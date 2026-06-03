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عکس: رئیس جمهور آمریکا با طولانی‌ترین دوره تصدی!

تصویری از رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با طولانی ترین دوره تصدی!
کد خبر: ۱۳۷۶۶۶۱
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5015 بازدید
عکس: رئیس جمهور آمریکا با طولانی‌ترین دوره تصدی!
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