گفتگوی تلفنی عراقچی با مسئولین پاکستانی

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تماس‌های تلفنی جداگانه با محمد اسحق‌دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان و فیلد مارشال عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان در خصوص تحولات منطقه‌ای و روندهای مرتبط با آتش‌بس گفتگو و رایزنی کرد.

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تماس های تلفنی جداگانه با محمد اسحق‌دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان و فیلد مارشال عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان در خصوص تحولات منطقه ای و روندهای مرتبط با آتش‌بس گفتگو و رایزنی کرد.