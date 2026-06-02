واکنش عمار حکیم به اقدام مقتدی صدر

رهبر جریان حکمت ملی عراق به بیانیه اخیر چارچوب هماهنگی درباره حمایت از طرح انحصار سلاح در دست دولت اشاره کرد و گفت: این بیانیه بر حمایت از حکومت و دولت در تلاش‌هایشان برای انحصار سلاح در دست دولت و اجرای قانون الحشد الشعبی تأکید دارد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «سید عمار حکیم» رهبر جریان حکمت ملی عراق، روز سه شنبه در یک نشست خبری در نجف اشرف تصریح کرد: تکمیل کابینه دولت نیازمند برگزاری جلسه‌ای اضطراری و انجام رایزنی‌های گسترده میان فراکسیون‌های سیاسی است.

رهبر جریان حکمت ملی عراق در ادامه با اشاره به روند اجرای طرح انحصار سلاح در دست دولت، گفت: برخی گروه‌ها به این دعوت پاسخ خواهند گفت و برخی دیگر منتظر پایان کامل حضور نیروهای ائتلاف بین‌المللی در ماه سپتامبر برای پاسخ به دعوت انحصار سلاح در دست دولت هستند.

وی همچنین به بیانیه اخیر چارچوب هماهنگی درباره حمایت از طرح انحصار سلاح در دست دولت اشاره کرد و گفت: این بیانیه بر حمایت از حکومت و دولت در تلاش‌هایشان برای انحصار سلاح در دست دولت و اجرای قانون الحشد الشعبی تأکید دارد.

حکیم همچنین اقدام سید مقتدی صدر در تشویق نیروهای «سرایا السلام» برای ادغام در نهادهای حکومت و الحشد الشعبی را مورد تحسین قرار داد.