهیانه فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) و با نهایت اقتدار، از آرمان‌های انقلاب اسلامی و کیان کشور همیشه پیروز ایرانِ پرافتخار تا پای جان دفاع خواهند نمود و نخواهند گذاشت دشمن کینه‌توز به آرزو‌های شیطانی خود رسیده و خون امام شهید امت و سایر شهدای والامقام پایمال گردد.

دشمنان آمریکایی و صهیونیستی در برابر اراده الهی نیرو‌های مسلح و امت بصیر و آگاه، چاره‌ای جز تسلیم نخواهند داشت.

ستاد کل نیرو‌های مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء (ص)
 

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
قرارگاه خاتم الانبیا نیروهای مسلح آمریکا بیانیه دشمن
یک استان جدید از دل خزر بیرون اومد/ بزرگ‌ترین انتقال خاموش زمین در شمال ایران
وقتی سیاست، فقه و پزشکی سر یک میز می‌نشینند
بازخوانی تاریخ/ سری که ۴۳۶ سال پس از اعدام دوباره پیدا شد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تنگه هرمز به قدرتمندترین سلاح ایران علیه ترامپ بدل شده
ایران تبادل پیام با آمریکا را متوقف می‌کند
دشمنان را وادار به پذیرش تاوان جنایات خود خواهیم کرد
قرارگاه خاتم‌الانبیا: آرزوهایتان را به گور خواهید برد!
هر نقطه‌ای که مبدأ تجاوز باشد، هدفی مشروع است
مجلس: دفاع مقدس تا پشیمان‌سازی دشمن ادامه پیدا کند
فرمانده قرارگاه خاتم: تکرار تجاوز به ایران، پاسخ کوبنده‌تر دارد
تقدیر سرلشگر عبداللهی از خانواده نیروهای مسلح
بیانیه مشترک ستادکل و قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا
قدرت دفاعی کشور محصول مجاهدت نیروهای مسلح
بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح به مناسبت روز جهانی قدس
نیروهای مسلح اجازه نگاه کج به دشمن را نمی‌دهد
هشدار قرارگاه خاتم به آمریکا برای ورود به جنگ
هشدار شکارچی: تکرار اشتباه آمریکا بی‌پاسخ نمی‌ماند
هشدار قرارگاه خاتم‌الانبیاء به فرماندهان شرور دشمن
پیام مشترک ستادکل نیروهای مسلح و قرارگاه خاتم الانبیا
هشدار: دشمن منتظر «نسخه سوم مبارزه» باشد!
بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح در آغاز دهه فجر
اعلام آمادگی نیروهای مسلح برای مقابله با هر تهدید
ارتش همواره در برابر فتنه‌ها آگاهانه عمل کرده است
بیانیه سردار سعید محمد درباره کلیپ اظهاراتش
خطای محاسباتی دشمن، هزینه بیشتری دارد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۵
اصغرنیازی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
8
7
پاسخ
بسیارخوب
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
8
4
پاسخ
قمارباز خیلی ترسو فقط حرف و توییت اگر موشک باران بشه فوری عقب نشینی میکنه
ایرانی عاشق وطن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
6
0
پاسخ
زنده باد نیروهای مسلح قهرمان ایران و سپاه و قرارگاه خاتم الانبیا که لرزه بر اندام دشمن انداخته و دشمن را ذلیل و حقیر ساخته و ایران را با اقتدار و سربلند کرده
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
6
0
پاسخ
نیروهای مسلح قهرمان ایران و سپاه قهرمان و قرارگاه خاتم الانبیا ، ما به شما دلاور مردان افتخار می کنیم و دست و پا هایتان را می بوسیم که این چنین برای ایران اقتدار آفریدید و دشمن را ذلیل و حقیر ساختید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
4
0
پاسخ
عالی
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
ترامپ متن تفاهم نامه را تغییر داد/ ارسال پیشنهاد جدید آمریکا به ایران  (۸۲ نظر)
مقام ارشد اطلاعاتی اسرائیل: احمدی نژاد یکی از حلقه‌ها بود! + زیرنویس  (۷۸ نظر)
فواد ایزدی: اگر چنین کنیم ترامپ به ایران بمب اتم خواهد زد!  (۷۸ نظر)
بررسی اظهارات وزیر جنگ آمریکا در «شانگری-لا»/ «توافق نشود دوباره به ایران حمله می‌کنیم»  (۶۱ نظر)
چری ۳۰ هزار دلاری را با اسم «اکستریم» ۹ میلیارد فاکتور کردند/ خودروسازی که روغن‌موتور ندارد اما اشتهای میلیاردی دارد!  (۶۱ نظر)
التماس مسیح علی نژاد برای حمله دوباره به ایران!  (۵۸ نظر)
افزایش «قیمت بنزین» از دستور کار دولت خارج شد؟ / «پاداش» سقاب برای مردم چیست؟  (۵۷ نظر)
کارشناس صداوسیما: آریایی‌‌ها قاتل بودند!  (۵۶ نظر)
تصاویر محافظین و لندکروز حفاظت احمدی نژاد پس از حمله اسرائیل  (۵۲ نظر)
پاسکاری دولتی‌ها بر سر کالابرگ/ یک میلیون تومانی که ثابت مانده اما بی‌ارزش‌تر می‌شود  (۴۹ نظر)
ایران جنگنده پاکستانی می‌خرد؟  (۴۷ نظر)
روایت فرزند آیت الله یزدی درباره رقم نجومی در حسابش  (۴۴ نظر)
تصاویر هدیه لاکچری یک بانک دولتی به کارمندانش  (۴۴ نظر)
تصمیمی که دودش به چشم مردم می‌رود/ چرا دولت برای موج تازه گرانی آستین بالا زد؟  (۴۴ نظر)
ویدیوهای رسانه احمدی نژاد پیش از حمله اسرائیل: هرکه با رهبری مخالف است...  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005m9V
tabnak.ir/005m9V