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کیهان: رسانه را از وجود فردوسی پور وقیاسی پاک کنید!

در روزهای گذشته، مواجهه با جنایت وحشیانه و تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی و آمریکا به مرزهای کشورمان-به‌ویژه فاجعه دردناک و نقض حقوق بشردوستانه در مدرسه شجره طیبه میناب- آزمونی بزرگ برای سنجش شرف، وطن‌دوستی و حریت مدعیان رسانه‌ای بود. اما چهره‌هایی مثل عادل فردوسی پور و امیرحسین قیاسی در این آزمون مردود و رسوا شدند.
کد خبر: ۱۳۷۶۴۵۹
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3517 بازدید
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۲۵
کیهان: رسانه را از وجود فردوسی پور وقیاسی پاک کنید!

به گزارش تابناک به نقل از کیهان؛ به نظر می‌رسد زمان «پاکسازی فضای رسانه‌ای» فرا رسیده است.

عادل فردوسی‌پور همه موجودیت، شهرت و ثروت خود را مدیون ملت ایران، تریبون‌های رسانه‌ای جمهوری اسلامی و بیت‌المال این مردم است. او که ادعای هوش رسانه‌ای دارد، در جریان گزارش بازی فینال لیگ قهرمانان اروپا در پلتفرم اینترنتی، در مواجهه با فاجعه عظیمی که بر کشور گذشت، تنها به یک تسلیت کلی و مبهم برای «جان‌های عزیز» بسنده کرد!

آقای فردوسی‌پور! چطور هوش سرشار شما متوجه این نکته ساده نشد که نبردن نام از متجاوز آمریکایی و اسرائیلی و اشاره نکردن به شهادت مظلومانه کودکان هموطنتان در میناب، عملاً پاک کردن صورت‌مسئله و تقلیل دادن یک فاجعه ملی است؟

این مسیر غلط و رو به انحطاط به مستطیل سبز ختم نمی‌شود. امیرحسین قیاسی، کمدین نوظهوری که او نیز با صداوسیما چهره شد، پس از شروع جنایات آمریکا و رژیم صهیونی در ۹ اسفند سال قبل، عملاً کل بحران و تجاوز به خاک وطن را به قطع شدن اینترنت تقلیل داد؛ انگار بزرگ‌ترین چالش مردم در میانه یک نبرد ملی، سرعت دانلود است! افکار عمومی حق دارد بپرسد این چهره‌ها که به وقت موج‌سواری از غار بیرون می‌آیند و طلب اینترنت می‌کنند، چرا در برابر خون پاک شهدای میناب لال‌مانی می‌گیرند؟

باید صراحتاً گفت ما با غفلت روبه‌رو نیستیم. فردوسی‌پور و قیاسی ابعاد رسانه را خوب می‌فهمند؛ لذا فرضِ «سهو» رد است. این خط دیکته‌شده از اتاق فکرهای ناپیدایی تزریق می‌شود که منافع تجاری و پاداش سکوت را به شرافت رسانه‌ای ترجیح می‌دهند. اوج وقاحت این جریان آنجاست که پلتفرم‌های نمایش خانگی، نام بازیگر شریفی چون «آرمان درویش» را به جرم انتشار مستند و موضع‌گیری صریح علیه جنایت میناب، از تیتراژ خود حذف می‌کنند تا باج خود را به اربابان غربی پرداخت کنند!

خطاب به این ستاره‌های حلبی و مدیران مصلحت‌سنج پلتفرم‌ها باید گفت مسئولیت ملی و رسانه‌ای شما کجاست؟ کودکان مظلوم میناب که در آتش کینه دشمن سوختند، فارسی‌زبان و مخاطب همین برنامه‌های شما بودند. چرخه‌ باطل «سکوت، فاصله و بازگشت به پروژه‌های پردرآمد» بدون پاسخگویی باید متوقف شود. مراجع نظارتی باید با تشکیل کمیته‌های ویژه، راه را بر بازگشت بی‌هزینه این کاسبان مصلحت بازدارند و هوش رسانه‌ای و توان اقتصادی کشور را از چنگال این سلبریتی‌های نمک‌نشناس رها کنند.

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برچسب ها
روزنامه کیهان حمله کیهان عادل فردوسی پور امیرحسین قیاسی رسانه کودکان میناب
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۹
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
18
67
پاسخ
می خواهید کلا همه مردم را پاک کنید که فقط شما و طرفداراتون بمونید راحت دور هم هرکاری خواستید بکنید. البته الان هم هر کاری دوست دارید می کنید.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
خیر
هدف اینه که هر شخص مثلا معروف و تاثیر گذاری فکر نکنه که برای سکوت در برابر حمله امریکا به ایران جایزه بهش میدن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
17
57
پاسخ
دفع حداکثری جامعه یعنی همین راهی که کیهان می پیماید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
16
58
پاسخ
من نمیدونم کی به این کیهان گفته تو رسانه مردمی که از جانب مردم اینقدر به همه توهین میکنه!!! بیان یه نظرسنجی واقعی و درست بذارن ببینن مردم چقدر کیهان را قبول دارند بعد بیاد این حرفا را بزنه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
از تیراژ ده هزار نسخه ای اش که آنهم با دستور به ادارات و داخل هواپیما ها و ادارات می‌فروشند، معلوم است که ایشان چقدر در بین مردم ، علاقه مند دارند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
توهین نکرده..میگه نمک نشناس ها را حذف کنید،
آرمان درویش که برای جنایت میناب موضع گرفت حذف میکنند و فردوسی پور همیشه منتقد و ساکت در برابر حمله امریکا رو فضا میدن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
این که کیهان قبولش داریم یا نه مسئله این مقاله نیست در مورد مقاله کامنت بگذاریر درست می گوید یا نه کلی گویی برای تیک مثبت گرفتن بدرد اگاهی مردم نم خورد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
63
18
پاسخ
با این نظر کیهان کاملا موافق هستم واقعا این دو و چند نفر دیگر دلقک زمانه هستند
یک شهروند
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
12
52
پاسخ
اصلا مگر کسی هم مونده تو رسانه ...من که میگم یک قفل هم به درش بزنید و کلیدش رو بدید به حاج حسین....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
9
35
پاسخ
باید به کیهان و امثالهم گفت گدایی نکنید!!! شما علت رفتار فردوسی پورها رو در رفتار و اعمال خودتون جستجو کنید که با تندروی و حذف مخالفین، یه رویه شوم رو ایجاد کردید‌. امثال فردوسی پور شرف داره به امثال محمدحسین میثاقی که با گوشی و ساعت اپل آمریکایی نیاد شعار ضد آمریکایی بده. باید آدم هایی که حرف و عملشون یکی هست رو بها داد نه ادم های متظاهر ریاکار دنبال نون به نرخ روز خوری رو
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
53
14
پاسخ
برای اولین بار با کیهان موافقم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
11
38
پاسخ
رسانه فقط باید جای حسین شریعت مداری و دارو دسته و همفکران ایشان مثل ثاتی و جلیلی باشد
سید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
25
15
پاسخ
رشیدپور هم اضافه کنید
پویا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
12
36
پاسخ
کیهان کلا جز حمله کار دیگه ای بلد نیست. حالا هر کی باشه اینوری اونوری خودی بیرونی داخلی خارجی
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