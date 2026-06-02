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کد خبر:۱۳۷۶۴۳۳
کد خبر:۱۳۷۶۴۳۳
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نظرات: ۱
نبض خبر

انفجار بمب متعلق به زمان جنگ جهانی دوم!

یک بمب که گمان می‌رود مربوط به دوران جنگ جهانی دوم باشد، زیر یک خانه چوبی در یک روستای ماهیگیری در اندونزی منفجر شد و پنج کشته و نزدیک به بیست زخمی بر جای گذاشت. منطقه بیاک محل نبرد شدید متفقین و ژاپن در سال 1944 بود؛ مهمات منفجر نشده از آن نبرد هنوز بیش از هشتاد سال بعد در این منطقه یافت می‌شود. چندین خانه ویران شد و مقامات از ترس انفجارهای ثانویه، منطقه را محاصره کرده‌اند.
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برچسب‌ها:
نبض خبر بمب جنگ جهانی دوم انفجار بمب ویدیو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
محسن شمسیان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
0
0
پاسخ
هیچ چیز جلوی‌آمریکا و اون خوک نارنجی را نمیتواند بگیرد مگر تودهنی که از سمت ایران به صورتش روانه شود. اگر ایران دور این ضربه را بزند قطعا ضربات بیشتری خواهد خورد.
باید پیش دستی کنیم تا حرکات ما نما و دید بیشتری داشته باشد
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