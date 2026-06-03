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شناسایی و برخورد با ۱۲ هنجارشکن فضای مجازی

مرکز سایبری پلیس اطلاعات فاتب در سلسله عملیات‌های پایش و رصدِ هوشمندِ فضای مجازی، فعالیت ۱۲ هنجارشکن که با اقدامات سازمان‌ یافته به دنبال برهم‌زدن آرامش روانی و امنیت عمومی جامعه بودند را متوقف و آن‌ها را مورد پیگرد قانونی قرار داد.
کد خبر: ۱۳۷۶۷۲۵
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شناسایی و برخورد با ۱۲ هنجارشکن فضای مجازی

به گزارش تابناک؛ مرکز سایبری پلیس اطلاعات فاتب در توضیح بیشتر اعلام کرد: «این افراد با هدف‌گذاریِ مشخص در بستر‌های مختلف مجازی، اقدام به فعالیت‌های مخرب از جمله جنگ روانی علیه نیرو‌های مسلح، ایجاد یأس و ناامیدی در میان مردم، تبلیغِ هدفمند جهت هنجارشکنی، حمایت از جنگ علیه میهن، التهاب‌آفرینی در مراکز اقتصادی و مقابله با ارزش‌های بنیادین جامعه کرده بودند. اقدامات این افراد با هدفِ آسیب به امنیت عمومی صورت می‌گرفت.

پلیس خطاب هنجارشکنان عنوان کرد: ضمن هشدار جدی به تمامی کسانی که با تصورِ امنیتِ کاذبِ فضای مجازی، قصدِ عبور از خطوط قرمزِ قانونی و اخلاقی را دارند، اعلام می‌دارد که هیچ‌گونه فعالیتِ خارج از چارچوب قانون از دیدِ چشمانِ بیدارِ پلیس پنهان نخواهد ماند و با هر نوع هنجارشکنی که امنیت و آرامش مردم را هدف قرار دهد، با قاطعیت و بدون اغماض برخورد خواهد شد.»

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هنجارشکن فضای مجازی رصد مراکز اقتصادی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
3
3
پاسخ
لطفا یه تذکر هم به کسانی که بی حیایی رو ترویج می‌کنن بدید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
فضای واقعی و مجازی فرقی با هم نداره. هر کی فحشا و منکرات رو اشاعه بده باید مجازات بشه
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