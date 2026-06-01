گفتوگوی عراقچی با وزیر خارجه قطر در پی تحولات لبنان
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران طی تماسی با نخستوزیر و وزیر امور خارجه قطر گفتگو و رایزنی کرد.
کد خبر: ۱۳۷۶۳۹۲| |
768 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، در ادامه رایزنی های دیپلماتیک روز جاری، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تماس تلفنی با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر و وزیر امور خارجه قطر در خصوص آخرین وضعیت و تحولات لبنان در سایه حملات تجاوزکارانه رژیم اسرائیل و پیامدهای این اقدامات تجاوزکارانه گفتگو و تبادل نظر کرد.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟