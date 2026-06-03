ترامپ خواستار تعهد مکتوب ایران در مذاکرات شد!
ترامپ از تهران میخواهد به صورت مکتوب امتیازات هستهای مشخصی را به عنوان بخشی از یک توافق اولیه با آمریکا ارائه دهد.
کد خبر: ۱۳۷۶۷۳۲| |
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به گزارش تابناک؛ ای بی سی نیوز به نقل از مقامات آمریکایی نوشت: ترامپ از تهران میخواهد به صورت مکتوب امتیازات هستهای مشخصی را به عنوان بخشی از یک توافق اولیه با آمریکا ارائه دهد.
گزارش خطا
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زهی خیال باطل...
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
در یک بازه دو ماهه پیش رو آمریکا امکان واکنش چشمگیر به عملیات های ایذایی ما را ندارد در این دوماه می توانیم بصورت دوره ای و هدفمند ارزشمند ترین دارايي های آمریکا در پایگاه هایش را شناسایی و مورد ضربه قرار دهیم ، باید نبض آستانه درد آمریکا را بسنجیم . وضعیت بعد از این دو ماه برای ما به این سادگی نخواهد بود
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
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