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انفجار بمب متعلق به زمان جنگ جهانی دوم!
یک بمب که گمان میرود مربوط به دوران جنگ جهانی دوم باشد، زیر یک خانه چوبی در یک روستای ماهیگیری در اندونزی منفجر شد و پنج کشته و نزدیک به بیست زخمی بر جای گذاشت. منطقه بیاک محل نبرد شدید متفقین و ژاپن در سال 1944 بود؛ مهمات منفجر نشده از آن نبرد هنوز بیش از هشتاد سال بعد در این منطقه یافت میشود. چندین خانه ویران شد و مقامات از ترس انفجارهای ثانویه، منطقه را محاصره کردهاند.
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برچسبها:نبض خبر بمب جنگ جهانی دوم انفجار بمب ویدیو
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