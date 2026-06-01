واکنش ترامپ به توقف مذاکرات ایران
به گزارش تابناک، تیم مذاکرهکننده ایران اعلام کرد با توجه به تداوم جنایات اسرائیل در لبنان و با عنایت به اینکه لبنان جزو پیششرطهای آتشبس بین واشنگتن و تهران بوده است و اکنون این آتشبس در همه جبههها از جمله لبنان نقض شده است، «گفتوگوها و تبادل متون از طریق میانجی» را متوقف میکند.
در این حال، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا ساعاتی پس از انتشار این گزارش، مدعی شد که اطلاعی درباره تصمیم تهران درباره لغو مذاکرات با واشنگتن برای پایاندادن به جنگی که از اواخر ماه فوریه آغاز شده است، ندارد.
رئیسجمهور آمریکا به خبرنگار انبیسی نیوز در مورد ایران ادعا کرد که در مورد گزارشها مبنی بر تعلیق مذاکرات از طرف ایران چیزی نشنیده است.
رئیسجمهور آمریکا مدعی شد: اگر گزارشها مبنی بر تعلیق مذاکرات ایران با آمریکا درست باشد، «اشکالی ندارد»
ترامپ گفت: «این به آن معنا نیست که ما برویم و شروع به انداختن بمب کنیم. ما فقط سکوت میکنیم. محاصره را حفظ میکنیم.» محاصره مثل یک قطعه فولاد است.
وی مدعی شد: فکر میکنم به هر اندازه که آنها بخواهند میتوانم صبر کنم. آنها دارند یک ثروت را از دست میدهند.
ادعاهای ترامپ درحالی است که کارشناسان درباره تبعات تداوم وضعیت کنونی در تنگه هرمز ابراز نگرانی کرده و از احتمال جهش قیمت سوخت و کالا در آمریکا سخن گفتهاند.