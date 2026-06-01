گفتگوی تلفنی عراقچی با مسئولین پاکستانی
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تماسهای تلفنی جداگانه با محمد اسحقدار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان و فیلد مارشال عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان در خصوص تحولات منطقهای و روندهای مرتبط با آتشبس گفتگو و رایزنی کرد.
کد خبر: ۱۳۷۶۴۰۸| |
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به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تماس های تلفنی جداگانه با محمد اسحقدار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان و فیلد مارشال عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان در خصوص تحولات منطقه ای و روندهای مرتبط با آتشبس گفتگو و رایزنی کرد.
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