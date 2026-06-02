ترامپ: گفتوگوها با ایران به طور مداوم ادامه دارد
به گزلارش تابناک، دونالد ترامپ امروز سهشنبه به وقت محلی در شبکه تروث سوشال خود نوشت: «گزارشهای اخبار جعلی مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا چند روز پیش گفت وگوهای خود را متوقف کردهاند، نادرست و اشتباه است. گفت وگوها میان ما بهطور مداوم ادامه داشته است، از جمله چهار روز پیش، سه روز پیش، دو روز پیش، یک روز پیش و امروز.»
رئیس جمهور آمریکا همچنین درباره سرنوشت این گفت وگوها به رغم ادعاهای قبلی خود مبنی بر اینکه امکان رسیدن به توافق وجود دارد، مدعی شد: این گفت وگوها به کجا خواهد رسید، هیچکس نمیداند اما همانطور که به ایران گفتم «وقت آن رسیده است، به هر شکل ممکن، به یک توافق برسید. شما ۴۷ سال است که این کار را ادامه دادهاید و دیگر نمیتوان اجازه داد ادامه پیدا کند!»
گفتنی است، ترامپ ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۵برابر با اول ژوئن ۲۰۲۶ در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ای بی سی نیوز بار دیگر ادعا کرد: فکر میکند «طی هفته آینده» با ایران برای تمدید آتشبس و بازگشایی تنگه هرمز به توافق خواهد رسید.
او در مصاحبه تلفنی با این شبکه تلویزیونی آمریکا، مدعی شد: «اوضاع خوب به نظر میرسد، خیلی خوب. امروز یک مشکل کوچک وجود داشت اما من خیلی سریع آن را برطرف کردم، همانطور که احتمالاً قبلاً متوجه شدهاید.» مشکل این بود که ایرانیها از حملات (رژیم) اسرائیل به لبنان ناراحت بودند.
ترامپ اضافه کرد: «بنابراین با حزبالله صحبت کردم و گفتم تیراندازی نکنید و با بیبی [بنیامین نتانیاهو نخستوزیر اسرائیل] هم صحبت کردم و گفتم تیراندازی نکنید، و هر دو طرف تیراندازی به یکدیگر را متوقف کردند.»
رئیس جمهور آمریکا ۲۳ می ۲۰۲۶ برابر با دوم خرداد ۱۴۰۵ نیز ادعا کرده بود: یک توافق میان ایالات متحده آمریکا و ایران تنظیم شده و اکنون در انتظار نهایی شدن است و جنبهها و جزئیات نهایی توافق در دست بررسی است و به زودی اعلام خواهد شد.
آینده مذاکرات میان تهران و واشنگتن درباره تثبیت آتشبس پس از جنگ سهماهه اخیر و همچنین بازگشایی تنگه هرمز با ابهام روبهرو شده است.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، تفاهم اولیه میان تهران و واشنگتن که هفته گذشته حاصل شده بود، شامل بازگشایی کامل تنگه هرمز در ازای کاهش تدریجی فشارهای دریایی آمریکا علیه ایران میشد.
این تحولات در حالی رخ میدهد که دولت ترامپ با انتقادهای فزاینده داخلی درباره تورم و افزایش قیمت سوخت مواجه است و برخی نظرسنجیها از کاهش میزان حمایت عمومی از عملکرد اقتصادی رئیسجمهور آمریکا حکایت دارند.
اما هدف اصلی به زانو در آوردن تسلیم ایران است.