صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هشدار قاطع فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا به صهیونیست‌ها

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء(ص) خطاب به ساکنان اراضی اشغالی هشداری صادر کرد.
کد خبر: ۱۳۷۶۳۹۱
| |
3166 بازدید
|
۱
هشدار قاطع فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا به صهیونیست‌ها

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، سرلشکر خلبان علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء(ص) تصریح کرد: نتانیاهو در ادامه شرارت‌های خود در منطقه، ضاحیه و بیروت را تهدید به بمباران نموده و برای ساکنان آن هشدار تخلیه اعلام کرده است.

وی گفت: با توجه به نقض مکرر آتش‌بس توسط رژیم، در صورت عملی شدن این تهدید به ساکنان بخش‌های شمالی و شهرک‌های نظامی در سرزمین‌های اشغالی هشدار می‌دهیم اگر نمی‌خواهند آسیب ببینند منطقه را ترک نمایند.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
سردار عبداللهی قرارگاه خاتم الانبیا هشدار اسرائیل سرزمین های اشغالی نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل لبنان نقض آتش بس
یک استان جدید از دل خزر بیرون اومد/ بزرگ‌ترین انتقال خاموش زمین در شمال ایران
وقتی سیاست، فقه و پزشکی سر یک میز می‌نشینند
بازخوانی تاریخ/ سری که ۴۳۶ سال پس از اعدام دوباره پیدا شد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بیانیه سفارت لبنان در آمریکا درباره توقف حملات
واکنش تند صهیونیست‌ها به عقب نشینی نتانیاهو
ادعای ترامپ درباره توقف حملات اسرائیل و حزب الله
حمله به ضاحیه لبنان به تعویق افتاد
گفتگوی تلفنی عراقچی با مسئولین پاکستانی
بیانیه وزارت امور خارجه در خصوص نقض مستمر آتش‌بس
واکنش عربستان به تجاوزات رژیم اسرائیل علیه لبنان
گفت‌وگوی ترامپ با نتانیاهو پس از تشدید حملات به لبنان
هشدار اطلاعات سپاه: هرکه باد بکارد، طوفان درو می‌کند
گفت‌وگوی عراقچی با وزیر خارجه قطر در پی تحولات لبنان
خط و نشان نتانیاهو و کاتز برای ضاحیه
پیام عراقچی درپی نقض آتش‌بس توسط آمریکا و اسراییل
نشست اضطراری شورای امنیت در پی تداوم اشغال لبنان
اتحادیه اروپا خواستار توقف حملات اسرائیل به لبنان شد
انفجار زیرساخت‌های توزیع برق در اراضی اشغالی
اسرائیل بدون آمریکا هم با ایران وارد جنگ می‌شود
نتانیاهو: دستور حمله به ضاحیه بیروت را دادم
فوری/ ایران تبادل پیام با آمریکا را متوقف می‌کند
آملی لاریجانی: مردم ایران در کنار مردم لبنان ایستاده‌اند
چراغ سبز واشنگتن برای جنگ در لبنان!
مذاکرات ایران و آمریکا متوقف شد؟/ ترامپ: ایران به ما نگفته مذاکره را متوقف کرده است
هشدار صریح سردار شکارچی به اسرائیل و آمریکا
نتانیاهو: جنگ علیه لبنان را ادامه می‌دهیم
بیانیه هشدارآمیز حزب‌الله لبنان خطاب به نتانیاهو
دستور نتانیاهو برای حملات شدید به جنوب لبنان
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۱
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
1
3
پاسخ
زنده باد نیروهای مسلح قهرمان ایران
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
ترامپ متن تفاهم نامه را تغییر داد/ ارسال پیشنهاد جدید آمریکا به ایران  (۸۲ نظر)
مقام ارشد اطلاعاتی اسرائیل: احمدی نژاد یکی از حلقه‌ها بود! + زیرنویس  (۷۸ نظر)
فواد ایزدی: اگر چنین کنیم ترامپ به ایران بمب اتم خواهد زد!  (۷۸ نظر)
بررسی اظهارات وزیر جنگ آمریکا در «شانگری-لا»/ «توافق نشود دوباره به ایران حمله می‌کنیم»  (۶۱ نظر)
چری ۳۰ هزار دلاری را با اسم «اکستریم» ۹ میلیارد فاکتور کردند/ خودروسازی که روغن‌موتور ندارد اما اشتهای میلیاردی دارد!  (۶۱ نظر)
التماس مسیح علی نژاد برای حمله دوباره به ایران!  (۵۸ نظر)
افزایش «قیمت بنزین» از دستور کار دولت خارج شد؟ / «پاداش» سقاب برای مردم چیست؟  (۵۷ نظر)
کارشناس صداوسیما: آریایی‌‌ها قاتل بودند!  (۵۶ نظر)
تصاویر محافظین و لندکروز حفاظت احمدی نژاد پس از حمله اسرائیل  (۵۲ نظر)
پاسکاری دولتی‌ها بر سر کالابرگ/ یک میلیون تومانی که ثابت مانده اما بی‌ارزش‌تر می‌شود  (۴۹ نظر)
ایران جنگنده پاکستانی می‌خرد؟  (۴۷ نظر)
روایت فرزند آیت الله یزدی درباره رقم نجومی در حسابش  (۴۴ نظر)
تصاویر هدیه لاکچری یک بانک دولتی به کارمندانش  (۴۴ نظر)
تصمیمی که دودش به چشم مردم می‌رود/ چرا دولت برای موج تازه گرانی آستین بالا زد؟  (۴۴ نظر)
ویدیوهای رسانه احمدی نژاد پیش از حمله اسرائیل: هرکه با رهبری مخالف است...  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005m3r
tabnak.ir/005m3r