حکم کوبنده کیهان برای مقابله با ترامپ

امروز پاسخ نقض آتش‌بس در لبنان و جزایر ایرانی، صدور بیانیه و پیام نیست! پاسخ مقتدرانه، در هم کوبیدن منافع و مواضع رژیم تروریستی آمریکا و صهیون و حامیان آنها در منطقه است. با سگ زرد و نوچه‌هایش فقط و فقط باید با زبان زور صحبت کرد؛ این حکم میدان است!»

به گزارش تابناک به نقل از کیهان؛ این روزنامه گزارش اصلی و تیتر یک خود را با عنوان «پاسخ نقض آتش‌بس بیانیه نیست، نقض آتش‌بس است» به تحولات منطقه از جنگ لبنان گرفته تا درگیری های محدود در جنوب ایران و مذاکرات با آمریکا اختصاص داد ودر بخش هایی از آن نوشت:

«نقض مکرر آتش‌بس از سوی تل‌آویو و واشنگتن در جبهه لبنان و جزایر ایرانی و راهزنی‌های دریایی، بار دیگر غیرقابل اعتمادبودن آمریکا را اثبات کرد؛ رفتاری خصمانه که نشان می‌دهد پاسخ خیانت و دبه‌کردن‌های ترامپ در رد و بدل پیام و بیانیه‌ها نیست، بلکه در گروی ایستادگی مقتدرانه و زبان زور در میدان است.

کدام آتش‌بس؟!

نباید فراموش کرد که صلح تنها از مسیر «قدرت» می‌گذرد. متوجه باید بود که، آنچه امروز طرف مقابل را پای میز کشانده، قدرت میدانی ما در تنگه هرمز است؛ پاشنه آشیلی که خواب را از چشم یانکی‌ها ربوده است. دیپلماسی بدون پشتوانه اصالتی ندارد. آتش‌بس یکطرفه هم معنایی ندارد.

وقتی دشمن آتش‌بس را نقض می‌کند، ما چرا باید به آن پایبند باشیم؟! حزب‌الله لبنان، بخشی از قدرت جبهه بزرگ مقاومت و خود ماست، بنابراین حمله به لبنان، حمله به ایران است.

حرف آخر

همان‌طور که در جنگ 12روزه و رمضان، موشک‌های نقطه‌زن و پهپادها بر سر مواضع و منافع آمریکا و صهیونیست‌ها آوار شدند و آنها را سینه‌خیز به پای میز آتش‌بس کشاندند، امروز نیز پاسخ نقض آتش‌بس در لبنان و جزایر ایرانی، صدور بیانیه و پیام نیست! پاسخ مقتدرانه، در هم کوبیدن منافع و مواضع رژیم تروریستی آمریکا و صهیون و حامیان آنها در منطقه است. با سگ زرد و نوچه‌هایش فقط و فقط باید با زبان زور صحبت کرد؛ این حکم میدان است!»