چرا ایران بر آتش بس لبنان به عنوان بخشی مهم از مذاکرات با آمریکا تأکید دارد؟
به گزارش سرویس بین الملل تابناک، آتشبس در لبنان نه تنها بخشی از مذاکرات ایران و آمریکا بوده، بلکه به یک «شرط اساسی» و «خط قرمز» غیرقابلگذشت برای تهران تبدیل شده است.
ایران از همان ابتدا و به طور مداوم تأکید کرده است که «آتشبس در لبنان یک شرط ضروری برای هر توافقی با هدف پایان دادن به جنگ است».
به عبارت دیگر، برخلاف تصور اینکه آتشبس لبنان یک مسئله جداگانه و صرفاً محلی بوده، اما این موضوع به عنوان یک بستهٔ واحد و به هم پیوسته در مذاکرات سطح بالا بین تهران و واشنگتن مطرح شده است.
از نگاه ایران، جنگ ۴۰ روزه که با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد و درگیریهای لبنان که در پی آن و با ورود حزبالله تشدید گردید، دو جبهه از یک جنگ واحد محسوب میشوند.
به همین دلیل، تهران با صراحت اعلام کرد که «آتشبس بین ایران و آمریکا به طور قاطع، آتشبسی در همه جبههها است، از جمله در لبنان». عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، نیز تأکید کرد که «نقض آتشبس در یک جبهه، به معنای نقض آن در همه جبههها است».
ایران از این پیوستگی به عنوان یک اهرم فشار راهبردی علیه آمریکا استفاده کرد. با توجه به اینکه حزبالله به عنوان قدرتمندترین متحد منطقهای ایران، بلافاصله پس از حمله به ایران وارد جنگ شد، تهران میتوانست با تهدید به توقف مذاکرات، از آمریکا بخواهد که اسرائیل را مهار کند.
این استراتژی در عمل نیز تا حدی موفقیتآمیز بود، چرا که شاهد بودیم دونالد ترامپ، رئیسجمهور وقت آمریکا، شخصاً وارد عمل شده و با میانجیگری، طرفین را به سمت یک آتشبس محدود سوق داد.
با وجود اینکه آتشبس بین ایران و آمریکا از ۸ آوریل ۲۰۲۶ برقرار شد، اسرائیل به حملات خود در لبنان ادامه داد و حتی آن را گسترش نیز داد. به ویژه آنکه رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود که عملیاتی بزرگ را در جنوب بیروت (ضاحیه) آغاز خواهد کرد.
این اقدام اسرائیل واکنش سریع و قاطع ایران را در پی داشت. در این راستا همچنین خبرگزاری تسنیم دوشنبه ۱۱ خرداد اعلام کرد که تیم مذاکرهکننده ایران گفتوگوهای غیرمستقیم با آمریکا را به حالت تعلیق درآورده است: «با توجه به تداوم جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان و با عنایت به اینکه لبنان جزو پیش شرطهای آتشبس بوده است و هم اینک این آتشبس در همه جبههها از جمله لبنان نقض شده است، تیم مذاکرهکننده ایرانی «گفتوگوها و تبادل متون از طریق میانجی» را متوقف میکند.»
«توقف فوری عملیات تجاوزکارانه و وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان و ضرورت عقبنشینی کامل رژیم از مناطق اشغال شده در لبنان توسط مسئولان و مذاکرهکنندگان ایرانی مورد تاکید قرار گرفته و تا زمانی که نظر ایران و مقاومت در این زمینه تامین نشود، گفتگویی در کار نخواهد بود.»
مقامات ارشد ایران از جمله محمدباقر قالیباف رئیس مجلس ایران و عباس عراقچی وزیر خارجه ایران نیز با لحنی تند، این اقدام را محکوم و آمریکا را به دلیل «ناتوانی در کنترل اسرائیل» و «نقض آتشبس» متهم کردند.
سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز روز دوشنبه یازدهم خردادماه گفته است: آتشبس بین ایران و ایالات متحده، بدون هیچ ابهامی، آتشبسی در تمامی جبههها، از جمله لبنان، محسوب میشود.
وی افزود: نقض این آتشبس در هر یک از جبههها، به منزله نقض آن در تمامی جبههها است.
رئیس دستگاه دیپلماسی در این باره در شبکه ایکس نوشت: ایالات متحده و اسرائیل مسئول پیامدهای هرگونه نقض این آتشبس خواهند بود.
پیش از این نیز اسماعیل سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست هفتگی با خبرنگاران آتشبس در لبنان را بخش لاینفک هرگونه آتشبس و توافق نهایی برای خاتمه جنگ خواند و گفت: ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران، خودمان را متعهد میدانیم که از هر اقدامی که برای کمک به لبنان و مقاومت لبنان در برابر تعرض و تجاوز غیرقانونی رژیم صهیونیستی بتوانیم انجام دهیم، حتماً دریغ نکنیم.
از سوی دیگر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی هم در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اعمال محاصره دریایی و تشدید جنایات جنگی در لبنان توسط رژیم نسل کش صهیونیستی، شواهد روشن عدم پایبندی آمریکا به آتشبس است. هر انتخابی، هزینهای دارد و صورتحساب آن هم از راه میرسد. همه چیز سر جای خودش قرار خواهد گرفت.
در این راستا، سردار ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح، با محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی به لبنان، این رژیم را متجاوز و کودککش توصیف کرد و گفت: تلآویو با سوءاستفاده از فضای آتشبس، خاک لبنان را هدف تجاوز قرار داده و هزاران شهروند بیگناه را به خاک و خون کشیده است.
وی با انتقاد از رویکرد کشورهای غربی در قبال این تحولات تأکید کرد: برخی دولتهای غربی یا سکوت را برگزیدهاند یا به حمایت از این اقدامات ادامه میدهند. شکارچی هشدار داد که تداوم جنایات وحشیانه علیه مردم لبنان برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قابل تحمل نخواهد بود. موضعی که نشاندهنده افزایش سطح هشدارهای امنیتی تهران نسبت به تحولات میدانی لبنان است.
به گزارش تابناک، پس از این تهدیدها، رژیم صهیونیستی حمله به جنوب لبنان را که تصمیم به انجام آن داشت به تعویق انداخت و در تماس تلفنی ترامپ با نتانیاهو، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد این حملات در مقابل توقف حملات حزب الله متوقف میشود.
با وجود دادن چراغ سبز آمریکا به اسرائیل در تشدید تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان، ولی متعاقب تهدیدات ایران آمریکا ناگزیر شد مهار اسرائیل را بکشد.
به ویژه اینکه قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیا (ص) هشدار داده بود: با توجه به نقض مکرر آتش بس توسط رژیم، در صورت عملی شدن تهدید بمباران ضاحیه و بیروت، به ساکنان بخشهای شمالی و شهرکهای نظامی در سرزمینهای اشغالی هشدار میدهیم اگر نمیخواهند آسیب ببینند منطقه را ترک نمایند.
قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیا (ص) در اطلاعیهای اعلام کرد: نتانیاهو در ادامه شرارتهای خود در منطقه، ضاحیه و بیروت را تهدید به بمباران نموده و برای ساکنان آن هشدار تخلیه اعلام کرده است.
به گزارش تابناک، در راستای ادعای رئیسجمهور آمریکا درباره منصرفکردن نتانیاهو از حمله بزرگ به بیروت کاظم غریبآبادی معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس نوشت؛ «تحولات فعلی لبنان، سوریه و قدس اشغالی، یک واقعیت را آشکارتر کرده است: بحران منطقه حاصل «تنشهای پراکنده» نیست؛ محصول جنایات و مصونیت رژیم صهیونیستی است که حاکمیت دولتها را نقض میکند، آتشبس را بیمعنا میسازد و به مقدسات فلسطینی ها تعرض میکند.
شورای امنیت باید از مرحله ابراز نگرانی و دعوتهای کلی عبور کند و تصمیمات تنبیهی و الزامآور علیه رژیم صهیونیستی اتخاذ نماید. حقوق بینالملل با محکومیتهای کمهزینه و بیاثر، پاسداری نمیشود.
در این راستا، ادعای رئیسجمهور آمریکا درباره منصرفکردن نتانیاهو از حمله بزرگ به بیروت، بیش از آنکه نشانه صلحطلبی واشنگتن باشد، موید نقش مستقیم آمریکا در مدیریت تجاوزات رژیم صهیونیستی است.
اگر تصمیم حمله به پایتخت یک دولت مستقل با یک تماس تغییر میکند، پرسش اصلی این است که چرا ماهها نقض آتشبس، تجاوز به لبنان، آوارگی مردم و تهدید حاکمیت این کشور با حمایت سیاسی و نظامی غرب ادامه یافت!»
این در حالی است که اسرائیل بازیگر اصلی بیثباتکننده این روند بوده است. بر اساس گزارشها، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر وقت اسرائیل، با هرگونه توافقی که به ایران اجازه تنفس دهد مخالف بود و از طریق لابی قوی خود در واشنگتن سعی در خرابکاری در روند مذاکرات داشت.
هدف راهبردی اسرائیل، جدا نگه داشتن جبهه لبنان از مذاکرات اصلی و در نتیجه، فلج کردن روند دیپلماسی بود.