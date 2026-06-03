پاسخ «قالیباف» به «ونس» درباره نحوه مذاکرات

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: آقای قالیباف در مذاکرات اسلام‌آباد در پاسخ به آقای ونس گفت که ما با اقتدار، عدم اطمینان و عدم اعتماد به شما در اینجا حاضر شده‌ایم، چون شما وسط مذاکره به ما حمله کرده‌اید.

علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی در پاسخ به این پرسش که هم اکنون مذاکرات ایران و آمریکا در چه مرحله ای است گفت: قطعا در تاریخ نوشته خواهد شد که کشوری به نام جمهوری اسلامی ایران بود که مورد حمله دولت نامرد ایالات متحده آمریکا به ریاست جمهوری ترامپ و رژیم کودک کش صهیونیستی قرار گرفت و علیرغم اینکه آنها تصور می کردند ۳ روزه می توانند نظام جمهوری اسلامی را ساقط کرده و کشور را تجزیه کنند، ایران در تاریخ ماند و مدعی تنگه هرمز شد و از عزت خود با استفاده از مردم حاضر در خیابان، اقتدار نیروهای مسلح و زبان دیپلماسی دفاع کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وی در ادامه با تاکید بر اینکه استفاده از ابزار دیپلماسی شروطی دارد که مردم نیز خواستار آن هستند، اظهار کرد: زمانی امام شهید ما فرمودند که عزت، حکمت و مصلحت باید در مذاکرات رعایت شود و امروز حضرت آقا فرموده اند که غرامت، ضمانت و تنبیه متجاوز باید در دستور کار دیپلماسی باشد. منطق ما این است که زبان دیپلماسی باید ذیل فرمایشات و اذن رهبر معظم انقلاب طبق بند ۵ اصل ۱۱۰ قانون اساسی باشد که از اختیارات ایشان به عنوان ولی فقیه است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ زمانی که دولت چهاردهم مستقر بود، ایالات متحده آمریکا پیامی به رهبر معظم شهیدمان ارسال کرد، تصریح کرد: در این پیام آمریکایی ها گفتند باید بُرد موشک های خود را کوتاه و هسته ای را جمع کرده، دست از حمایت از مقاومت بردارید و حقوق بشر را رعایت کنید که بعد از آن امام شهیدمان در حسینیه امام خمینی(ره) در جریان یکی از دیدارهای خود با اقشار مختلف مردم فرمودند ما با آمریکا مذاکره نکرده و آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند و در جریان دیدار دیگری که در سال ۱۴۰۴ با مردم آذربایجان داشتند فرمودند اگر جنگی صورت بگیرد، جنگ منطقه‌ای خواهد بود و اگر انقلاب اسلامی هم به خطر بیفتد، خداوند مردم را مبعوث خواهد کرد.

وی در ادامه تاکید کرد: رئیس‌جمهور ۲۲ بهمن ۱۴۰۳ در میدان آزادی خطاب به ترامپ گفت تو هر غلطی می‌کنی بکن، شما دروغگو هستید، هنیه را شهید می‌کنید و می‌گویید به دنبال مذاکره هستید. ما خط را از امام شهیدمان درباره موضوعات هسته‌ای، موشکی و مقاومت گرفته بودیم که درباره آن مذاکره نمی کنیم. ترامپ فرد دروغگویی است و آن را در جریان مذاکرات اخیر نیز ثابت کرد. اعلام کرد با فرد بسیار مهم سیاسی و امنیتی مذاکره کردم و یک طرح ۱۵ ماده ای به من داده شده است. در تلویزیون صحبت کردم و گفتم ترامپ دروغ می گوید و اگر راست می گفت باید نام آن مسئول را ببرد و بگوید با چه کسی در حال مذاکره است چرا که ما خطوط قرمزی داریم که به آن پایبند هستیم.

نیکزاد با اشاره به اینکه ترامپ در سیاست های جنگ خود در ایران با شکست مواجه شده بود و قصد داشت مانند جنگ صفین، قرآن بر سر نیزه بزند و میان مردم انشقاق ایجاد کند افزود: آنجا برخی نظر داشتند که ما یک طرح ۱۷ ماده ای ارائه کنیم اما حضرت آقا (آیت الله سیدمجتبی خامنه ای) فرمودند نه و جوابی ندهیم اما ترامپ دروغگو اعلام کرد که جواب را در جریان یک طرح ۵ ماده ای دریافت کرده و اعلام نمی کرد که از چه کسی آن را گرفته است. در ادامه گردش کاری صورت گرفت و ایران یک طرح با ۱۰ شرط ارائه کرد که بسیار طرح کاملی بود. اولین نکته آن این بود که باید ضمانت داده شود دیگر حمله ای نه به ایران و نه به جریان مقاومت صورت نمی گیرد و ما از آنها جدا نیستیم.

وی افزود: نکته بعدی برداشتن تحریم های اولیه و ثانویه و نکته بعدی عدم مذاکره روی تنگه هرمز بود که اعمال مدیریت آن ادامه خواهد داشت. مورد بعدی ادامه غنی سازی برای استفاده در مصارفی همچون آب شیرین‌کن، برق، صنعت، کشاورزی و دارو بود. موضوع بعد لزوم دریافت غرامت جنگی بود. مورد بعد اینکه ما ضمانت می دهیم بر اساس فتوای حرمت بمب اتم که از سوی امام شهیدمان صادر شده بود، عمل کرده و بمب اتم نخواهیم ساخت. یک نکته هم درباره کشورهای حوزه خلیج فارس آورده بودیم که ما هیچگاه در تاریخ متجاوز نبوده و بدی همسایگان را نخواسته بودیم و خواستار صلح پایدار با آنها هستیم. امروز پایگاه های آمریکایی حاضر در کشورهای خلیج فارس هیچ امنیت و ثباتی برای آنها نیاورده است و باید متوجه این نکته باشند.

نیکزاد با تاکید بر اینکه آقای قالیباف هیچگاه به هیأت آمریکایی اعتماد نکرد، بیان کرد: بعد از ارائه این طرح به رهبر معظم انقلاب، اذن دریافت شد و هیأت مذاکره کننده به پاکستان رفت. ویتکاف، ونس و کوشنر هم از آمریکا آمده بودند. در آن جلسه آمریکایی‌ها خطاب به آقای قالیباف حرفی زدند که مضمون آن این است که ما با اقتدار، اطمینان و اعتماد آمده‌ایم و آقای قالیباف در پاسخ گفت ما با اقتدار، عدم اطمینان و عدم اعتماد به شما در اینجا حاضر شده‌ایم چون شما وسط مذاکره به ما حمله کرده اید.

وی در ادامه تاکید کرد: با این حال آمریکایی ها باز هم بدعهدی کردند و خواسته هایی داشتند. آنها گفتند ما به شما اجازه فعالیت هسته ای می دهیم اما باید ۲۰ سال آن را متوقف کنید. از طرف دیگر عمان را در حوزه تنگه هرمز رها کرده و با ما شریک شوید. همچنین گفتند که ترامپ تأکید دارد ۴۵۰ کیلو اورانیوم غنی شده خود را از ایران خارج کنیم. این در حالی است که بارها قبل از آن مدعی شده بود نطنز و فردو را مورد هدف قرار داده و ایران دیگر اورانیومی ندارد. از آنجایی که موضوعات در این قسمت جلسه با تندی پیش می‌رفت قرار شد ۳ صبح جلسه متوقف شود. بعد از آن بود که هیأت آمریکایی دیگر پای میز مذاکره بازنگشت. این است که باعث می شود ما آمریکا را بدعهد بدانیم. آنها طرح ۱۰ بندی ما را پذیرفته بودند اما وقتی پای میز مذاکره آمدند حرف دیگری زدند.

متن کامل گفت‌وگوی علی نیکزاد، نایب رییس مجلس به شرح زیر است:

آقا چه می‌شود؟!



از نهم اسفند ۱۴۰۴ برایمان بگویید که لحظه اولین بمباران کجا بودید و چه شنیدید؟ بعد از آن اولین واکنش و اقدام شما چه بود؟

یاد و خاطره آیت الله العظمی خامنه ای رهبر شهیدمان را گرامی داشته و طول عمر با برکت برای آیت الله سیدمجتبی خامنه ای رهبر فعلی از خداوند متعال خواستارم. من معمولا شنبه ها که صحن علنی نیست در دفتر کارم در مجلس هستم. شنبه ای که به آن اشاره کردید را در دفتر کارم بودم و جلسه ای با یکی از استانداران و معاونان وزرا داشتم؛ جلسه‌مان که تمام شد آنها به سمت ریاست جمهوری رفتند تا به جلسه ای با رئیس تشریفات ریاست جمهوری برسند. به محض حرکت آنها، صدای انفجار آمد. همه ما از تالار آفتاب بیرون آمدیم و پرس و جو می کردیم و دغدغه این را داشتیم که آقای رئیس جمهور را در نهاد ریاست جمهوری زده اند. یکی از دوستان در ناباوری گفت آقا چه می شود؟! خیلی از حضار گفتند قاعدتا حضرت آقا الان در منزل شخصی خودشان نیستند. بعد از مدت کوتاهی مطلع شدیم که آقای رئیس جمهور و از اطرافیان وی کسی به شهادت نرسیده است. بعد از آن بود که زمزمه ها آغاز شد و بعد از حدود یک ساعت برای ما مسجل شد که حضرت آقا به شهادت رسیده اند.

این موضوع پیچیده بود و اندک اندک به این نتیجه رسیدیم که حضرت آقا به شهادت رسیدند. ساعت یک نیمه شب بود که در جریان جلسه ای به این نتیجه رسیدند که دهم اسفند ماه مصادف با یازدهم ماه مبارک رمضان پیش از اذان صبح، این خبر از طریق صداوسیما به استحضار ملت شریف ایران برسد. مردم یتیم شده بودند. شهادت رهبر ما موضوعی بود که به غیرت دینی ما برخورده بود. ایالات متحده آمریکا و رژیم کودک کش صهیونیستی مجددا جنایتی را علیه ما مرتکب شده بودند. این یک واقعیت تاریخی است و باید در تاریخ بماند که حتی خواص تصور نمی کردند حضرت آقا در منزل خود به همراه خانواده شان از جمله نوه، داماد، دختر و عروسشان به شهادت برسند. در کنار اینها، معجزه خدا بود که امام زمان(عج) عنایتی بر نایب خود دارد که آیت الله سیدمجتبی خامنه ای آن لحظه در کنار همسر مکرمه شهید خود نبودند و به شهادت نرسیدند.

موشک‌هایی که به بیت اصابت کرد تنها چند کروز بود نه سنگرشکن

دو موضوع بسیار اذیت کننده بود؛ نخست اینکه چرا ایالات متحده آمریکا حضرت آقا، علمدار انقلاب و سپهسالار لشکر ما را به شهادت رسانده است و دوم اینکه کسی باور نمی کرد که ایشان روزی با زبان روزه و در منزل و محل کار خود به شهادت برسند. حتی به من گفتند موشک هایی که محل بیت را مورد اصابت قرار داد، سنگرشکن نبود بلکه موشک های کروز بوده است. دنیا باید این را بداند که رهبر ما در زیرزمین یا پناهگاه نبود بلکه در حال رسیدگی به امور روزمره و جاری بوده اند. حضرت آقا به مباحث پزشکی و بهداشتی اهتمام داشتند اما زمانی که به ایشان گفته می شد واکسن خارجی تزریق کنید ایشان مخالفت می کرد و از واکسن داخلی استفاده می کرد. ایشان مباحث امنیتی را هم رعایت می کرد اما هیچگاه رفتن به پناهگاه را نمی پذیرفتند.

از سوی دیگر، از آنجایی که مطلع بودم رئیس مجلس هم همان روز نهم اسفند در محل کارش است، اولین سوالی که بعد از بمباران و پیش از اطلاع از شهادت حضرت آقا، از اطرافیان پرسیدم این بود که آقای قالیباف کجاست؟ چون بعید نبود طبق تصور ما بعد از مورد هدف قرار دادن رئیس جمهور به سمت مجلس و رئیس مجلس بیایند. دوستان اطلاع دادند ایشان در دفتر کارش بوده که به جای دیگری منتقل شده است. همان لحظه حکم تخلیه مجلس داده شد و دیگر کسی در آن مکان نماند.

بعد از این اتفاقات شاهد حضور خودجوش مردم در دهم اسفندماه در میدان انقلاب بودیم. شما به واسطه جایگاهی که در قوه مقننه دارید آن روز کجا حضور داشتید؟ آیا مأموریت یا مسئولیتی بر عهده شما گذاشته شد؟

هماهنگی های لازم برای رتق و فتق امور مجلس انجام شد و بعد از اینکه صحن علنی به دلیل مباحث امنیتی برگزار نمی‌شود، به نمایندگان مجلس پیامک دادیم که من در مجلس پای کار هستم و اگر مطلبی وجود دارد می توانند در ارتباط باشند. از این رو علیرغم اینکه بارها تهدید به هدف قرار دادن مجلس صورت گرفته بود ما در بهارستان ماندیم تا به امورات جاری قوه مقننه رسیدگی کنیم.

بعد از اینکه تجمعات شکل گرفت، ما شاهد حضور شما در میان مردم هم بودیم. آیا مسائل امنیتی مانع از حضور شما در تجمعات شبانه مردمی نشد؟

چرا توصیه های امنیتی انجام می شد اما برای من مهم بود که در چنین شرایطی کاری که از دستم بر می آید را انجام دهم از این رو در همان روزهای اول با حضور در صداوسیما اقدام به تشریح ابعاد شخصیتی رهبر شهیدمان برای مردم کردم و از اجتهاد، ادبیات، انس با قرآن و نحوه رهبری ایشان که کشور را به سمت عزت، اقتدار و یکپارچگی بردند، گفتم. ایشان با هر دولتی از هر سلیقه ای که روی کار آمد همراهی کردند و حافظ رأی ملت بودند. بارها بود که شایعاتی میان مردم پراکنده می شد مبنی بر اینکه اسم فرد دیگری به غیر از رأی ملت از صندوق بیرون آمده است که حضرت آقا روی صیانت از رأی مردم تأکید داشتند و مشخص می شد این شایعات کذب بوده است. ایشان همچنین یک تاریخدان و سیاستمدار خبره و آشنا به سیاست داخلی و خارجی بودند. قدرت سخنوری بالایی داشتند و به معنای واقعی نزدیک به یک قرن با تمام توان در راه اسلام و ایران مجاهدت کردند.

حتی دشمن هم نتوانست یک لکه خاکستری در زندگی امام شهید پیدا کند

زمانی وزیر مسکن بودم و دیداری با حضرت آقا داشتم ایشان مرا که دید گفت شما چرا تا دیروقت مشغول کار هستید و به خانواده خود رسیدگی نمی کنید؟ آن زمان ۳۶۵ سفر در مدت زمان ۱۴۶۵ روز رفته بودم. ایشان به من فرمودند محکم کار کنید اما به خانواده خود نیز رسیدگی کنید و خاطره ای از خود گفتند که زمانی که رئیس جمهور بودند تا پاسی از نیمه شب کار می کردند و به خانه باز می گشتند. عین جمله ایشان را می گویم که فرمودند: بارها شده بود که مسعود من(پسر سوم حضرت امام خامنه‌ای)، صورتش را روی راه پله گذاشته بود و (در حالت انتظار) به خواب رفته بود. از این رو ایشان فرد بسیار مجاهدی بودند و امروز دشمنان هم اگر بیایند نمی توانند حتی یک لکه خاکستری در زندگی ایشان پیدا کنند.

از اقدامات شخص خودتان در جریان جنگ تحمیلی سوم بگویید.

دشمن تصور می کرد کار ایران را ۷۲ ساعته تمام می کنند اما ما نیروهای مسلح و مردم را داریم. تجمعات زیادی را در جمع مردم در میدان انقلاب، روبروی دانشگاه تهران و میادین شهر حضور داشتم و به ۹ استان هم سفر و با هدف تبیین، اقدام به سخنرانی در جمع مردم کردم. مجلس دو وظیفه تقنین و نظارت را دارد. ما در حوزه قانون گذاری دو کار مهم انجام دادیم یکی اینکه موضوع برگزاری انتخابات شوراها را از آنجایی که هیأت نظارت بر انتخابات آن در مجلس است، تعیین تکلیف کردیم چرا که باید ۱۱ اردیبهشت به همراه انتخابات میاندوره ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، برگزار می شد. مجلس در قامت ناظر برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا و وزارت کشور به عنوان مجری آن است لذا با آقای طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان نیز صحبت کردم که کار پیش برود. ما از آنها سوال کردیم که آیا برای برگزاری انتخابات محدودیت و مشکلی دارند که اعلام کردند مشکلی وجود ندارد از این رو در نهایت مقرر شد ۲ ماه بعد از اینکه شورای عالی امنیت ملی پایان جنگ را اعلام کرد، انتخابات برگزار شود. وزارت کشور هم زمان بندی برای استقرار شورای هفتم بدهد و تا آن زمان هم همین شورای ششم سر کار خواهد بود.

وزارت خارجه اذن تشکیل کارگروه تنگه هرمز را از رهبری گرفته بود/ همکاری وزارتخانه با مجلس برای قانونی شدن مدیریت تنگه هرمز

موضوع مهم دیگری که جای تشکر از نمایندگان را دارد اینکه چند نماینده مجلس به لحاظ جایگاه حقوقی و حقیقی برای مدیریت تنگه هرمز طرح دادند. کمیسیون امنیت ملی با محوریت آقای عزیزی، کمیسیون عمران با محوریت آقای رضایی کوچی و کمیسیون امور داخلی کشور با محوریت آقای جوکار و همچنین ۴ نماینده از جمله آقایان نجابت، نادری، شیرین زاد و خانم رفیعی طرح هایی ارائه کردند. اگر شرایط عادی بود به عنوان نایب رئیس مجلس باید کمیسیون مشترکی را با محوریت این طرح ها تشکیل می دادم و هیأت رئیسه آن نیز انتخاب می شد تا کار انجام شود اما چون شرایط عادی نبود و شرایط جنگی بود، جلسات متعددی با رعایت مباحث امنیتی گذاشتیم و در نهایت به ۱۲ ماده رسیدیم.

از سوی دیگر وزارت امور خارجه به حضرت آیت الله سیدمجتبی خامنه ای نامه ای زده بود تا ایشان اجازه دهند کارگروهی درست شود تا با هماهنگی دستگاه های دیگر از جمله نیروهای مسلح و ستاد مشترک، رژیم حقوقی تنگه هرمز را تدوین کنند که حضرت آقا هم موافقت کرده بودند. طرح آنها نیز ۱۷ صفحه بود. ما با هماهنگی رئیس مجلس از وزارت امور خارجه خواهش کردیم طرحی که به واسطه اذنی که از حضرت آقا گرفتند و تدوین کردند در یک جلسه مشترک بیاورند و با طرح مجلس یکپارچه کنیم. از سوی دیگر شورای عالی امنیت ملی نیز در حال بررسی طرحی از طرف خودشان بود.

این قانون یک ویژگی خاصی دارد؛ وقتی ما قانون می نویسیم خوراک داخلی دارد و کشورهای دیگر ملزم به اجرای آن نیستند اما این قانون به گونه ای است که با لحاظ حقوق بین الملل تدوین می شد چرا که ما با کشور عمان در حوزه آبراه تنگه هرمز مشترک هستیم، از این رو این ۳ طرح را با هم پیوند زدیم و موضوعات مد نظر وزارت امور خارجه را نیز در طرح ۱۲ ماده ای مجلس گنجاندیم و در کنار آن از نظرات ۳ کمیسیون امنیت ملی، امور داخلی کشور و عمران و همچنین ۴ نفری که به صورت حقیقی طرح ارائه کرده بودند، استفاده کردیم. در نهایت مقرر شد راهبری کار بر عهده کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی باشد؛ به این شرط که مواد مد نظر طراحان هم در آن باشد. بعد از آنجایی که نیاز به هماهنگی با کشور عمان برای این طرح وجود داشت، قرار شد آقای ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی آن را پیگیری کنند از سوی دیگر معاونت قوانین، مرکز پژوهش های مجلس و کمیسیون امنیت ملی و بنده به عنوان نایب رئیس مجلس، موضوع طرح را بر عهده بگیریم. در نهایت اقدام خوبی در حوزه تقنین این قانون انجام شد.

در حال حاضر تدوین طرح موسوم به مدیریت تنگه هرمز در کدام مرحله قرار دارد؟

طرح مدیریت تنگه هرمز در حال حاضر در شورای عالی امنیت ملی است که قرار شده جلسه ای با حضور نفراتی از مجلس اعم از رئیس کمیسیون امنیت ملی، معاونت قوانین، رئیس مرکز پژوهش های مجلس برگزار شود و رئیس مجلس هم گفت اگر افراد دیگری را صلاح دیدید همراه کنید که قرار شد رئیس کمیسیون عمران از این باب که تردد تنگه هرمز در کنار امنیتی بودن دارای مباحث فنی و عمرانی است و سازمان های بنادر و دریانوردی نیز در آن نقش دارد، حضور داشته باشد. مجدد لازم است از وزارت امور خارجه تشکر کنم که علیرغم اذنی که از رهبر معظم انقلاب برای تشکیل کارگروهی جهت مدیریت تنگه هرمز داشتند، این اجازه را به مجلس دادند که به موضوع ورود قانونی کند. تعبیر اشتباه نشود، رهبر معظم انقلاب صرفا اذن داده بودند که وزارت امور خارجه کارگروهی تشکیل دهد و حرفی از تدوین قانون به میان نیامده بود. با این حال با همکاری وزارت امور خارجه این اقدام صورت گرفت و نظرات ستاد مشترک و نیروهای مسلح نیز برای جمع بندی دریافت خواهد شد و نیز شورای عالی امنیت ملی هماهنگی های لازم با کشور عمان را در این زمینه خواهد داشت.

شما در طول این مدت به همراه یک هیأت پارلمانی بازدیدی از تنگه هرمز داشتید. از بازدید خود بگویید که وضعیت تنگه هرمز علیرغم فضای رسانه‌ای که رسانه‌های خارجی و در رأس آن ترامپ ایجاد می کنند، به چه شکل است؟

ظرفیت تنگه هرمز از الطاف خفیه الهی است

ما به همراه رئیس و اعضای کمیسیون عمران به منظور عرض خداقوت به افرادی که امروز در تنگه هرمز فعالیت می کنند و امنیت آن را حفظ کرده اند و همچنین بازدیدی از وضعیت منطقه با قطار به هرمزگان سفر کردیم. سردار شهید تنگسیری زمانی اعلام کرد که تنگه هرمز را خواهد بست که بعضی در داخل نیز تصور نمی کردند این اقدام عملیاتی باشد اما این اتفاق افتاد. در جریان سفر خود به مردم گفتم کسانی که در دامنه و دل کوه هستند ممکن است متوجه عظمت این کوه نشوند اما کسانی که از دور به آن می نگرند؛ متوجه عظمت کوه می شوند. امروز هرمزگان و تنگه هرمز عظمتی است که به عنوان الطاف خفیه الهی محسوب می شود. امروز قدرت بمب اتم ما در تنگه هرمز است و مانند ملی شدن صنعت نفت آن را حفظ می کنیم. مردم و نیروهای مسلح حاضر در منطقه مقتدر، با انگیزه و با روحیه بودند.

ما در جریان این سفر به جزایر قشم و خارگ و تا نزدیکی تنگه هرمز رفتیم و خداقوتی عرض کردیم. نیروهای مسلح هم اعلام کردند که مدیریت تنگه هرمز کاملا در اختیار آنهاست و حرف های کذب ترامپ درباره عبور و مرور کشتی های آمریکایی از تنگه هرمز هیچ صحت ندارد.

در این مدت که در محل اصلی مجلس شورای اسلامی به واسطه مباحث امنیتی ترددی ندارد، رئیس مجلس، نواب رئیس، هیأت رئیسه و سایر نمایندگان مجلس به چه شکل به امور نمایندگی خود اعم از تقنین و نظارت می پرداختند؟

دکتر قالیباف برای هماهنگی در حوزه مدیریت نظامی و شهید دکتر لاریجانی در حوزه سیاسی جنگ ورود جدی داشتند

زمانی که سرداران هوافضا را در جریان جنگ ۱۲ روزه مورد هدف قرار دادند، دکتر قالیباف در آن ایام حضور مؤثر یافت. در این جنگ هم ایشان در حوزه مدیریت نظامی جنگ ورود داشت و در کنار ایشان، شهید دکتر لاریجانی نیز ورود جدی در حوزه سیاسی به موضوع جنگ داشت. دکتر قالیباف برای برقراری هماهنگی های لازم در حوزه جنگ میان دوستان و شورای عالی امنیت ملی ورود جدی داشت.

من از روز اول تمایل به بازگشایی مجلس شورای اسلامی داشتم چنانچه در جریان جنگ ۱۲ روزه نیز حضور مستمر ما ادامه داشت و حتی با اینکه قرارگاه ثارالله به ما اعلام کرد که همین الان ۸ هواپیما به مقصد مجلس در حال حرکت هستند ما گفتیم خون ما رنگین تر از خون مردم نیست؛ ما نمی توانیم وسط جلسه، آن را تعطیل کنیم و همه همکاران محکم پای کار ایستادند و اصلا بنا نداشتیم به خاطر تهدید نظامی از میانه جلسه آن را به پایان برسانیم. اما در جریان جنگ تحمیلی سوم شرایط به گونه ای بود که از نهادهای تصمیم‌گیر در این زمینه اعلام شد باید به خاطر مباحث امنیتی جلسات علنی مجلس برگزار نشود و از آنجایی که وقتی ما از مردم می خواهیم مسائل امنیتی را رعایت کنند، خودمان باید ابتدا این کار را انجام دهیم، جلسات علنی مجلس به صورت موقت برگزار نشد. از سوی دیگر طبق آیین نامه داخلی مجلس دو سوم اعضا برای جلسه علنی باید حضور داشته باشند در غیر این صورت جلسه رسمیت نخواهد داشت لذا امکان پذیر نبود.

با این حال از همان روزهای اول بنا بر این شد که جلساتی را هیأت رئیسه مجلس و کمیسیون های تخصصی با اعضای دولت داشته باشند. ما به نمایندگان گفتیم امکان برگزاری جلسات حضوری کمیسیون ها با لحاظ مباحث امنیتی در محل وزارتخانه ها و سازمان ها و یا به صورت وبیناری وجود دارد و ما نیز پای کار هستیم. خودمان نیز هر هفته جلسه هیأت رئیسه را برگزار کردیم که بیشتر مباحث آن مربوط به نظارت بود. در شرایط جنگی دولت نیاز به قانونگذاری نداشت و ما نیز موضوعی را برای قانونگذاری اولویت ندیدیم به جز مدیریت تنگه هرمز و انتخابات شوراها که اضطراری بود و آن را پیش گرفتیم لذا کار بزرگی را با هماهنگی دستگاه های امنیتی، اطلاعاتی، سپاه و بسیج برای انتخابات شوراها انجام دادیم و از سوی دیگر طرحی ۱۲ ماده ای را حاضر کردیم که هم اکنون در دست شورای عالی امنیت ملی است تا بررسی های لازم صورت گیرد. ۱۶ کمیسیون تخصصی که اعلام کردم تمام تلاش خود را کردند که چگونه از بحران عبور کرده و پیروز شویم که ان شاءالله پیروز خواهیم شد.

برگزاری بیش از صد جلسه نظارتی توسط هیأت رئیسه و کمیسیون‌های مجلس در بحبوحه جنگ

جلسات نظارتی هیأت رئیسه، رؤسای کمیسیون ها و اعضای آن به بیش از صد جلسه در این مدت می رسد که جلسه با رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر نفت، وزیر صمت، وزیر بهداشت، وزیر ارتباطات، وزیر تعاون، وزیر علوم و یا رئیس سازمان امور اداری و استخدامی درباره تعیین تکلیف استخدام شرکتی ها با محوریت کمیسیون اجتماعی از جمله آنها بود. کمیسیون های تخصصی مجلس فراخور وظیفه ای که داشتند چندین نوبت به بازدید نظارتی از استان ها رفتند. از جمله کمیسیون کشاورزی مجلس بازدیدهایی از استان های مختلف کشور برای تأمین کالاهای اساسی و به ویژه گمرکات برای ترخیص کالاها داشت.

محور اصلی مباحثی که در جلسات پیگیری می شد چه بود؟

محور اصلی جلسات ما نحوه تأمین کالاهای اساسی در شرایط جنگی بود و اگر بخواهم حق مطلب را ادا کنم تا حدود دو تا سه هفته قبل هیچ مشکلی در باب فراوانی و قیمت کالاهای اساسی نداشتیم. اما طی این مدت که همچنان فراوانی کالا وجود دارد، متأسفانه گرانی کالاها را شاهد هستیم. موبایل بنده همواره در دسترس همکاران و مسئولان بوده که در این زمینه سوال و جواب داشته باشیم. زمانی وجود دارد که در کشور کالا وجود ندارد که مصیبت بزرگی است اما ما این مشکل را نداریم چرا که همه کالاها به وفور موجود است اما گرانی را شاهد هستیم.

از سوی دیگر مدیریت بحران و ساماندهی امور به ویژه امکان مسکونی آسیب دیده نیز به خوبی انجام شد که به محوریت شهرداری ها و همکاری گروه های جهادی بوده است. امکان ارائه تسهیلات برای تولیدکنندگان را ما در مجلس پیگیری کردیم و به وزیر صمت گفتیم آسیب هایی که به پتروشیمی وارد شده می تواند به واسطه ضربه به تولید مواد اولیه در تولید کالاها اثرگذار باشد و درباره همه این مسائل همفکری صورت گرفت. نظارت ما بر اجرای امور طی این مدت کاملا برادرانه بود و اینگونه رفتار نکردیم که ما ناظر هستیم و دولت مجری است. در ابتدای همه جلسات تأکید می کردم که همه ما در دولت و مجلس، مجموعه واحد نظام هستیم و این چیزی است که دشمن می خواهد به آن آسیب بزند از این رو باید با همه توان در مقابل آنها برای حفظ نظام بایستیم.

در جلسه با وزیر بهداشت درباره گرانی دارو، دغدغه مردم را مطرح کردیم که وزیر اعلام کرد علت گرانی دارو خود دارو نیست بلکه یک علت آن ورقه آلومینومی پوشش داروهاست که واسطه حملات دشمن به فولاد مبارکه و پتروشیمی ها دچار کمبود شده است. در نهایت نتیجه جلسه آن شد که وزیر با بیمه هماهنگی کند تا آنها هزار و صد نوع دارو را حتی برای مدت محدود تحت پوشش بیمه قرار دهند.

امروز تقریبا تمام کمیسیون ها با دستگاه های اجرایی مربوطه در باب گذر از جنگ ناجوانمردانه تحمیلی ارتباط برقرار کرده اند و مسائل مردم را دنبال می کنند. ما همچنین بازدیدی از فرودگاه ها و آسیب هایی داشتیم که به هواپیماها در جریان جنگ وارد شده بود. در این بین باید شهادت بدهم که اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از روز اول جنگ علیرغم تمام مسائل امنیتی و سختی های موجود، به صورت ثابت جلسات خود را برگزار می کردند و مکان خود را تغییر می دادند به ویژه سختی کار آنها برگزاری جلسات با افرادی بود که همگی تحت تعقیب دشمن جنایتکار بودند.

نمایندگان مجلس هر روز در کنار مردم بودند

خطاب به مردم می گویم وقتی جنگ آغاز شد، نمایندگان از همان لحظه اول جنگ هر شب در کنار مسئولان کشور در میدان بودند. من نماینده شهرستان های اردبیل، نمین، نیر و سرعین هستم که به تمام این شهرها سرکشی کردم و در کنار مردم و امام جمعه شهر حضور داشتم. تمام نمایندگان در طول این مدت در کنار مردم ایستادند و در میدان و خیابان اقدام به تبیین شرایط کردند. آنها هرچه در توان داشتند گذاشتند به ویژه دسترسی به مسئولان به حق بسیار سخت است اما آنها پای کار بودند تا مسئولان مربوطه را پیدا کنند و مشکلات مردم را منتقل کرده و مسائل را برطرف کنند لذا یک پای نماینده در شهرستان حوزه انتخابیه اش بود و هر زمان که فراخوان می دادیم علیرغم اینکه پروازی وجود نداشت خود را به سرعت به تهران می رساندند تا در جلسات حضور بیابند و برای آن نیز برنامه ریزی های لازم را انجام داده و اعلام کرده بودیم.

مردم عزیز ایران ذائقه خاصی دارند و بسیار علاقمندند که مجلس را زیر هرم مثلثی خود تشکیل شود و چون این امکان وجود ندارد، سؤال می کنند چرا مجلس تشکیل نمی شود. پاسخ من به مردم این است که تمام نمایندگان مجلس به امر نظارتی و رصد خود پرداختند و در کنار مردم بوده اند و هر زمان هم که دستگاه های امنیتی به این نتیجه برسند که امکان برگزاری جلسه علنی وجود دارد قطعا این جلسه نیز برگزار خواهد شد چنانچه در حال حاضر دو جلسه(تا زمان انجام مصاحبه) وبیناری غیرعلنی برگزار کردیم که هم خوب بود و هم ایراداتی داشت که باید نواقص آن رفع شود. امروز شرایط به گونه ای است که دستگاه ها به راحتی نمی توانند با هم هماهنگ شوند که هیأت رئیسه مجلس و کمیسیون ها واسطه ای می شوند تا دستگاه ها بتوانند با هماهنگی بیشتر به امور مردم بپردازند.

بر اساس ماده ای در برنامه هفتم پیشرفت قرار شده بود زمین رایگان در اختیار مردم قرار گیرد تا هر کس بنا به شرایط خود به صورت مشارکتی با دیگران اقدام به ساخت مسکن کند. با توجه به تجربه ای که واسطه حضور در وزارت مسکن داشتید، این قانون تا چه حد کارایی داشته و اجرا می شود؟

ساخت مشارکتی مسکن بهترین راهکار خانه‌دار شدن است

وقتی من وزیر مسکن شدم، آقای سعیدی کیا زیرساخت را آماده کرده بود و تقریبا مباحث مالی حل شده بود و ۷۰ هزار فوندانسیون ریخته بودند اما تصمیمی که گرفته بودند این بود که خانه ها باید ۴ طبقه باشد. من سفری به طبس داشتم متوجه قصد آنها شدم و گفتم وقتی زمین وجود دارد چرا یک طبقه ساخته نشود؟ که هم اکنون هم اگر ببینید یک شهرک زیبایی در طبس وجود دارد که خانه ها یک طبقه هستند. در یزد نیز چنین کاری را انجام دادم چون معتقد بودم منعی ندارد مردم خانه های بزرگ داشته باشند.

در قانون برنامه هفتم پیشرفت گفته شد هر کجا زمین است به مردم داده شود تا آنها گروهی مسکن سازی کنند که تجربه آن را در زنجان هم داشتیم. حدود ۲۰۰ متر زمین را به ۳ نفر دادیم و وام مسکن مهر هم اعطا شد و فورا مسکن ساخته شد. امروز سازمان ملی زمین و مسکن برای افراد واجدالشرایط باید حتما چنین کاری را در جاهایی که زمین وجود دارد انجام دهد و در جاهایی مانند استان های شمالی کشور که زمین ها به صورت جنگلی یا کشاورزی هستند و محدودیت زمین برای ساخت مسکن وجود دارد باید تراکم داده شود تا بلندمرتبه سازی شود. به طور کلی انجام این کار سخت نیست چنانچه در پروژه مقاوم سازی خانه های روستایی توانستیم ۳ میلیون مسکن از ۶ میلیون مسکن روستایی را مقاوم سازی کنیم.

راه دیگر این است که وقتی زمین می دهیم این اجازه را بدهیم که به مرور زمان برای فرزندانش یک واحد روی مسکن خود اضافه کند تا زمانی که آنها به سن ازدواج می رسند، یک منزل مسکونی داشته باشند. اگر مسکن مردم که ۶۰ درصد اقتصاد خانوار را تشکیل می دهد، حل شود بسیاری از مشکلات خانواده برطرف می شود به خصوص که امروز قیمت اجاره مسکن بسیار بالاست.

مذاکرات اسلام آباد با حضور هیأت ایرانی به ریاست دکتر قالیباف در پاکستان برگزار شد و بعد از آن عاصم منیر هم به تهران آمد. امروز تماس های زیادی از طرف مردم داریم که نسبت به موضوع مذاکره و ادامه آن دغدغه دارند و می خواهند مطمئن شوند هر تصمیمی که گرفته می شود ذیل نظر رهبر معظم انقلاب و مصالح کلان کشور باشد. در این باره بگویید که هم اکنون مذاکره در چه مرحله ای است؟

نام ایران به خاطر ایستادگی مقابل آمریکا در تاریخ خواهد ماند

قطعا در تاریخ نوشته خواهد شد که کشوری به نام جمهوری اسلامی ایران بود که مورد حمله دولت نامرد ایالات متحده آمریکا به ریاست جمهوری ترامپ و رژیم کودک کش صهیونیستی قرار گرفت و علیرغم اینکه آنها تصور می کردند ۳ روزه می توانند نظام جمهوری اسلامی را ساقط کرده و کشور را تجزیه کنند، ایران در تاریخ ماند و مدعی تنگه هرمز شد و از عزت خود با استفاده از مردم حاضر در خیابان، اقتدار نیروهای مسلح و زبان دیپلماسی دفاع کرد.

استفاده از ابزار دیپلماسی شروطی دارد که مردم نیز خواستار آن هستند. زمانی امام شهید ما فرمودند که عزت، حکمت و مصلحت باید در مذاکرات رعایت شود و امروز حضرت آقا فرموده اند که غرامت، ضمانت و تنبیه متجاوز باید در دستور کار دیپلماسی باشد. منطق ما این است که زبان دیپلماسی باید ذیل فرمایشات و اذن رهبر معظم انقلاب طبق بند ۵ اصل ۱۱۰ قانون اساسی باشد که از اختیارات ایشان به عنوان ولی فقیه است.

۱۷ بهمن ۱۴۰۳ زمانی که دولت چهاردهم مستقر بود، ایالات متحده آمریکا پیامی به رهبر معظم شهیدمان ارسال کرد و گفت باید بُرد موشک های خود را کوتاه و هسته ای را جمع کرده، دست از حمایت از مقاومت بردارید و حقوق بشر را رعایت کنید که بعد از آن امام شهیدمان در حسینیه امام خمینی(ره) در جریان یکی از دیدارهای خود با اقشار مختلف مردم فرمودند ما با آمریکا مذاکره نکرده و آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند و در جریان دیدار دیگری که در سال ۱۴۰۴ با مردم آذربایجان داشتند فرمودند اگر جنگی صورت بگیرد، جنگ منطقه ای خواهد بود و اگر انقلاب اسلامی هم به خطر بیفتد، خداوند مردم را مبعوث خواهد کرد.

رئیس جمهور ۲۲ بهمن ۱۴۰۳ در میدان آزادی خطاب به ترامپ گفت تو هر غلطی می کنی بکن، شما دروغگو هستید، هنیه را شهید می کنید و می گویید به دنبال مذاکره هستید. ما خط را از امام شهیدمان درباره موضوعات هسته ای، موشکی و مقاومت گرفته بودیم که درباره آن مذاکره نمی کنیم. ترامپ فرد دروغگویی است و آن را در جریان مذاکرات اخیر نیز ثابت کرد. اعلام کرد با فرد بسیار مهم سیاسی و امنیتی مذاکره کردم و یک طرح ۱۵ ماده ای به من داده شده است. در تلویزیون صحبت کردم و گفتم ترامپ دروغ می گوید و اگر راست می گفت باید نام آن مسئول را ببرد و بگوید با چه کسی در حال مذاکره است چرا که ما خطوط قرمزی داریم که به آن پایبند هستیم.

از آنجایی که ترامپ در سیاست های جنگ خود در ایران با شکست مواجه شده بود می خواست مانند جنگ صفین، قرآن بر سر نیزه بزند و میان مردم انشقاق ایجاد کند. آنجا برخی نظر داشتند که ما یک طرح ۱۷ ماده ای ارائه کنیم اما حضرت آقا (آیت الله سیدمجتبی خامنه ای) فرمودند نه و جوابی ندهیم اما ترامپ دروغگو اعلام کرد که جواب را در جریان یک طرح ۵ ماده ای دریافت کرده و اعلام نمی کرد که از چه کسی آن را گرفته است. در ادامه گردش کاری صورت گرفت و ایران یک طرح با ۱۰ شرط ارائه کرد که بسیار طرح کاملی بود. اولین نکته آن این بود که باید ضمانت داده شود دیگر حمله ای نه به ایران و نه به جریان مقاومت صورت نمی گیرد و ما از آنها جدا نیستیم. نکته بعدی برداشتن تحریم های اولیه و ثانویه و نکته بعدی عدم مذاکره روی تنگه هرمز بود که اعمال مدیریت آن ادامه خواهد داشت. مورد بعدی ادامه غنی سازی برای استفاده در مصارفی همچون آب شیرین‌کن، برق، صنعت، کشاورزی و دارو بود. موضوع بعد لزوم دریافت غرامت جنگی بود. مورد بعد اینکه ما ضمانت می دهیم بر اساس فتوای حرمت بمب اتم که از سوی امام شهیدمان صادر شده بود، عمل کرده و بمب اتم نخواهیم ساخت. یک نکته هم درباره کشورهای حوزه خلیج فارس آورده بودیم که ما هیچگاه در تاریخ متجاوز نبوده و بدی همسایگان را نخواسته بودیم و خواستار صلح پایدار با آنها هستیم. امروز پایگاه های آمریکایی حاضر در کشورهای خلیج فارس هیچ امنیت و ثباتی برای آنها نیاورده است و باید متوجه این نکته باشند.

دکتر قالیباف هیچگاه به هیأت آمریکایی اعتماد نکرد

بعد از ارائه این طرح به رهبر معظم انقلاب، اذن دریافت شد و هیأت مذاکره کننده به پاکستان رفت. ویتکاف، ونس و کوشنر هم از آمریکا آمده بودند. در آن جلسه آمریکایی ها خطاب به آقای قالیباف حرفی زدند که مضمون آن این است که ما با اقتدار، اطمینان و اعتماد آمده ایم و آقای قالیباف در پاسخ گفت ما با اقتدار، عدم اطمینان و عدم اعتماد به شما در اینجا حاضر شده ایم چون شما وسط مذاکره به ما حمله کرده اید.

با این حال آمریکایی ها باز هم بدعهدی کردند و خواسته هایی داشتند. آنها گفتند ما به شما اجازه فعالیت هسته ای می دهیم اما باید ۲۰ سال آن را متوقف کنید. از طرف دیگر عمان را در حوزه تنگه هرمز رها کرده و با ما شریک شوید. همچنین گفتند که ترامپ تأکید دارد ۴۵۰ کیلو اورانیوم غنی شده خود را از ایران خارج کنیم. این در حالی است که بارها قبل از آن مدعی شده بود نطنز و فردو را مورد هدف قرار داده و ایران دیگر اورانیومی ندارد. از آنجایی که موضوعات در این قسمت جلسه با تندی پیش می رفت قرار شد ۳ صبح جلسه متوقف شود. بعد از آن بود که هیأت آمریکایی دیگر پای میز مذاکره بازنگشت. این است که باعث می شود ما آمریکا را بدعهد بدانیم. آنها ۱۰ بندی ما را پذیرفته بودند اما وقتی پای میز مذاکره آمدند حرف دیگری زدند.

دروغگویی‌های ترامپ برای ایجاد انشقاق میان ملت ایران است

وزیر امور خارجه در مرحله بعدی که قصد سفر به پاکستان داشت توئیتی زد و اعلام کرد که بعد از پاکستان به عمان و سپس به روسیه می رود و در جریان این سفرها هیچ تماسی با هیأت آمریکایی نخواهد داشت اما ترامپ آنقدر ملعون است که به دروغ اعلام کرد او به وزیر امور خارجه ما گفته است به پاکستان برود که در تلویزیون درباره آن توضیح دادم که چنین چیزی صحت ندارد و او در حدی نیست که به وزیر خارجه ما بگوید به اسلام آباد برود. ترامپ بعد از آن اعلام کرد که ویتکاف و کوشنر را هم به پاکستان خواهد فرستاد و بعد فردای آن روز گفت به آنها هم گفته است که به پاکستان نروند و این روالی است که ترامپ در پیش گرفته است و مدام دروغ می گوید.

از این رو قاطعانه می گویم کسی روی مباحث هسته ای مذاکره نکرده و نمی کند. در حوزه تنگه هرمز روی برخی مباحث صحبت شد از جمله آنها گفتند قصد پرداخت غرامت ندارند اما قرار است صندوقی به جای آن تأسیس کنند تا کشورهایی که باعث شدند به ما آسیب وارد شود از این طریق غرامت ما را بپردازند که البته این وعده آنها نیز دروغ از آب درآمد. قبل از جنگ وزیر امور خارجه با تک تک کشورهای همسایه و خلیج فارس صحبت و به آنها اعلام کرده بود که حضرت آقا فرموده اند اگر جنگی صورت بگیرد، جنگ منطقه ای خواهد بود و آنها باید قلمرو خودشان را مشخص کنند چرا که اگر حمله ای از خاک، دریا و آسمان آنها به ایران صورت گیرد ما آنها را مورد هدف قرار می دهیم. پایگاه های آمریکایی نیز خاک کشورهای همسایه محسوب نمی شود چرا که هرچه در نوبت قبل به آنها گفتیم آسمان خود را در اختیار دشمن ما قرار ندهید، گفتید ما این امکان را نداریم و رئیس جمهور آمریکا می گوید به ما ربطی ندارد.

یک مرتبه هم فرماندهان نظامی آمریکا در هتلی مستقر بودند و از آنجا فرماندهی کردند و ایران را مورد هدف قرار دادند و ما نیز چون بارها به حق گفته بودیم از هر نقطه ای که مورد هدف قرار بگیریم با آتشی کوبنده تر پاسخ خواهیم داد، اقدام به هدف قرار دادن آن هتل کردیم که منطقی هم بود. اگر کشوری نمی خواهد آسیب ببیند نباید اجازه دهد از قلمرو آنها آتش به سمت کشور ما بیاید. امروز بسیاری از کشورها در همسایگی ما هستند که نه آتشی از سمت آنها به ما شلیک شد و نه ما پاسخی به آنها دادیم. آنها تصور می کردند اگر در هتل باشند می توانند بعد از آن اعلام کنند که ایران هتل را هدف قرار داده در حالی که ایران بی دلیل جایی را مورد هدف قرار نمی دهد.

نقش رهبر معظم انقلاب در این میان چگونه تفسیر می شود؟

رهبر انقلاب به تمام بخش‌های مذاکره اشراف کامل دارند

مذاکره طبق بند ۵ اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی قطعا زیر نظر رهبر معظم انقلاب پیش خواهد رفت که ایشان نیز به همه موضوعات اشراف دارد. در این بین گاهی برخی افراد صحبت هایی می کنند که ناراحت کننده است و به گونه ای قصد دارند القا کنند که اخبار و اطلاعات غلطی به دست رهبری می رسد و یا ایشان در جریان قرار ندارد.

در میانه جنگ بود که شورای عالی امنیت ملی دو مصوبه داشت و نتیجه آن را از دفتر آقای ذوالقدر و سردار محسن انصاری که زمانی جانشین آقای سیف اللهی در نیروی انتظامی بود، پیگیری کردم. حدود یک ماه قبل، یک پنجشنبه ای و نیم ساعت مانده به اذان مغرب، دو صورتجلسه یعنی تعلیق برگزاری انتخابات شورای شهر و روستا و موضوع اعزام حجاج به دفتر حضرت آقا رفت. بعد از آن سردار انصاری با من تماس گرفت که این مصوبات به دفتر آقا رفته است و هنوز نظری روی آن داده نشده و دیگر کسی نمی تواند بگوید چرا پاسخی داده نمی شود. شنبه ساعت ۸ صبح بود که هر دو تعیین تکلیف شد که با تعلیق انتخابات شوراها و در ادامه با هماهنگی با شورای نگهبان با تعلیق انتخابات میاندوره ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان موافقت شد. استنباط من درباره نظر ایشان درباره اعزام حجاج نیز این است که تصمیم گیری آن بر عهده شورای عالی امنیت ملی قرار داده شد که در نهایت اعزام صورت گرفت.

تحلیل شما از شرایط امروز چیست و چه عواملی باعث پیروزی ما تا به اینجای کار شده است؟

صرفا جنگیدن و عدم مذاکره خواسته رهبر معظم انقلاب نیست

ما باید قدر مردم را بدانیم که در تاریخ بی نظیر و بی بدیل هستند. از آن سحری که مردم خبر شهادت حضرت آقا را شنیدند به خیابان آمدند که اگر این حضور نبود، دیگران آن را مصادره می کردند. دشمنان ما شرایط را برآورد کرده بودند و اگر مردم حضور نداشتند قطعا فتنه ای به پا می کردند و تا شهر را به هم بریزند. حضور با اعتقاد و با اقتدار مردم بود که این توطئه را خنثی کرد. در زمان حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) دشمنان ایشان می گفتند علی و نماز و محراب همخوانی با هم ندارد اما در نهایت ایشان در محراب و هنگام نماز به شهادت رسیدند.

نکته بعد اقتدار نیروهای مسلح بود که حتی خود ما هم تصور نمی کردیم چنین قدرتی داشته باشیم. در کنار آن مردم باید بدانند که اینکه بگوییم ما فقط می جنگیم و با هیچ کس صحبت نمی کنیم درست نیست و گمان نمی کنم مورد تأیید رهبر انقلاب هم باشد. بالاخره ما ۷ هزار سال تمدن داریم و همواره گفت و گو هم کرده ایم. من بعد از جنگ ۱۲ روزه بود که مأموریتی به پاکستان داشتم و در جریان اجلاس بین المجالس سخنرانی کردم و در آن درباره جنایات ترامپ و مظلومیت ایران گفتم که چگونه است ترامپ کاندیدای دریافت جایزه صلح نوبل می شود؟ بعد از پایان سخنرانی ام بود که شبکه های رسانه ای بین المللی اصرار بر مصاحبه داشتند تا حرف ما را هم بشنوند. آقای منوچهر متکی هم در جریان مأموریتی که برای بین المجالس اخیرا به ترکیه داشت بسیار مقتدرانه از جایگاه ایران سخنرانی کرد. ما باید حرف خود را در جایگاه های بین المللی بزنیم و اگر این کار را نکنیم باعث می شویم برداشت های دیگری از دیدگاه های ما صورت گیرد.

امروز برخی رسانه های خارجی اعلام می کنند در ایران قحطی شده و یا جنگ کل روال ایران را مختل کرده است در حالی که اینگونه نیست. در زمان اوج جنگ ۷ میلیون نفر در ایران جابجا شدند و بسیاری از آنها به شمال کشور رفتند اما هیچ کدام از آنها با مشکل تأمین کالاهای اساسی، نان و یا اسکان مواجه نشدند که قطعا به خاطر مدیریتی بود که دولت انجام داد.

جمعیت در سرعین زیاد نیست اما در زمان تابستان، تعداد مسافرت ها به این شهرستان باعث می شود جمعیت آن ۵ برابر افزایش یابد که از پیش از حضور مسافران برای تأمین ۴۰۰ تن آرد اضافه اقدام می کردیم تا گردشگران و ساکنان با مشکل نان مواجه نشوند که البته همواره با سختی هایی همراه بود. در جریان جنگ اخیر این تعداد بسیار افزایش یافته بود که وقتی از وزیر درباره تأمین آرد سوال کردم دیدم با وجود شرایط بحرانی آرد بیش از هر زمانی دیگری و به میزان هزار تن در منطقه تأمین شده است.

امروز مردم مبعوث شده اند و مسیر را راهبری می کنند. خطوط قرمزی که مد نظر رهبر معظم انقلاب است هم در دستور کار قرار دارد و ضمن اینکه اگر لازم باشد مذاکره خواهیم کرد، به هیچ عهد و وفایی از سوی آمریکایی ها اعتماد نمی کنیم. آنها به وحشیانه ترین شکل ممکن جنایاتی را علیه ما داشتند و قطعا اینها باید گفته شود و ادامه دار باشد. آنها به خاطر دو دانشمند هسته ای یک برج را مورد اصابت موشک قرار دادند و افراد بیگناه دیگری را نیز به شهادت رساندند. آنها یک بار مدرسه میناب را مورد حمله قرار دادند اما بلافاصله بار دیگر آن را تکرار کردند و این نشان دهنده جنایات آنهاست. وقتی هواپیمایی عبور می کند با چشم غیرمسلح هم می توان تشخیص داد که این هواپیما مسافربری و یا نظامی است. آنها در سال ۱۳۶۷، هواپیمای مسافربری ایران ایر را مورد هدف قرار دادند اما نه تنها عذرخواهی نکردند بلکه با بی شرمی تمام به فرمانده ناو خود مدال شجاعت هم اهدا کردند. این کار آنها بی شرفی کامل بود.