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تورم خوراکی‌ها ۴ برابر اجاره مسکن شد!

گزارش مرکز آمار ایران حاکی است، سرعت رشد اجاره‌بهای مسکن در کشور کاهش یافت.
کد خبر: ۱۳۷۶۵۰۳
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تورم خوراکی‌ها ۴ برابر اجاره مسکن شد!

گزارش جدید مرکز آمار ایران در خصوص تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده مربوط به بازه زمانی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد، در ماه گذشته، تورم نقطه به نقطه و سالانه، شاخص اجاره‌ مسکن در کشور کاهش یافته است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره مسکن به کمترین سطح چهار سال اخیر و تورم سالانه شاخص اجاره نیز به کمترین میزان از دی ماه ۱۴۰۱ تاکنون رسیده است.

در اردیبهشت ماه در حالی که تورم عمومی نقطه به نقطه، به مرز ۸۴ درصد رسید، اما تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره مسکن به سطح ۳۰.۹ درصدی کاهش یافت.

همچنین در حالی که تورم عمومی ماهانه ۸.۸ درصد گزارش شد، تورم ماهانه شاخص اجاره مسکن در این ماه ۱.۹ درصد بود.

تورم عمومی سالانه در گزارش مرکز آمار ایران در خصوص تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده، ۵۷.۷ درصد و تورم سالانه شاخص اجاره مسکن ۳۳.۲ درصد گزارش شده است. تورم سالانه شاخص اجاره مسکن نیز در اردیبهشت ماه به کمترین سطح ۴۱ ماه اخیر رسیده است و از دی ماه ۱۴۰۱ تاکنون پایین‌ترین سطح تورم سالانه شاخص اجاره بوده است.

بررسی داده‌های مرکز آمار ایران در خصوص تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره مسکن نشان می‌دهد، سرعت رشد اجاره‌بهای مسکن که در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ و نیمه اول ۱۴۰۳ از ۴۰ درصد عبور کرده بود، از نیمه دوم ۱۴۰۳، ماه به ماه کاهش یافت و هم‌اکنون و به رغم افزایش سرعت رشد سایر کالاها و خدمات، به کمترین سطح در چهار سال اخیر رسیده است.

سرعت رشد اجاره‌بهای مسکن، همچنین، نسبت به تورم ۱۲ گروه اصلی کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور کمتر بوده است؛ به طوریکه تورم اجاره مسکن حدود یک چهارم تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بوده است.

در حالیکه سطح ۳۰.۹ درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره مسکن کمترین میزان رشد قیمت در میان سایر کالاها و خدمات بوده است، دخانیات با ۱۶۴.۳ درصد، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با ۱۲۹.۸ درصد و مبلمان و لوازم خانگی با ۱۰۰ درصد رشد قیمت، بیشترین میزان تورم را در اردیبهشت ماه تجربه کردند.
 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۴:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
0
5
پاسخ
آن وقت با کمال ناجوانمردی و بی وجدانی دولت ، افزایش حقوق های کارمندان و بازنشستگان و کارگران فقط 20 درصد؟؟؟ عدالت واژه گمشده
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