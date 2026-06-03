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تبادل اطلاعات درباره جنگ ایران درآمریکا متوقف شد

به وجود آمدن اختلافات و شکاف داخلی در نهادهای اطلاعاتی آمریکا باعث توقف تبادل اطلاعات در خصوص جنگ ایران شد.
کد خبر: ۱۳۷۶۷۱۵
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تبادل اطلاعات درباره جنگ ایران درآمریکا متوقف شد

رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد، سرویس اطلاعات مرکزی آمریکا موسوم به سیا تبادل اطلاعات در مورد ایران با دفتر مدیر سازمان اطلاعات ملی این کشور را متوقف کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، سیا اعلام کرد: در بحبوحه اختلافات بر سر تقسیم اختیارات و تبادل اطلاعات، سیا مشارکت در ارزیابی‌های اطلاعاتی خاص از جمله ارزیابی‌های مربوط به جنگ با ایران را متوقف کرده است.

این سرویس اضافه کرد، اختلاف میان سیا و دفتر مدیر سازمان اطلاعات ملی که بیش از یک سال است ادامه دارد تحلیل‌های مشترک در حوزه امنیت ملی را که رؤسای جمهور آمریکا مدت‌ها به آن متکی بوده‌اند، مختل کرده است.

منابع آگاه اعلام کردند، سیا و دفتر مدیر سازمان اطلاعات ملی آمریکا به صورت جداگانه فعالیت می کنند. سیا تاکید کرد که اختلافات بین دو طرف از فوریه سال گذشته آغاز شد.

واشنگتن پست نیز پیشتر به اختلافات شدید بین سیا و دفتر مدیر سازمان اطلاعات ملی در دوره ریاست جمهوری فعلی دونالد ترامپ اشاره کرد.

پیش از این تولسی گابارد به عنوان مدیر سازمان اطلاعات ملی آمریکا استعفا کرده بود. موضع گیری گابارد در جلسه استماع کنگره در ماه مارس با ادعای دروغین ترامپ که ایران را قبل از شروع حملات آمریکا و تل آویو یک «تهدید قریب‌الوقوع» توصیف کرده بود در تضاد بود. ترامپ پیش از این به اختلاف نظر با گابارد در مورد رویکردهایشان در قبال ایران اشاره کرده بود و در ماه مارس گفته بود که گابارد در قبال تهران با تسامح بیشتری رفتار می کند.
 

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