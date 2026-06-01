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الگوی مدیریتی اعتلای کشور در جنگ تحمیلی سوم؛ سه‌گانه دفاع، انسجام و مذاکره مقتدرانه

بابک نگاهداری
کد خبر: ۱۳۷۶۳۴۷
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الگوی مدیریتی اعتلای کشور در جنگ تحمیلی سوم؛ سه‌گانه دفاع، انسجام و مذاکره مقتدرانه

پیام اخیر رهبر معظم انقلاب در تقدیر از عملکرد محمدباقر قالیباف، صرفاً یک تشکر سیاسی نیست، بلکه می‌توان آن را تأیید یک الگوی مدیریتی در شرایط بحرانی و جنگی کشور دانست؛ الگویی که بر سه محور اصلی «دفاع مؤثر»، «انسجام داخلی» و «مذاکره از موضع قدرت» استوار است.

در شرایط جنگ تحمیلی سوم که دشمن از ابزارهای ترکیبی نظامی، اقتصادی، رسانه‌ای و دیپلماتیک برای فشار بر ایران استفاده کرد، حفظ توان دفاعی و جلوگیری از فرسایش روحیه عمومی، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های مدیریت بحران محسوب می‌شود. در این چارچوب، تقویت بازدارندگی و حفظ انسجام ملی نقش تعیین‌کننده‌ای در کنترل شرایط ایفا کرد.

بخش دوم این الگو به مدیریت انسجام درونی کشور بازمی‌گردد. در دوره‌های بحرانی، هرگونه شکاف میان نهادهای حاکمیتی می‌تواند فشار بیرونی را به بحران داخلی تبدیل کند. از این رو، هماهنگی میان قوا و تمرکز بر اولویت‌های ملی، به عنوان یکی از عناصر کلیدی عبور از شرایط جنگی مطرح بوده است.

در سطح سوم، موضوع مذاکره قرار دارد؛ جایی که بر اساس این تحلیل، دیپلماسی تنها زمانی در خدمت منافع ملی قرار می‌گیرد که از موضع قدرت و عزت انجام شود و در امتداد میدان عمل کند، نه در تقابل با آن. در چنین نگاهی، مذاکره ابزار تکمیل دستاوردهای میدانی و تثبیت منافع کشور تلقی می‌شود.

در مجموع، پیام رهبر انقلاب را می‌توان تأییدی بر کارآمدی یک الگوی حکمرانی دانست که تلاش کرده است همزمان سه مأموریت دفاع، انسجام و دیپلماسی را در شرایط پیچیده جنگی پیش ببرد و ظرفیت کشور را برای عبور از بحران حفظ کند.

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