شناسایی و برخورد با ۱۲ هنجارشکن فضای مجازی

مرکز سایبری پلیس اطلاعات فاتب در سلسله عملیات‌های پایش و رصدِ هوشمندِ فضای مجازی، فعالیت ۱۲ هنجارشکن که با اقدامات سازمان‌ یافته به دنبال برهم‌زدن آرامش روانی و امنیت عمومی جامعه بودند را متوقف و آن‌ها را مورد پیگرد قانونی قرار داد.

به گزارش تابناک؛ مرکز سایبری پلیس اطلاعات فاتب در توضیح بیشتر اعلام کرد: «این افراد با هدف‌گذاریِ مشخص در بستر‌های مختلف مجازی، اقدام به فعالیت‌های مخرب از جمله جنگ روانی علیه نیرو‌های مسلح، ایجاد یأس و ناامیدی در میان مردم، تبلیغِ هدفمند جهت هنجارشکنی، حمایت از جنگ علیه میهن، التهاب‌آفرینی در مراکز اقتصادی و مقابله با ارزش‌های بنیادین جامعه کرده بودند. اقدامات این افراد با هدفِ آسیب به امنیت عمومی صورت می‌گرفت.

پلیس خطاب هنجارشکنان عنوان کرد: ضمن هشدار جدی به تمامی کسانی که با تصورِ امنیتِ کاذبِ فضای مجازی، قصدِ عبور از خطوط قرمزِ قانونی و اخلاقی را دارند، اعلام می‌دارد که هیچ‌گونه فعالیتِ خارج از چارچوب قانون از دیدِ چشمانِ بیدارِ پلیس پنهان نخواهد ماند و با هر نوع هنجارشکنی که امنیت و آرامش مردم را هدف قرار دهد، با قاطعیت و بدون اغماض برخورد خواهد شد.»