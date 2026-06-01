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کشف سلاح و مهمات از یک موتور سیکلت در شرق کشور

مرکز اطلاع‌رسانی فراجا طی اطلاعیه‌ای از کشف سلاح و مهمات از راکب و ترک‌نشین یک دستگاه موتور سیکلت در استان سیستان و بلوچستان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۷۶۴۱۸
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کشف سلاح و مهمات از یک موتور سیکلت در شرق کشور

به گزارش تابناک، در اطلاعیه مرکز اطلاع‌رسانی فراجا آمده است: در یک عملیات موفقیت آمیز که حاصل اشراف اطلاعاتی و اقدامات فنی صورت گرفته به نتیجه رسید، تعداد ۵۷ قبضه سلاح کمری، ۱۱۴ تیغه خشاب به همراه ۹۴ تیر فشنگ جنگی از یک دستگاه موتور سیکلت فاقد پلاک، در حین تردد، در هنگ مرزی جکیگور از توابع استان سیستان و بلوچستان کشف و ضبط گردید.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: در این رابطه، ۲ نفر ( راکب و ترک نشین موتورسیکلت مذکور) نیز دستگیر شدند.

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برچسب ها
سیستان و بلوچستان منطقه مرزی موتور سیکلت سلاح مهمات کشف سلاح
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