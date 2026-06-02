صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آیا ترامپ از مذاکره با ایران خسته شده؟

دلایلی وجود دارد که تردید کنیم ترامپ واقعا اینقدر بی‌تفاوت است: قیمت بنزین از زمان شروع جنگ به شدت افزایش یافته است و جمهوری‌خواهان متوجه شده‌اند که جنگ با ایران چقدر در بین رای‌دهندگانشان نامحبوب است.
کد خبر: ۱۳۷۶۵۱۰
| |
429 بازدید

آیا ترامپ از مذاکره با ایران خسته شده؟

روزنامه آمریکایی "نیویورک تایمز" که در لیست "بد" های ترامپ قرار دارد، در مطلبی به قلم "دیوید. ای . سنگر" سخنان دیروز (دوشنبه) ترامپ در مصاحبه با شبکه "سی ان بی سی" درباره اهمیت نداشتن قطع مذاکرات با ایران را مورد واکاوی قرار داده است.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران، در بخش هایی از این گزارش آمده است: به مدت 3 ماه، رئیس جمهور ترامپ عمیقا درگیر مناقشه ایران بوده است، 38 روز حملات نظامی را برنامه‌ریزی کرده، برای بازگشایی تنگه هرمز تلاش کرده و اعلام کرده "امشب یک تمدن کامل خواهد مُرد"، سپس عقب‌نشینی کرده و آتش‌بس و محاصره دریایی بنادر ایران را اعلام کرده است.
 
اما روز دوشنبه، پس از روزها چانه‌زنی با مقامات ایرانی از طریق واسطه‌ها بر سر یک توافق اولیه، ترامپ اعلام کرد که "این مذاکرات دارد خیلی خسته‌کننده می‌شود."

او در پاسخ به خبرنگار شبکه سی ان بی سی، در مورد گزارش‌هایی مبنی بر اینکه ایرانی‌ها، خشمگین از حملات مداوم اسرائیل در لبنان و درگیری سطح پایین با ایالات متحده در خلیج فارس، تهدید به توقف مذاکرات می‌کنند، گفت: "صادقانه بگویم، برایم مهم نیست که مذاکرات تمام شده باشد." "واقعا برایم مهم نیست. اصلا برایم مهم نیست. اگر تمام شده‌اند، دیگر تمام شده‌اند."

دلایلی وجود دارد که تردید کنیم ترامپ واقعا اینقدر بی‌تفاوت است: قیمت بنزین از زمان شروع جنگ به شدت افزایش یافته است، و یک مقام ارشد شرکت نفتی "اکسون-موبیل" اخیرا پیش‌بینی کرده است که قیمت‌ها می‌توانند بسیار بالاتر بروند، و جمهوری‌خواهان متوجه شده‌اند که جنگ با ایران چقدر در بین رای‌دهندگانشان نامحبوب است. 

آیا ترامپ از مذاکره با ایران خسته شده؟

در هفته‌های اخیر، او (ترامپ) نسبت به طیف وسیعی از مسائلی که پیامدهای سیاسی عمیقی برای او دارند، از جمله انتخابات میان‌دوره‌ای و وضعیت مالی که آمریکایی‌ها با آن مواجه هستند، بی‌تفاوت بوده است.

اما حتی برای ترامپ، که از تهدید ایرانی‌ها به نابودی به اعلام اینکه آنها با شرایط آمریکا موافقت کرده‌اند و سپس از ابراز خشم مبنی بر عدم موافقت آنها، تغییر موضع داده است، عجیب به نظر می‌رسید که فکر می‌کرد کل این درگیری دارد به یک دور تکراری خسته کننده تبدیل می‌شود.

به هر حال، تنها چند ساعت قبل از اینکه او در یک پست در رسانه‌های اجتماعی بنویسد که مذاکرات "با سرعت زیاد با جمهوری اسلامی ایران ادامه دارد." گزارش‌های گسترده‌ای وجود داشت مبنی بر اینکه روز جمعه او الزامات توافق اولیه با ایران - توافقی که صرفا مذاکرات عمیق‌تری را آغاز می‌کرد - را سخت‌تر کرده، زیرا نگران مفاد مربوط به بازگرداندن وجوه مسدود شده به دولت ایران و اینکه چه کسی بازیابی اورانیوم غنی‌شده با غنای بالای ایران را مدیریت خواهد کرد، بود.

اینها جزئیات بودند، اما بسیار مهم.

در ماه مارس، ترامپ با اطمینان پیش‌بینی کرد که این درگیری ظرف چند هفته پایان خواهد یافت و گفت که نمی‌توان در مواجهه با یک دشمن دیرینه آمریکایی خسته شد: "کسی امروز گفت، گفتند، 'خب، رئیس جمهور می‌خواهد این کار را خیلی سریع انجام دهد. بعد از آن، حوصله‌اش سر می‌رود... او افزود: "هیچ چیز خسته کننده ای در این مورد وجود ندارد."

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ترامپ آمریکا جنگ با ایران مذاکره مقامات ایران توافق مذاکرات
یک استان جدید از دل خزر بیرون اومد/ بزرگ‌ترین انتقال خاموش زمین در شمال ایران
وقتی سیاست، فقه و پزشکی سر یک میز می‌نشینند
بازخوانی تاریخ/ سری که ۴۳۶ سال پس از اعدام دوباره پیدا شد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ترامپ: گفت‌وگو‌ها با ایران به طور مداوم ادامه دارد
بولتون: ترامپ به شدت می‌خواهد با ایران توافق کند
حمایت آیت‌الله سبحانی از مذاکره با آمریکا
جزییات تماس تلفنی دیروز ترامپ به نتانیاهو
احتمال اعلام یک‌طرفه نهایی‌شدن توافق از سوی ترامپ
آمریکایی‌ها به این سه دلیل به برجام برگشتند
اگر آمریکا صادق باشد طی ۲ تا ۳ روز به توافق می‌رسیم
پیش‌بینی بیگدلی از احتمال طولانی شدن مذاکرات
توافق پایدار بدون مذاکره با آمریکا ممکن نیست
ترامپ خواستار نهایی‌سازی فوری توافق با ایران شد
شرط جدی ایران برای امضای توافق نهایی
هزینه به نتیجه نرسیدن مذاکرات بر عهده کیست؟
ابراز امیدواری ترامپ در مذاکرات با ایران!
ترامپ: ایران واقعاً می‌خواهد به یک توافق برسد
ترامپ: آماده مذاکره با ایران هستیم
تهدید همزمان ترامپ علیه ایران و عمان!
ترامپ مدعی شد: مقامات ایران خواستار دیدار هستند
آمریکا: توافق با ایران قریب الوقوع نیست
مذاکرات توافق هسته‌ای با ایران متوقف شده است
متکی: منطقاً باید توافق صورت‌گیرد
بهانه جدید ترامپ برای نهایی‌نشدن تفاهم‌نامه
محمد مرندی: ایران صبور خواهد بود
نمی‌توان مانع خروج رئیس جمهور آمریکا از توافق شد
ادعای تکراری ترامپ علیه ایران
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
ترامپ متن تفاهم نامه را تغییر داد/ ارسال پیشنهاد جدید آمریکا به ایران  (۸۲ نظر)
مقام ارشد اطلاعاتی اسرائیل: احمدی نژاد یکی از حلقه‌ها بود! + زیرنویس  (۷۸ نظر)
فواد ایزدی: اگر چنین کنیم ترامپ به ایران بمب اتم خواهد زد!  (۷۸ نظر)
بررسی اظهارات وزیر جنگ آمریکا در «شانگری-لا»/ «توافق نشود دوباره به ایران حمله می‌کنیم»  (۶۱ نظر)
چری ۳۰ هزار دلاری را با اسم «اکستریم» ۹ میلیارد فاکتور کردند/ خودروسازی که روغن‌موتور ندارد اما اشتهای میلیاردی دارد!  (۶۱ نظر)
التماس مسیح علی نژاد برای حمله دوباره به ایران!  (۵۸ نظر)
افزایش «قیمت بنزین» از دستور کار دولت خارج شد؟ / «پاداش» سقاب برای مردم چیست؟  (۵۷ نظر)
کارشناس صداوسیما: آریایی‌‌ها قاتل بودند!  (۵۶ نظر)
تصاویر محافظین و لندکروز حفاظت احمدی نژاد پس از حمله اسرائیل  (۵۲ نظر)
پاسکاری دولتی‌ها بر سر کالابرگ/ یک میلیون تومانی که ثابت مانده اما بی‌ارزش‌تر می‌شود  (۴۹ نظر)
ایران جنگنده پاکستانی می‌خرد؟  (۴۷ نظر)
روایت فرزند آیت الله یزدی درباره رقم نجومی در حسابش  (۴۴ نظر)
تصاویر هدیه لاکچری یک بانک دولتی به کارمندانش  (۴۴ نظر)
تصمیمی که دودش به چشم مردم می‌رود/ چرا دولت برای موج تازه گرانی آستین بالا زد؟  (۴۴ نظر)
ویدیوهای رسانه احمدی نژاد پیش از حمله اسرائیل: هرکه با رهبری مخالف است...  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005m5m
tabnak.ir/005m5m