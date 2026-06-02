پرداخت وام قرضالحسنه مسکن به این افراد ابلاغ شد
به گزارش تابناک، پیرو نامه ۲۹/۰۲/۱۴۰۵ پیرامون ابلاغ تسهیلات قرضالحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن برای خانوادههای فاقد مسکن که از ابتدای سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر میشوند، موضوع ردیف (۲-۱-۵) جدول الزامات مصارف قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، دستورالعمل اجرایی تسهیلات یادشده ابلاغ شد.
لازم به ذکر است سقف فردی تسهیلات مزبور، مبلغ ۴.۵۰۰ میلیون ریال با دوره بازپرداخت حداکثر ۲۰ سال است.
همچنین به منظور پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن فرزند سوم و بیشتر در سالجاری، مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
شایان ذکر است، بانک عامل موظف است فهرست شعبی را که در سطح کشور نسبت به پرداخت این تسهیلات اقدام می کنند، در تارنمای خود به طور مشخص برای اطلاع متقاضیان منتشر کند.
25 سال کارمند جزء دولت هستم و اجاره نشین !!!!!!!!!
شاید بعضی از اینها که 3 بچه دارند اصلا" احتیاجی به خانه ندارند !!!!!!!!!!!
به داد آنهایی که خانه ندارند برسید نه این دستورالعمل های مسخره !!!!!!!!!!!!!!