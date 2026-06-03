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محاکمه مادر میانسالی که دخترش را کشت

پرونده زن میانسال که تنها مظنون در قتل دختر دانش‌آموزش بود، به‌اتهام تسبیب در قتل عمدی او با خوراندن قرص برنج با صدور جلب به دادرسی برای محاکمه به دادگاه ارسال شد.
کد خبر: ۱۳۷۶۶۹۹
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محاکمه مادر میانسالی که دخترش را کشت

به گزارش تابناک به نقل از جام جم آنلاین؛ رسیدگی به این پرونده اواخر بهار سال گذشته همزمان با گزارش مرگ مشکوک یک دختر ۱۷ساله دانش‌آموز در دستور کار پلیس جنایی پایتخت قرارگرفت. مادر این دختر مدعی بود دخترش خودکشی کرده و از کسی شکایت نداشت. بعداز گذشت چهارماه از این ماجرا، کارشناسان پزشکی قانونی نظر دادند او بر اثر مسمومیت با قرص برنج فوت کرده و خودکشی در کار نیست. ماموران از همکلاسی این دختر تحقیق کردند که مشخص شد روزی که برای امتحان می‌رفتند، او گفته بود استرس دارد و مادرش به او قرص داد تا حالش خوب شود، اما بدتر شد. علاوه بر آن، یکی از همسایه‌ها و دوست خانوادگی این مادر و دختر هم گفته بود بار‌ها شاهد دعوا و درگیری آنها بوده است. همچنین مشخص شد این زن میانسال با زنی آشنا شده و از عطاری شوهر او سفارش قرص برنج داده و تحویل گرفته است.

با جمع‌بندی این اطلاعات، مادر دختر دانش‌آموز بازداشت شد. او مدعی بود دخترش ناراحتی روحی داشته و با برداشتن گوشی او به‌جای وی سفارش قرص برنج را داده و آن را مصرف کرده تا خودکشی کند.

رضا اعلائی، بازپرس شعبه دوم دادسرای جنایی تهران با تایید این خبر به جام‌جم گفت‌: مادربزرگ خانواده، دو برادر و یک خواهر دختر فوت‌شده که با او از پدر یکی بودند، برای زن میانسال درخواست قصاص کردند. دلایل موجود در پرونده باعث شد مادر میانسال در برابر اتهام تسبیب در قتل عمدی زن مسلمان (دخترش) با خوراندن قرص برنج قرار بگیرد. صحرابانی، دادیار پرونده هم بعد از بررسی آن صدور جلب به دادرسی این پرونده را تأیید و برای محاکمه متهم به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال کرد.

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محاکمه خودکشی مسمومیت قرص برنج
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۴:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
0
3
پاسخ
یا مادر روانیه یا دختره بلایی سرش آورده که دیوونش کرده که این کارو کرده
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