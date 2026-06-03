هشدار قاطع ایران، مانع حمله اسرائیل به بیروت شد
سردار رسول سناییراد معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده معظم کل قوا، با اشاره به تحولات اخیر لبنان، تأکید کرد: طرح آمریکایی–صهیونیستی برای هدف قرار دادن بیروت و تأثیرگذاری بر روند آتشبس، با هشدار قاطع جمهوری اسلامی ایران ناکام ماند.
به گزارش تابناک به نقل از مهر، وی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی بنا به دستور بنیامین نتانیاهو قصد داشت مناطق جنوبی بیروت (ضاحیه) را هدف حمله قرار دهد، افزود: این اقدام بهصراحت نقض خطوط قرمز آتشبس محسوب میشد و میتوانست شرایط منطقه را بهطور جدی تحت تأثیر قرار دهد.
سردار سناییراد ادامه داد: دقایقی پس از انتشار این خبر، مقامات سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی ایران بهصورت صریح نسبت به هرگونه نقض آتشبس هشدار داده و اعلام کردند که چنین اقدامی با پاسخ سخت مواجه خواهد شد.
وی تاکید کرد: این موضعگیری قاطع موجب شد در فاصله کوتاهی و پس از تماس تلفنی طولانی میان دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو، رژیم صهیونیستی از تعویق این عملیات خبر دهد.
معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده معظم کل قوا با تأکید بر نتایج این رویداد تصریح کرد: نخست آنکه جمهوری اسلامی ایران توانست صرفاً از طریق یک هشدار سیاسی معتبر، رفتار آمریکا و رژیم صهیونیستی را کنترل کند. دوم اینکه این رخداد را باید یک پیروزی مهم سیاسی برای ایران و در مقابل، یک شکست آشکار برای جبهه آمریکایی–صهیونیستی ارزیابی کرد و سوم آنکه همراستایی و انسجام تمامی ارکان حاکمیت، از نیروهای مسلح تا دولت، مجلس و دستگاه دیپلماسی، بار دیگر نقش تعیینکننده خود را نشان داد و بیانگر نبود هرگونه شکاف در مواجهه با تهدیدات خارجی است.
سردار سناییراد همچنین در پاسخ به پرسشی درباره ماهیت این عقبنشینی گفت: شواهد نشان میدهد رژیم صهیونیستی درصدد سوءاستفاده از شرایط برای افزایش فشار بر حزبالله و اثرگذاری بر معادلات میدانی بود، اما با توجه به پذیرش آتشبس در جبهههای مختلف، هرگونه اقدام نظامی میتوانست پیامدهای گستردهای به همراه داشته باشد.
وی افزود: اگرچه برخی مقامات آمریکایی از جمله ترامپ مدعی شدهاند که این عقبنشینی در پی درخواست واشنگتن صورت گرفته، اما قرائن حاکی از آن است که اقدامات رژیم صهیونیستی در منطقه بدون هماهنگی با آمریکا نبوده است.
معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده معظم کل قوا خاطرنشان کرد: آنچه نهایتاً موجب عقبنشینی طرف مقابل شد، مشاهده آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای واکنش عملی و درک جدیت هشدارهای صادرشده بود؛ هشداری که نشان داد در صورت هرگونه تجاوز، پاسخ قاطع و سختی در انتظار متجاوزان خواهد بود.
وی در پایان تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همانگونه که پیشتر اعلام کرده، بر اصول و تعهدات خود در قبال ثبات منطقه و حفظ خطوط قرمز آتشبس پایبند است.