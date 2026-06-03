صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
رحمت زاده در گفت‌و‌گو با تابناک مطرح کرد؛

تغییر کریدور‌های واردات در ایران؛ آیا بروکراسی تجارت شکسته می‌شود؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی ایران در توسعه روابط تجاری، گفت حرکت به سمت تنوع‌بخشی به مسیر‌های واردات و صادرات، می‌تواند به تسهیل تجارت و کاهش هزینه‌ها کمک کند، اما تحقق این اهداف در گرو هماهنگی کامل دستگاه‌ها، رفع بروکراسی‌های مزمن و تقویت نظارت در اجرای سیاست‌هاست.
کد خبر: ۱۳۷۶۵۵۳
| |
3127 بازدید
|
۵

تغییر کریدور‌های واردات در ایران؛ آیا بروکراسی تجارت شکسته می‌شود؟

در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیت‌های بیرونی در حوزه تجارت خارجی مواجه است، دولت بر تغییر کریدورهای تجاری، هوشمندسازی گمرکات و فعال‌سازی ظرفیت مناطق آزاد تمرکز کرده است. با این حال، کارشناسان و نمایندگان مجلس تأکید دارند که موفقیت این سیاست‌ها در گرو هماهنگی نهادی، کاهش بروکراسی و نظارت مؤثر بر اجرای تصمیمات اقتصادی خواهد بود.

در همین زمینه، سعید رحمت زاده؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تانباک، در ارتباط با موضوع محاصره دریایی و همچنین جایگزینی کریدورهای زمینی و ریلی و تنوع بخشی مسیر و مبادی ورودی و خروجی کالا در کشور، با اشاره به موقعیت منحصربه‌فرد ایران در اتصال به چهار جهت جغرافیایی و دسترسی گسترده به بازارهای منطقه‌ای، اظهار کرد: این موقعیت می‌تواند به عنوان یک مزیت راهبردی برای توسعه روابط اقتصادی و تقویت دیپلماسی تجاری کشور مورد استفاده قرار گیرد.

تنوع بخشی به میرهای واردات و صادارت تاب آوری اقتصادی را افزایش می دهد

وی افزود: شرایط امروز کشور، به‌ ویژه در فضای فشارها و محدودیت‌های خارجی، اهمیت استفاده از این ظرفیت‌ها را دوچندان کرده است؛ چرا که تنوع‌بخشی به مسیرهای واردات و صادرات می‌تواند تاب‌آوری اقتصادی کشور را افزایش دهد و از وابستگی به مسیرهای محدود جلوگیری کند.

این نماینده مجلس با اشاره به لزوم شکل گیری اقدامات عملی در حوزه مدیریت هماهنگ مرزها، تصریح کرد: دولت در تلاش است از ظرفیت همه گمرکات، مرزهای زمینی، دریایی، ریلی و هوایی برای تأمین نیازهای کشور استفاده کند و در همین راستا، سیاست‌هایی برای تسهیل واردات و صادرات و کاهش موانع اداری در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در کنار این موضوع، موضوع هوشمندسازی گمرکات و کاهش دخالت انسانی در فرآیندهای تجاری از اهمیت بالایی برخوردار است و می‌تواند به کاهش معطلی‌ها، افزایش شفافیت و تسریع ترخیص کالا منجر شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تقویت مناطق آزاد و استفاده از مدل‌های همکاری مشترک با کشورهای همسایه می‌تواند فصل جدیدی در روابط اقتصادی ایران ایجاد کند و ظرفیت‌های مغفول‌مانده این مناطق را فعال سازد.

تغییر کریدور‌های واردات در ایران؛ آیا بروکراسی تجارت شکسته می‌شود؟

سیاست های جزیره ای باید جای خود را به سیاستگذاری یکپارچه بدهد

وی افزود: در شرایط فعلی، اقتصاد کشور زمانی می‌تواند به بهره‌وری برسد که حلقه‌های اصلی شامل نظام بانکی، نظام مالیاتی، نظام بیمه‌ای و زیرساخت‌های حمل‌ونقل به‌صورت هماهنگ عمل کنند و تصمیمات جزیره‌ای جای خود را به سیاست‌گذاری یکپارچه بدهد.

این نماینده مجلس تأکید کرد: هرچند سیاست‌های اخیر دولت در حوزه آزادسازی کالاها و تسهیل فرآیندهای گمرکی اثرات مثبتی در بازار و تولید داشته، اما برای رسیدن به نقطه مطلوب، نیاز به استمرار اصلاحات ساختاری و نظارت دقیق‌تر بر اجرای سیاست‌ها وجود دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه روابط اقتصادی ایران با کشورهای منطقه و جهان در گرو بهره‌گیری هوشمندانه از موقعیت ژئوپلیتیکی کشور و اجرای دقیق سیاست‌های تسهیل‌گر است؛ در غیر این صورت، ظرفیت‌های موجود به نتیجه کامل نخواهد رسید و همچنان بخشی از مشکلات در مسیر تجارت باقی خواهد ماند.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مجلس دولت کمیسیون اقتصادی خبر فوری تابناک کریدورهای ریلی حمل و نقل
یک استان جدید از دل خزر بیرون اومد/ بزرگ‌ترین انتقال خاموش زمین در شمال ایران
وقتی سیاست، فقه و پزشکی سر یک میز می‌نشینند
بازخوانی تاریخ/ سری که ۴۳۶ سال پس از اعدام دوباره پیدا شد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نقشه راه قالیباف برای همکاری با چین
هزینه طرح ترافیک تهران چقدر بازدارنده است؟
جزئیات جلسه وبیناری مجلس با وزیر راه / افزایش ۳۰ درصدی ورودی کالا در روز‌های جنگ
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
0
26
پاسخ
اگه اینایی که میخوای، بود اصلا این روزگارمون نبود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
0
30
پاسخ
اتاق های بازرگانی وسیله ای برای انحصار و تشکیل مافیا برای واردات و صادرات هستند. باید منحل شوند. گرفتن یک کارت بازرگانی، گذر از هفت خوان رستم است.
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۰۷:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
1
26
پاسخ
مگه گمرک مرده باشه که شما بتونید راحت جنستون رو ترخیص کنید ؟!!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
0
26
پاسخ
تغییر کریدور‌های واردات در ایران؛ آیا بروکراسی تجارت شکسته می‌شود؟ (((((( خیر چون مشگل فقط بروکراسی نیست !!! مشگل روابط و ضوابطی افرادی خاص هست که همیشه بوده و هستن و به هیچ کس پاسخگو نیستن با اما و اگر بجز قانون ))))
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
1
14
پاسخ
تغییر کریدور واردات = موفق بودن محاصره دریایی
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
ترامپ متن تفاهم نامه را تغییر داد/ ارسال پیشنهاد جدید آمریکا به ایران  (۸۲ نظر)
مقام ارشد اطلاعاتی اسرائیل: احمدی نژاد یکی از حلقه‌ها بود! + زیرنویس  (۷۸ نظر)
فواد ایزدی: اگر چنین کنیم ترامپ به ایران بمب اتم خواهد زد!  (۷۸ نظر)
بررسی اظهارات وزیر جنگ آمریکا در «شانگری-لا»/ «توافق نشود دوباره به ایران حمله می‌کنیم»  (۶۱ نظر)
چری ۳۰ هزار دلاری را با اسم «اکستریم» ۹ میلیارد فاکتور کردند/ خودروسازی که روغن‌موتور ندارد اما اشتهای میلیاردی دارد!  (۶۱ نظر)
التماس مسیح علی نژاد برای حمله دوباره به ایران!  (۵۸ نظر)
افزایش «قیمت بنزین» از دستور کار دولت خارج شد؟ / «پاداش» سقاب برای مردم چیست؟  (۵۷ نظر)
کارشناس صداوسیما: آریایی‌‌ها قاتل بودند!  (۵۶ نظر)
تصاویر محافظین و لندکروز حفاظت احمدی نژاد پس از حمله اسرائیل  (۵۲ نظر)
پاسکاری دولتی‌ها بر سر کالابرگ/ یک میلیون تومانی که ثابت مانده اما بی‌ارزش‌تر می‌شود  (۴۹ نظر)
ایران جنگنده پاکستانی می‌خرد؟  (۴۷ نظر)
روایت فرزند آیت الله یزدی درباره رقم نجومی در حسابش  (۴۴ نظر)
تصاویر هدیه لاکچری یک بانک دولتی به کارمندانش  (۴۴ نظر)
تصمیمی که دودش به چشم مردم می‌رود/ چرا دولت برای موج تازه گرانی آستین بالا زد؟  (۴۴ نظر)
ویدیوهای رسانه احمدی نژاد پیش از حمله اسرائیل: هرکه با رهبری مخالف است...  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005m6T
tabnak.ir/005m6T