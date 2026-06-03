ترامپ خواستار تعهد مکتوب ایران در مذاکرات شد!

ترامپ از تهران می‌خواهد به صورت مکتوب امتیازات هسته‌ای مشخصی را به عنوان بخشی از یک توافق اولیه با آمریکا ارائه دهد.

به گزارش تابناک؛ ای بی سی نیوز به نقل از مقامات آمریکایی نوشت: ترامپ از تهران می‌خواهد به صورت مکتوب امتیازات هسته‌ای مشخصی را به عنوان بخشی از یک توافق اولیه با آمریکا ارائه دهد.