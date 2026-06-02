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شنبه‌ها تعطیل شد؟

رد لایحه کاهش ساعت کاری اداری و تعطیلی پنجشنبه‌ها از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، بار دیگر موضوع ساماندهی تعطیلات آخر هفته را به یکی از چالش‌های مهم کشور تبدیل کرده است.
کد خبر: ۱۳۷۶۴۷۸
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5257 بازدید
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۷

شنبه‌ها تعطیل شد؟

به گزارش تابناک به نقل از هفت صبح؛ لایحه کاهش ساعت کاری کارکنان دولت و تعیین تکلیف تعطیلات آخر هفته که طی ماه‌های گذشته بار‌ها میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در رفت‌وآمد بوده، در آخرین روز کاری سال گذشته با مخالفت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مواجه شد و نتوانست به مرحله ابلاغ و اجرا برسد.

هیئت عالی نظارت با استناد به مغایرت این لایحه با سیاست‌های کلی نظام، ایرادات خود را پابرجا دانست و اعلام کرد مجلس در اصلاح موارد مورد نظر اقدام مؤثری انجام نداده است. به این ترتیب، طرحی که پیش‌تر موفق به کسب تأیید شورای نگهبان شده بود، بار دیگر در مسیر قانون‌گذاری متوقف شد.

این تصمیم با واکنش برخی نمایندگان مجلس همراه شده است. رحمت‌الله نوروزی در جلسه علنی مجلس با انتقاد از وضعیت فعلی تعطیلات کشور، تأکید کرد که تعطیلی پنجشنبه‌ها در تهران و فعالیت ادارات در بسیاری از استان‌ها نوعی دوگانگی ایجاد کرده و لازم است این وضعیت هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.

موضوع تعطیلی آخر هفته در سال‌های اخیر محل اختلاف نظر میان موافقان و مخالفان بوده است. موافقان تعطیلی روز شنبه معتقدند هماهنگی بیشتر با تقویم کاری کشور‌های جهان و کاهش فاصله زمانی در مبادلات اقتصادی و تجاری، از مهم‌ترین مزایای این گزینه است. آنان همچنین بر افزایش بهره‌وری نیروی کار و ایجاد فرصت بیشتر برای استراحت خانوادگی تأکید دارند.

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تعطیلی شنبه شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
1
47
پاسخ
تیتر اشتباه زدن، مصداق شایعه پراکنیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
1
14
پاسخ
ممنون دغدغه مردم حل شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
1
1
پاسخ
قبل از رد يا تاييد هر كاري بهتره تست بشه و يك مدت تعطيل بشه و بر اساس ميزان بهره وري تصميم گرفته بشه
نشه حكايت تغيير ساعت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
1
7
پاسخ
همه مشگلات حل کردن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
4
0
پاسخ
کافیه یک هفته رو مثل سال کبیسه 9 روزه کنید. 5شنبه جمعه ما میفته رو شنبه یکشنبه اونها. و تمام.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
0
7
پاسخ
خود شما متن خبر را خوانده اید؟؟؟
اصلا ربطی به تیتری که زدید نداره
کجا نوشته شنبه تعطیل شده؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
0
0
پاسخ
مملکت که کلا تعطیل شده
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