حمایت قطر از توافق جامع میان ایران و آمریکا

به گزارش تابناک، «سید عباس عراقچی»، وزیر خارجه ایران و «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی»، وزیر خارجه قطر روز دوشنبه تلفنی رایزنی کردند.

براساس بیانیه وزارت خارجه قطر، دو طرف درباره میانجیگری پاکستان میان ایران و آمریکا و آخرین تحولات لبنان تبادل نظر کردند.

وزیر خارجه قطر بر حمایت کامل قطر از تلاش‌ها با هدف توافق جامع برای پایان بحران تاکید کرد.

وزیر خارجه قطر بر لزوم تعامل همه طرف‌ها با این تلاش‌ها برای کمک به تحقق صلح پایدار و ثبات مورد نظر در منطقه تاکید کرد.