جایزه صلح فیفا به ترامپ دردسرساز شد
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ فدراسیون فوتبال نروژ به طور رسمی از شکایت مطرحشده علیه جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، به دلیل نقض اصل بیطرفی سیاسی حمایت کرد. رویترز مینویسد: لیزه کلاونِس، رئیس فدراسیون فوتبال نروژ، اعلام کرد نامه حمایت این فدراسیون از شکایت ارائهشده به کمیته اخلاق فیفا ارسال شده است؛ اقدامی که به گفته او باعث ایجاد تنشهای سیاسی در داخل ساختار فیفا شده است. ماجرا به اهدای نخستین «جایزه صلح» فیفا به دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در مراسم قرعهکشی جام جهانی ۲۰۲۶ بازمیگردد. سازمان حقوق بشری FairSquare با طرح شکایتی از کمیته اخلاق فیفا خواسته بررسی کند که آیا اینفانتینو با اهدای این جایزه و اقدامات مرتبط، قوانین بیطرفی سیاسی فیفا را نقض کرده است یا خیر. کلاونِس میگوید: «نامه را ارسال کردهایم و این موضوع واکنشهایی را در پی داشته است. پس از پایان جام جهانی نیز این پرونده را پیگیری خواهیم کرد و برای پیشبرد آن تلاش میکنیم.» او همچنین فاش کرد که مسئولان فیفا در نشست اخیر بوداپست نسبت به موضع نروژ واکنش نشان دادهاند و تأکید کرد این نامه به صورت مستقل و بدون فشار به سایر فدراسیونها ارسال شده است، هرچند نروژ از حمایت غیررسمی برخی فدراسیونهای دیگر برخوردار بوده است.