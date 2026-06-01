چین، صنعت انرژی را به هوشمصنوعی سپرد
به گزارش تابناک؛ تجهیزات پهنای باند پرقدرت در یکی از سایتهای جمعآوری دادههای وارونگی موج کامل هوشمند سهبعدی شرکت ملی نفت چین مستقر شده است.
بر اساس گزارشهای صنعتی و تازهترین تحولات شرکتی، چین تلاشهای خود را برای ادغام هوش مصنوعی در بخش انرژی افزایش داده و از فناوریهای پیشرفته برای پیشبرد نوسازی صنعتی، افزایش بهرهوری عملیاتی و تضمین آینده انرژی خود استفاده میکند.
طبق یک طرح عملیاتی که به تازگی از سوی اداره ملی انرژی چین منتشر شده، تا سال ۲۰۳۰ ظرفیت تأمین انرژی پاک برای زیرساختهای قدرت محاسباتی هوش مصنوعی در این کشور به شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت و کاربرد هوش مصنوعی در بخش انرژی نیز به طور چشمگیری گسترش پیدا خواهد کرد.
در این طرح همچنین تأکید شده که هدف، ایجاد سناریوهای کاربردی با ارزش بالا برای هوش مصنوعی در بخش انرژی، آزادسازی ارزش دادههای انرژی و تقویت نوآوری در مدلهای هوش مصنوعی مرتبط با این حوزه است.
اداره ملی انرژی چین اعلام کرد که این کشور در سال ۲۰۲۵ تعداد ۴۲ خوشه محاسباتی هوشمند در مقیاس بزرگ ایجاد کرده و مصرف برق مراکز محاسباتی ملی را به ۱۷۰ میلیارد کیلووات ساعت رسانده است.
پیشبینی میشود مصرف برق مراکز داده در سراسر جهان تا سال ۲۰۳۰ در مقایسه با سال ۲۰۲۵ تقریباً دو برابر شود؛ موضوعی که نیاز فوری به بهینهسازی مبتنی بر هوش مصنوعی را برجسته میکند.
لین بوکیانگ، رئیس مؤسسه مطالعات سیاست انرژی چین در دانشگاه شیامن، گفت در حالی که افزایش تقاضای برق چالش بزرگی برای شبکه برق ایجاد میکند، زیرساخت قدرتمند انرژی چین و رشد سریع ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر، این کشور را در موقعیتی منحصربهفرد قرار داده تا این چالش را به یک مزیت رقابتی جهانی در رقابت هوش مصنوعی تبدیل کند.
او گفت: «تعامل میان هوش مصنوعی و بخش انرژی از حمایت یکطرفه عبور کرده و به مرحله ادغام عمیق رسیده است؛ مسیری که به عامل اصلی پرورش نیروهای مولد با کیفیت جدید و ساخت یک قدرت بزرگ انرژی تبدیل شده است.»
اداره ملی انرژی چین اعلام کرد که برای مدیریت این تقاضای روبهرشد و سادهسازی عملیات پیچیده صنعتی، بخش انرژی این کشور دهها مدل بزرگ هوش مصنوعی تخصصی را با موفقیت راهاندازی کرده است.
این پلتفرمهای پیشرفته حوزههای مختلفی از جمله شبکه برق، انرژیهای تجدیدپذیر، انرژی حرارتی و هستهای، زغالسنگ و همچنین نفت و گاز را پوشش میدهند.
شرکت ملی نفت چین نیز به عنوان نمونهای از این روند، روز پنجشنبه از نسخه جدید مدل بزرگ «کونلون» رونمایی کرد. این پلتفرم ارتقایافته، گذار مهمی از پاسخگویی منفعلانه به «هوش فعال» را نشان میدهد و به هوش مصنوعی اجازه میدهد بهصورت مستقل برنامهریزی، ارسال ابزار، تحلیل دادهها و اجرای وظایف را در سراسر خط تولید انجام دهد.
مدل «کونلون» به عنوان نخستین مدل بزرگ صنعت انرژی و شیمیایی داخلی که به کاربرد گسترده و زنجیره کامل دست یافته، اکنون در ۱۵۲ سناریو مورد استفاده قرار گرفته است.
تأثیر عملی این مدل در حال تغییر شکل عملیات سنتی است. شرکت ملی نفت چین اعلام کرد این مدل علاوه بر کاهش زمان پردازش وارونگی موج صوتی سهبعدی از ۲۰ روز به تنها ۳ روز و کاهش بیش از ۳۰ درصدی هزینهها، دارای سامانه هشدار خطر حفاری با دقتی بیش از ۸۵ درصد است و طی ۶ ماه گذشته بیش از ۳۰۰ هشدار اولیه برای جلوگیری از حوادث صادر کرده است.
لین گفت این پیشرفتها نشاندهنده تحول گستردهتری در چشمانداز صنعتی چین است.
وی افزود که با گذار از نظارت دستی سنتی به مدیریت فعال مبتنی بر هوش مصنوعی، بخش انرژی چین در حال ایجاد زیرساختی مقاومتر، کارآمدتر و ایمنتر برای تأمین آینده دیجیتال این کشور است.