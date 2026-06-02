صدور مجوز عبور از تنگههرمز برای کشتیها در هر ساعت
مالکان و ناخدایان کشتیها از سراسر جهان میتوانند در هر زمان شبانهروز با مراجعه به سامانه نهاد مدیریت آبراهه خلیج فارس، درخواست عبور از تنگه هرمز دهند.
کد خبر: ۱۳۷۶۵۹۴| |
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به گزارش تابناک؛ مالکان و ناخدایان کشتیها از سراسر جهان میتوانند در هر زمان شبانهروز با مراجعه به سامانه نهاد مدیریت آبراهه خلیج فارس، درخواست عبور از تنگه هرمز دهند. سامانه درخواستها را بررسی کرده و در صورت تأیید، مجوز عبور صادر میکند.
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