لیبرمن، وزیر جنگ اسبق اسرائیل گفت: آنچه امروز می‌بینیم (نتانیاهو) یک نخست‌وزیر نیست، عروسک خیمه‌شب بازی است.

به گزارش تابناک، تماس تلفنی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و اعلام توقف حملات از سوری رژیم صهیونیستی به ضاحیه، واکنش هایی را در میان کارشناسان و سیاستمداران صهیونیست برانگیخته است.

کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل اعلام کرد که مکالمه میان نتانیاهو و ترامپ، تصمیم حمله به ضاحیه جنوبی را به تاخیر انداخته و تلاش‌ها برای دستیابی به آتش‌بس جدید در جریان است. در همین حال، رادیو ارتش اسرائیل، اظهارات ترامپ را شبیه به «وعده آتش‌بس به مثابه آرامش در برابر آرامش» توصیف کرده است.

در واکنش به این تحولات، مقامات اسرائیل به شدت از نتانیاهو انتقاد کرده‌اند.

امیر تسارفاتی، تحلیلگر اسرائیلی گفت: ترامپ در برابر فشار ایران تسلیم شد و دستور داد اسرائیل به بیروت حمله نکند.

نفتالی بنت، نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی اعلام کرد: دولت کنترل خود بر حاکمیت اسرائیل را از دست داده است.

لیبرمن، وزیر جنگ اسبق اسرائیل نیز در واکنشی گفت: آنچه امروز می‌بینیم (نتانیاهو) یک نخست‌وزیر نیست، عروسک خیمه‌شب بازی است.

ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم اشغالگر اعلام کرد: «زمان آن رسیده که به ترامپ بگوییم نه». وی خواستار حمله به حزب‌الله و بازگرداندن امنیت به شمال اراضی اشغالی شد و تاکید کرد: «زمان آن فرا رسیده که وظیفه انجام شود و ضربه‌ای به حزب‌الله وارد کرده و دست نیروهایمان را باز بگذاریم و امنیت را به شمال بازگردانیم.»

در همین حال، یائیر لاپید، رئیس اپوزیسیون رژیم صهیونیستی نیز وضعیت را «قیمومیت کامل آمریکا» توصیف کرده و آویگدور لیبرمن، رئیس حزب «اسرائیل خانه ما»، نتانیاهو را «عروسک خیمه‌شب‌بازی» توصیف کرد.

این در حالی است که دفتر نتانیاهو در این باره سکوت اختیار کرده است. کانال ۱۳ اسرائیل گزارش داد: «اینکه یک رئیس‌جمهور آمریکا، هر چقدر هم که دوستدار اسرائیل باشد، بر اسرائیل حکمرانی کند، باید مایه نگرانی ما باشد.»