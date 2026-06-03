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ترامپ خواستار تعهد مکتوب ایران در مذاکرات شد!

ترامپ از تهران می‌خواهد به صورت مکتوب امتیازات هسته‌ای مشخصی را به عنوان بخشی از یک  توافق اولیه با آمریکا ارائه دهد.
کد خبر: ۱۳۷۶۷۳۲
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4787 بازدید
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۱۰
ترامپ خواستار تعهد مکتوب ایران در مذاکرات شد!

به گزارش تابناک؛ ای بی سی نیوز به نقل از مقامات آمریکایی نوشت: ترامپ از تهران می‌خواهد به صورت مکتوب امتیازات هسته‌ای مشخصی را به عنوان بخشی از یک  توافق اولیه با آمریکا ارائه دهد.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۱۰
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
13
13
پاسخ
زهی خیال باطل...
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
مگه برجام تعهد مکتوب نبید؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
12
18
پاسخ
از تهدید به نابودی رسیده به تعهد کتبی 😂
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
10
11
پاسخ
عمرا
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
11
24
پاسخ
تعهد مکتوب به کسی که توافق را پاره میکند بی معناست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
10
14
پاسخ
ترامپ به شدت دنبال توافق است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
8
10
پاسخ
در یک بازه دو ماهه پیش رو آمریکا امکان واکنش چشمگیر به عملیات های ایذایی ما را ندارد در این دوماه می توانیم بصورت دوره ای و هدفمند ارزشمند ترین دارايي های آمریکا در پایگاه هایش را شناسایی و مورد ضربه قرار دهیم ، باید نبض آستانه درد آمریکا را بسنجیم . وضعیت بعد از این دو ماه برای ما به این سادگی نخواهد بود
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
پرل هابر. برید تاریخ بخونید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
5
14
پاسخ
ترامپ سیاستمداری ضعیف و سر در گم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
2
7
پاسخ
اورانیوم بگیره خیالش راحت بشه اونوقت به هیچکی رحم‌نمیکنه
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# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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