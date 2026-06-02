به گزارش تابناک؛ مالکان و ناخدایان کشتی‌ها از سراسر جهان می‌توانند در هر زمان شبانه‌روز با مراجعه به سامانه نهاد مدیریت آبراهه خلیج فارس، درخواست عبور از تنگه هرمز دهند. سامانه درخواست‌ها را بررسی کرده و در صورت تأیید، مجوز عبور صادر می‌کند.