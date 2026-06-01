به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در ادامه رایزنی های دیپلماتیک روز جاری، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تماس تلفنی با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر در خصوص آخرین وضعیت و تحولات لبنان در سایه حملات تجاوزکارانه رژیم اسرائیل و پیامدهای این اقدامات تجاوزکارانه گفتگو و تبادل نظر کرد.