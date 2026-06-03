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بودجه عمومی نباید صرف این دو نفر شود!

این روزها انتشار اخباری از برنامه‌سازی چهره‌هایی چون امیرحسین قیاسی و سیدابوطالب حسینی برای جام جهانی ۲۰۲۶، در فضای رسانه‌ای کشور سروصدا به پا کرده و موج جدیدی از انتقادات را به راه انداخته؛ چراکه بسیاری به سکوت این چهره‌ها در جریان جنگ رمضان منتقدند و به ویژه بی‌توجهی آن‌ها به جنایت دشمن آمریکایی-صهیونیستی علیه کودکان دبستانی میناب را برنمی‌تابند.
کد خبر: ۱۳۷۶۶۸۲
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4849 بازدید
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۱۰
بودجه عمومی نباید صرف این دو نفر شود!

منتقدان اعتقاد دارند این افراد پس از فرونشستن غبار جنگ و جنایت دشمن، با بی‌تفاوتی بار دیگر به صحنه بازگشته‌اند تا به تجارت سرگرمی و کسب سود کلان بپردازند و این در حالی است که برخی از مخاطبان آنها، هم‌اکنون زیر خاک آرمیده‌اند یا سیاه‌پوش شهدای جنگ‌اند.

راهکار اول: حذف

 به گزارش تابناک به نقل از روزنامه خراسان؛ اگرچه سکوت این چهره‌ها در بحبوحه یک نبرد ملی، خطایی آشکار و غیرقابل کتمان در کارنامه حرفه‌ای و مسئولیت اجتماعی آنهاست، اما مواجهه حاکمیت با این پدیده نیز عقلانیت و دوری از رفتار‌های هیجانی می‌طلبد. آیا اهرم ممنوعیت و لغو مجوز، منطق مناسبی دارد؟

نگاهی واقع‌بینانه نشان می‌دهد که پاسخ منفی است؛ چراکه عمل نکردن به مسئولیت اجتماعی، از لحاظ حقوقی قابل مجازات نیست و نمی‌توان چهره‌ها را به صرف سکوت، حذف کرد. این افراد فارغ از وظیفه‌ای که از نظر افکار عمومی، برای محکومیت جنایات دشمن علیه مردم کشورمان دارند، شهروندان ایران‌اند و حق انجام فعالیت‌های سالم اقتصادی دارند که در این مورد، تولید محتوای تصویری و کسب سود از طریق آن است. محروم کردن شهروندان از فعالیت سالم اقتصادی و حق کسب درآمد، صرفاً به دلیل سکوت، از منظر حقوقی و منطقی پذیرفته نیست.
 
راهکار دوم: برخورد مدنی

با پایان دوران یکه‌تازی رسانه‌های سنتی که در گذشته، فضای رسانه‌ای را در اختیار داشتند، حالا واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی، به عنوان ابزار مؤثر جامعه برای انتقال نظرات به تولیدکنندگان محتوا تبدیل شده. در این فضا، یکی از الگو‌های رفتاری و مدنی در مواجهه با چهره‌ها یا محصولاتی که انتظارات جامعه را برآورده نمی‌کنند، رویه کاهش توجه رسانه‌ای و سکوت آگاهانه است که به عنوان یک واکنش مسالمت‌آمیز، می‌تواند گلایه‌ها را منتقل کند و چه بسا تغییر رفتار آتی را رقم بزند؛ هرچند طبیعی است که بخشی از بدنه مخاطبان، به دلیل نیاز مبرم به برنامه‌های سرگرمی، همچنان به مصرف این تولیدات ادامه دهند. در کنار این کنش‌گری نرم و مخاطب‌محور، ساختار مدیریت فرهنگی و دستگاه حکمرانی نیز وظیفه‌ای مستقل و چه بسا تعیین‌کننده‌تر بر عهده دارد.

راهکار سوم: تفکیک سفره

برخورد اصولی حاکمیت با این رفتار، نه ممیزی سخت‌گیرانه، با اصلاح ساختار مأموریت‌دهی به نهاد‌های فرهنگی و حاکمیتی رخ می‌دهد. نهاد‌های وابسته به نظام از جمله صداوسیما، حوزه هنری، سازمان اوج و هلدینگ‌های حاکمیتی بزرگی مثل همراه اول، نمی‌توانند بودجه‌ها و پروژه‌ها را در اختیار کسانی بگذارند که در روز‌های سخت، پای کار ایران نبوده‌اند. پاسخ درست رفتار این برنامه‌سازان، آن است که به اتمسفر پلتفرم‌ها، شرکت‌ها و استودیو‌های مستقل از بودجه عمومی محدود شوند؛ دقیقاً مانند هر شهروند دیگری که ممکن است با خط‌مشی رسمی نظام زاویه داشته باشد، اما تا زمانی که اقدامی علیه امنیت ملی انجام نداده، حق فعالیت اقتصادی دارد. همان‌طور که دایره این تساهل، فعالان حوزه‌های تولید لبنیات، شوینده، وسایل گرمایشی، لوازم الکترونیکی و هر کسب‌وکار دیگری را در بر می‌گیرد، حوزه تولید محتوای تصویری نیز باید به عنوان یک فعالیت اقتصادی در بخش خصوصی به رسمیت شناخته شود، بی آن که افراد بی‌تفاوت در بحران‌های ملی، سهمی از امکانات حاکمیتی داشته باشند.

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برچسب ها
بودجه عمومی بودجه صداوسیما صداوسیما امیرحسین قاسمی رسانه جنگ مجری رادیو و تلویزیون
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
6
34
پاسخ
پرهیز کنید ازاین رفتارهای تندروانه که سم این روزهای مملکت ماست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
از کسب و کارشان باید مالیات گرفت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
2
16
پاسخ
حتما!!!!! باید چیزی بگه !!!!!! تازه آنهم یکطرفه !!!!!!!!! والا هیچ حقی نداره!!!!!!
کرمزاده
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
2
34
پاسخ
این تحلیل دقییق می گوید یک رانت خوب حکومتی وجود دارد که فقط مخصوص همراهان و عزیزان است. علی برکت ا..
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
15
5
پاسخ
خیلی باید باهاشون برخورد سرد بشه
عمو صابر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
1
16
پاسخ
سکوت میکنم که این سکوت منطقی تر است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
1
20
پاسخ
جرم اینها چیه ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
1
15
پاسخ
کل بودجه عمومی صرف این دو نفر میشه ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
0
12
پاسخ
برخورد مدنی با سکوت ندیده بودیم تاحالا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
1
14
پاسخ
از بلیط رایگان مترو و اتوبوس محرومشان کنید تا بفهمند دنیا دست کیه ؟
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