رنجبران: مردم باید در جریان مذاکرات باشند
به گزارش تابناک، محمدحسین رنجبران، مشاور پیشین رسانهای عباس عراقچی، وزیر امور خارجه در گفتوگو با انصاف نیوز درباره انتقادهای مطرحشده نسبت به سکوت مسئولان در اطلاعرسانی روند مذاکرات گفت: مردم بالاخره حق دارند بدانند چه اتفاقی در حال رخ دادن است، اما این موضوع از ابتدای انقلاب تاکنون همواره مطرح بوده که ما در اطلاعرسانی درباره مذاکرات با محدودیتهایی مواجه هستیم؛ محدودیتهایی که رسانههای خارجی الزاماً با آن روبهرو نیستند.
او گفت: جمهوری اسلامی دشمنان فراوانی دارد که ممکن است به هر نحو در مسیر مذاکرات اخلال ایجاد کنند. به همین دلیل نمیتوان ریزترین جزئیات مذاکرات را همانگونه که برخی منابع خارجی منتشر میکنند، در داخل کشور نیز منتشر کرد. این یک واقعیت و محدودیتی است که مسئولان کشور با آن مواجه هستند.
رنجبران با تأکید بر حق مردم برای آگاهی از روند امور گفت: از سوی دیگر مردم محق هستند و حق دارند بدانند در عرصه دیپلماسی و مذاکرات چه میگذرد. به همین دلیل باید میان ضرورت حفظ محرمانگی مذاکرات و حق مردم برای اطلاع از روندها تعادل برقرار شود.
او با اشاره به تعیین سخنگوی مذاکرات از سوی مسئولان گفت: به هر حال سخنگو مشخص شده است، اما به نظر میرسد آقای بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، میتواند نقش فعالتری در ارائه اطلاعات ایفا کند؛ نه اطلاعات طبقهبندیشده یا مواردی که ممکن است به مذاکرات آسیب بزند، بلکه اطلاعاتی که بدون ورود به جزئیات، مردم را بهطور مستمر در جریان روند کار قرار دهد.
این فعال رسانهای ادامه داد: آقای بقایی و مجموعه رسانهای وزارت خارجه طی دو سال اخیر عملکرد قابل قبولی داشتهاند و توانستهاند کارهای خوبی انجام دهند. آنها میتوانند این موضوع را نیز مدیریت کنند، مشروط بر آنکه اختیارات و اطلاعات لازم از سوی هیئت مذاکرهکننده در اختیارشان قرار گیرد و انتقال اطلاعات با تأخیر انجام نشود.
اوگفت: اگر مردم احساس کنند هیئت مذاکرهکننده برای اطلاعرسانی به افکار عمومی تحرک و برنامه دارد، حتی در صورت منتشر نشدن جزئیات نیز اقناع خواهند شد. مردم میدانند که کشور با دشمنانی مواجه است که ممکن است از هر اطلاعاتی علیه منافع ملی استفاده کنند و انتظار ندارند همه جزئیات مذاکرات بهصورت لحظهای منتشر شود.
رنجبران با اشاره به شرایط رسانهای موجود گفت: ما با طرفی روبهرو هستیم که از قدرت رسانهای گستردهای در سطح بینالمللی برخوردار است و از سوی دیگر، ضعفهایی که طی سالهای اخیر در حوزه اطلاعرسانی داخلی داشتهایم باعث شده بخشی از مخاطبان به رسانههای خارج از کشور گرایش پیدا کنند. در چنین شرایطی طبیعی است که برخی کاستیها بیشتر به چشم بیاید.
او در ادامه بر نقش شورای عالی امنیت ملی تأکید کرد و گفت: به نظر من دبیر شورای عالی امنیت ملی و دبیرخانه این شورا باید در حوزه سیاستگذاری رسانهای فعالتر عمل کنند. در کنار سخنگوی مذاکرات و معاونت رسانهای شورای عالی امنیت ملی، لازم است هماهنگی بیشتری برای مدیریت فضای اطلاعرسانی شکل بگیرد.
اوگفت : در همه کشورهای دنیا، حتی دموکراتیکترین کشورها، شورای امنیت ملی درباره نحوه اطلاعرسانی در موضوعات حساس تصمیمگیری میکند. بنابراین شورای عالی امنیت ملی نیز باید سیاستگذاری روشن، قاطع و مشخصی در این زمینه داشته باشد و در صورت تخطی افراد از این چارچوبها، تذکرات و برخوردهای لازم صورت گیرد.
رنجبران با انتقاد از برخی اظهارنظرهای غیرمستند در فضای رسانهای گفت: امروز شاهد حضور برخی کارشناسان ثابت در رسانهها هستیم که پس از حضور در برنامهها، مطالبی را در شبکههای اجتماعی منتشر میکنند که میتواند موجب نگرانی یا ایجاد توقعات غیرواقعی در جامعه شود. برای مثال، افرادی بدون داشتن تجربه دیپلماتیک یا ارتباط با مراکز تصمیمگیر، ادعاهایی درباره شروط یا جزئیات مذاکرات مطرح میکنند که مبنای مشخصی ندارد. در شرایط حساس کنونی نباید با چنین رفتارهایی مماشات شود. همچنین شوراى عالى امنیت به نظر مى رسد باید قاطعانه برخورد کند و کسانى که چندین بار تذکر گرفتن و رعایت نمى کنن صراحتا معرفى کند به مردم و رسانه ها تا بدانند خودسرانه عمل کردن به منافع ملى آسیب زا هست.
او تأکید کرد: دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی باید هم با کسانی که موجب نگرانی افکار عمومی میشوند و هم با افرادی که انتظارات غیرواقعی ایجاد میکنند، برخورد کند تا چارچوب اطلاعرسانی مذاکرات حفظ شود.
این فعال رسانهای در ادامه گفت: مردم نباید احساس کنند از روند امور بیاطلاع ماندهاند. اگر اطلاعات بهموقع و بهاندازه در اختیار افکار عمومی قرار نگیرد، زمینه شکلگیری شایعات و نگرانیها فراهم میشود. البته این کار، کاری ظریف و دشوار است، اما از مجموعههای رسانهای وزارت امور خارجه و شورای عالی امنیت ملی برمیآید.
رنجبران با اشاره به تجربه خود در رسانه ملی گفت: سالها در صداوسیما فعالیت کردهام و به یاد دارم که آنچه از سوی شورای عالی امنیت ملی ابلاغ میشد، باید عیناً رعایت میشد. حتی در دیداری که جمعی از مدیران و متخصصان رسانه ملی با رهبر شهید انقلاب داشتند، ایشان تصریح کردند که حتی اگر رعایت مصوبات شورای عالی امنیت ملی موجب تأخیر در اطلاعرسانی شود، باز هم رسانهها موظف به تبعیت از آن هستند.
اوگفت: این موضوع نشان میدهد سیاستگذاری شورای عالی امنیت ملی در حوزه اطلاعرسانی فصلالخطاب است و همه باید به آن پایبند باشند؛ چه این سیاستها مورد پسندشان باشد و چه نباشد.
رنجبران در پایان با اشاره به نمونههای بینالمللی گفت: حتی پس از حادثه ۱۱ سپتامبر نیز برای مدتی اطلاعرسانی رسانههای آمریکایی در چارچوب ملاحظات امنیتی انجام میشد. اکنون نیز کشور در شرایط ویژهای قرار دارد؛ شاید نه درگیر جنگ گرم، اما درگیر یک نبرد سیاسی و دیپلماتیک حساس که میتواند بر آینده کشور تأثیرگذار باشد. در چنین وضعیتی لازم است شورای عالی امنیت ملی سیاستگذاری روشنی داشته باشد و در صورت وجود موانع یا ناهماهنگیها، آنها را با رسانهها در میان بگذارد تا همه بدانند چگونه باید عمل کنند.