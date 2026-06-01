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گفتگوی عراقچی با وزرای خارجه بلژیک، فرانسه و ترکیه

وزیر امور خارجه ایران در تماس تلفنی با ماکسیم پرو معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه بلژیک، و همچنین ژان نوئل بارو وزیر امور فرانسه با ایشان گفت‌وگو کرد.
کد خبر: ۱۳۷۶۳۸۲
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گفتگوی عراقچی با وزرای خارجه بلژیک، فرانسه و ترکیه

به گزارش تابناک به نقل از وزارت امور خارجه، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در تماس تلفنی با ماکسیم پرو معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه بلژیک، در خصوص موضوعات دوجانبه، آخرین وضعیت تحولات در منطقه غرب آسیا گفت‌وگو کرد.

دو طرف هم‌چنین روندهای جاری دیپلماتیک را با هدف جلوگیری از تشدید تنش و خاتمه جنگ تحمیلی آمریکایی- صهیونیستی علیه ایران را مورد بحث قرار دادند.

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و فرانسه

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین در تماسی عصر امروز دوشنبه با ژان نوئل بارو وزیر امور فرانسه در خصوص آخرین تحولات منطقه ای، تجاوزات رژیم صهیونیستی به لبنان و پیامدهای این اقدامات تجاوزکارانه گفتگو و رایزنی کرد.

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ترکیه

در گفتگوی تلفنی سید عباس عراقچی و هاکان فیدان وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ترکیه درباره آخرین روندهای تحولات منطقه ناشی از حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به لبنان گفتگو و تبادل نظر شد.

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عباس عراقچی وزیر امور خارجه گفتگوی تلفنی بلژیک فرانسه ترکیه
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