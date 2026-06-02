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حکم کوبنده کیهان برای مقابله با ترامپ

امروز پاسخ نقض آتش‌بس در لبنان و جزایر ایرانی، صدور بیانیه و پیام نیست! پاسخ مقتدرانه، در هم کوبیدن منافع و مواضع رژیم تروریستی آمریکا و صهیون و حامیان آنها در منطقه است. با سگ زرد و نوچه‌هایش فقط و فقط باید با زبان زور صحبت کرد؛ این حکم میدان است!»
کد خبر: ۱۳۷۶۴۸۳
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2723 بازدید
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۱۵
حکم کوبنده کیهان برای مقابله با ترامپ

به گزارش تابناک به نقل از کیهان؛ این روزنامه گزارش اصلی و تیتر یک خود را با عنوان «پاسخ نقض آتش‌بس بیانیه نیست، نقض آتش‌بس است» به تحولات منطقه از جنگ لبنان گرفته تا درگیری های محدود در جنوب ایران و مذاکرات با آمریکا اختصاص داد  ودر بخش هایی از آن نوشت:

«نقض مکرر آتش‌بس از سوی تل‌آویو و واشنگتن در جبهه لبنان و جزایر ایرانی و راهزنی‌های دریایی، بار دیگر غیرقابل اعتمادبودن آمریکا را اثبات کرد؛ رفتاری خصمانه که نشان می‌دهد پاسخ خیانت و دبه‌کردن‌های ترامپ در رد و بدل پیام و بیانیه‌ها نیست، بلکه در گروی ایستادگی مقتدرانه و زبان زور در میدان است.
کدام آتش‌بس؟!

نباید فراموش کرد که صلح تنها از مسیر «قدرت» می‌گذرد. متوجه باید بود که، آنچه امروز طرف مقابل را پای میز کشانده، قدرت میدانی ما در تنگه هرمز است؛ پاشنه آشیلی که خواب را از چشم یانکی‌ها ربوده است. دیپلماسی بدون پشتوانه اصالتی ندارد. آتش‌بس یکطرفه هم معنایی ندارد.

 وقتی دشمن آتش‌بس را نقض می‌کند، ما چرا باید به آن پایبند باشیم؟! حزب‌الله لبنان، بخشی از قدرت جبهه بزرگ مقاومت و خود ماست، بنابراین حمله به لبنان، حمله به ایران است.

حرف آخر

همان‌طور که در جنگ 12روزه و  رمضان، موشک‌های نقطه‌زن و پهپادها بر سر مواضع و منافع آمریکا و صهیونیست‌ها آوار شدند و آنها را سینه‌خیز به پای میز آتش‌بس کشاندند، امروز نیز پاسخ نقض آتش‌بس در لبنان و جزایر ایرانی، صدور بیانیه و پیام نیست! پاسخ مقتدرانه، در هم کوبیدن منافع و مواضع رژیم تروریستی آمریکا و صهیون و حامیان آنها در منطقه است. با سگ زرد و نوچه‌هایش فقط و فقط باید با زبان زور صحبت کرد؛ این حکم میدان است!»

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روزنامه کیهان شریعتمداری ترامپ زبان زور مقابله آمریکا جنگ
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
11
43
پاسخ
من نمیدانم ایشان چه کاره هستند که نظرهای بی منطق میدهند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
ایشون همه کاره و هیچ کاره هستن فقط ادعا دارن
چوبین
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
خب مگه هر نظری که داده، مسئولان به آن عمل کرده اند؟!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
شما هم حرف درست بزن، اون وقت میبینی که حرفت خریدار داره
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
واقعا نمیدونی ؟؟!!سردار اهل قلم،در دوره ی مرحوم رئیسی روزنامه نگار تراز انقلاب اسلامی لقب گرفت!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
5
29
پاسخ
افرین بزنید نابود کنید امریکا و اسرائیل را. نباید چیزی جز تل خاکستر بماند. بسم الله.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
3
18
پاسخ
باز که به جنوب لبنان داره حمله میکنه بعد بگین باز مذاکره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
2
37
پاسخ
هر وقت مدیر کیهان لباس رزم پوشید رفت جبهه باور کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
4
24
پاسخ
میزان احکام صادره روزانه گیهان از کل احکام سالانه دیوان لاحه هم بیشتره
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
لاهه بهتره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
10
7
پاسخ
عالی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
15
11
پاسخ
با کمال تاسف و تاثر ، برای اولین بار در عمرم با فضا سازی حاج حسین موافقم !
ناشناس
|
Germany
|
۱۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
6
3
پاسخ
مرحبا. کاملا صحیح فرمودن.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
11
2
پاسخ
آفرین به حسین شریعتمداری حرف حق میزنه
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
6
2
پاسخ
برای اولین بار با کیهان موافق هستم
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# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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