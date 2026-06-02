آیا ترامپ از مذاکره با ایران خسته شده؟
روزنامه آمریکایی "نیویورک تایمز" که در لیست "بد" های ترامپ قرار دارد، در مطلبی به قلم "دیوید. ای . سنگر" سخنان دیروز (دوشنبه) ترامپ در مصاحبه با شبکه "سی ان بی سی" درباره اهمیت نداشتن قطع مذاکرات با ایران را مورد واکاوی قرار داده است.
به گزارش تابناک به نقل از عصرایران، در بخش هایی از این گزارش آمده است: به مدت 3 ماه، رئیس جمهور ترامپ عمیقا درگیر مناقشه ایران بوده است، 38 روز حملات نظامی را برنامهریزی کرده، برای بازگشایی تنگه هرمز تلاش کرده و اعلام کرده "امشب یک تمدن کامل خواهد مُرد"، سپس عقبنشینی کرده و آتشبس و محاصره دریایی بنادر ایران را اعلام کرده است.
اما روز دوشنبه، پس از روزها چانهزنی با مقامات ایرانی از طریق واسطهها بر سر یک توافق اولیه، ترامپ اعلام کرد که "این مذاکرات دارد خیلی خستهکننده میشود."
او در پاسخ به خبرنگار شبکه سی ان بی سی، در مورد گزارشهایی مبنی بر اینکه ایرانیها، خشمگین از حملات مداوم اسرائیل در لبنان و درگیری سطح پایین با ایالات متحده در خلیج فارس، تهدید به توقف مذاکرات میکنند، گفت: "صادقانه بگویم، برایم مهم نیست که مذاکرات تمام شده باشد." "واقعا برایم مهم نیست. اصلا برایم مهم نیست. اگر تمام شدهاند، دیگر تمام شدهاند."
دلایلی وجود دارد که تردید کنیم ترامپ واقعا اینقدر بیتفاوت است: قیمت بنزین از زمان شروع جنگ به شدت افزایش یافته است، و یک مقام ارشد شرکت نفتی "اکسون-موبیل" اخیرا پیشبینی کرده است که قیمتها میتوانند بسیار بالاتر بروند، و جمهوریخواهان متوجه شدهاند که جنگ با ایران چقدر در بین رایدهندگانشان نامحبوب است.
در هفتههای اخیر، او (ترامپ) نسبت به طیف وسیعی از مسائلی که پیامدهای سیاسی عمیقی برای او دارند، از جمله انتخابات میاندورهای و وضعیت مالی که آمریکاییها با آن مواجه هستند، بیتفاوت بوده است.
اما حتی برای ترامپ، که از تهدید ایرانیها به نابودی به اعلام اینکه آنها با شرایط آمریکا موافقت کردهاند و سپس از ابراز خشم مبنی بر عدم موافقت آنها، تغییر موضع داده است، عجیب به نظر میرسید که فکر میکرد کل این درگیری دارد به یک دور تکراری خسته کننده تبدیل میشود.
به هر حال، تنها چند ساعت قبل از اینکه او در یک پست در رسانههای اجتماعی بنویسد که مذاکرات "با سرعت زیاد با جمهوری اسلامی ایران ادامه دارد." گزارشهای گستردهای وجود داشت مبنی بر اینکه روز جمعه او الزامات توافق اولیه با ایران - توافقی که صرفا مذاکرات عمیقتری را آغاز میکرد - را سختتر کرده، زیرا نگران مفاد مربوط به بازگرداندن وجوه مسدود شده به دولت ایران و اینکه چه کسی بازیابی اورانیوم غنیشده با غنای بالای ایران را مدیریت خواهد کرد، بود.
اینها جزئیات بودند، اما بسیار مهم.
در ماه مارس، ترامپ با اطمینان پیشبینی کرد که این درگیری ظرف چند هفته پایان خواهد یافت و گفت که نمیتوان در مواجهه با یک دشمن دیرینه آمریکایی خسته شد: "کسی امروز گفت، گفتند، 'خب، رئیس جمهور میخواهد این کار را خیلی سریع انجام دهد. بعد از آن، حوصلهاش سر میرود... او افزود: "هیچ چیز خسته کننده ای در این مورد وجود ندارد."