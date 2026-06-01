هشدار قاطع فرمانده قرارگاه خاتمالانبیا به صهیونیستها
فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء(ص) خطاب به ساکنان اراضی اشغالی هشداری صادر کرد.
کد خبر: ۱۳۷۶۳۹۱| |
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به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، سرلشکر خلبان علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیاء(ص) تصریح کرد: نتانیاهو در ادامه شرارتهای خود در منطقه، ضاحیه و بیروت را تهدید به بمباران نموده و برای ساکنان آن هشدار تخلیه اعلام کرده است.
وی گفت: با توجه به نقض مکرر آتشبس توسط رژیم، در صورت عملی شدن این تهدید به ساکنان بخشهای شمالی و شهرکهای نظامی در سرزمینهای اشغالی هشدار میدهیم اگر نمیخواهند آسیب ببینند منطقه را ترک نمایند.
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