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پرداخت وام قرض‌الحسنه مسکن به این افراد ابلاغ شد

بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن فرزند سوم و بیشتر را به پنج بانک عامل مسکن، تجارت، صادرات ایران، ملت و پست بانک ابلاغ کرد. سقف فردی این تسهیلات، مبلغ ۴۵۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت حداکثر ۲۰ سال است.
کد خبر: ۱۳۷۶۶۳۸
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3480 بازدید
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۶
پرداخت وام قرض‌الحسنه مسکن به این افراد ابلاغ شد

به گزارش تابناک، پیرو نامه ۲۹‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۰۲‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۴۰۵ پیرامون ابلاغ تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن برای خانواده‌های فاقد مسکن که از ابتدای سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر می‌شوند، موضوع ردیف (۲‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏-۱‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏-۵) جدول الزامات مصارف قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، دستورالعمل اجرایی تسهیلات یادشده ابلاغ شد.

لازم به ذکر است سقف فردی تسهیلات مزبور، مبلغ ۴.۵۰۰ میلیون ریال با دوره بازپرداخت حداکثر ۲۰ سال است.

همچنین به منظور پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن فرزند سوم و بیشتر در سال‌جاری، مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

شایان ذکر است، بانک عامل موظف است فهرست شعبی را که در سطح کشور نسبت به پرداخت این تسهیلات اقدام می کنند، در تارنمای خود به طور مشخص برای اطلاع متقاضیان منتشر کند.

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بانک مرکزی وام مسکن وام قرض الحسنه پرداخت وام فرزند سوم خانواده ها
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
0
3
پاسخ
توی روستا با ۴۵۰ میلیون خونه میدن که بخوان توی شهر بدن؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
0
6
پاسخ
چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

25 سال کارمند جزء دولت هستم و اجاره نشین !!!!!!!!!

شاید بعضی از اینها که 3 بچه دارند اصلا" احتیاجی به خانه ندارند !!!!!!!!!!!

به داد آنهایی که خانه ندارند برسید نه این دستورالعمل های مسخره !!!!!!!!!!!!!!
علیرضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
0
3
پاسخ
بنام خدابرای زوج هاعلاوه وام ازدواج خانه اقساطی بلندمدت داده شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
2
1
پاسخ
اون احمقی که تو این شرایط مملکت سه یا بیشتر بچه بیاره حتما احتیاجی به این وام نداره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
0
1
پاسخ
ما که فرزند سوم رو سال قبل تر به دنیا آوردیم و خونه نداریم چی
پاسخ ها
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
دقیقا ماهم همینطور فرزند سوم اول ۹۸
این چه قانون مسخره ایه
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