به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، سرلشکر خلبان علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء(ص) تصریح کرد: نتانیاهو در ادامه شرارت‌های خود در منطقه، ضاحیه و بیروت را تهدید به بمباران نموده و برای ساکنان آن هشدار تخلیه اعلام کرده است.

وی گفت: با توجه به نقض مکرر آتش‌بس توسط رژیم، در صورت عملی شدن این تهدید به ساکنان بخش‌های شمالی و شهرک‌های نظامی در سرزمین‌های اشغالی هشدار می‌دهیم اگر نمی‌خواهند آسیب ببینند منطقه را ترک نمایند.