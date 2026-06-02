گروسی: بدون نظارت آژانس پایان جنگ ایران ممکن نیست

«رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شامگاه سه‌شنبه فعالیت‌های راستی‌آزمایی و نظارتی آژانس اتمی را لازمه هرگونه توافق احتمالی میان ایران و آمریکا دانست.

به گزارش تابناک به نقل از «العربیه»، گروسی در سخنانی گفت که توافق برای پایان جنگ ایران بدون راستی‌آزمایی و نظارت بسیار قوی بر مفاد آن قابل تصور نیست.

همچنین به گزارش «الجزیره» گروسی در اظهاراتی مدعی شده که فعالیت‌های هسته‌ای در ایران، اکنون «متوقف شده است».

وی در جریان سفر به امارات مدعی شد که به دلیل جنگ و هدف قرار گرفتن برنامه هسته‌ای ایران، تغییر اساسی در ارزیابی این برنامه به وجود آمده است.

«دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا در دولت اول خود با ناقص دانستن توافق هسته‌ای در رسیدگی به نگرانی‌ها پیرامون برنامه هسته‌ای ایران، از این توافق خارج شد. اگرچه طبق این توافق، سختگیرانه‌ترین مقررات نظارت و راستی‌آزمایی آژانس در ایران اجرا می‌شد.

ایران در دولت دوم ترامپ دو بار به دیپلماسی با آمریکا فرصت داد، اگرچه ترامپ با مشارکت رژیم صهیونیستی در میانه این مذاکرات اقدام به حملات متجاوزانه علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران کرد و مذاکرات را بی‌نتیجه گذاشت.

مقامات تهران با اشاره به حق غنی‌سازی ایران برای اهداف صلح‌آمیز به عنوان کشور عضو پیمان منع گسترش تسلیحات اتمی (ان‌پی‌تی) تاکید دارند هرگونه توافق هسته‌ای با آمریکا باید در راستای منافع ملی و حقوق مشروع ایران باشد.

اقدامات نقض آتش‌بس از سوی آمریکا، از جمله محاصره بنادر ایران و عقب‌نشینی مکرر دولت دونالد ترامپ از موارد توافق‌شده، نهایی ساختن این تفاهم‌نامه‌ را با چالش‌های مواجه ساخته است.

با وجود این که ترامپ در روند این مذاکرات ادعاهایی را درباره سرنوشت ذخایر اورانیوم ایران مطرح کرده، هنوز تصمیمی در این باره اتخاذ نشده و تهران تاکید دارد هرگونه بحث درباره برنامه هسته‌ای ایران فعلا در هیچ سطحی مطرح نیست و به زمانی پس از پایان جنگ در یک فرصت مذاکراتی مشخص موکول خواهد شد.