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ادعای ردیابی بمب‌افکن‌های B-۲ آمریکا بر فراز ایران

ردیابی بمب‌افکن‌های B-۲ آمریکا با هوش مصنوعی، ادعای جدید یک شرکت دفاعی چینی است که مدعی شده توانسته مسیر پرواز این هواپیماهای رادارگریز را بر فراز ایران بازسازی کند.
کد خبر: ۱۳۷۶۳۴۲
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51728 بازدید
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ادعای ردیابی بمب‌افکن‌های B-۲ آمریکا بر فراز ایران

به گزارش تابناک به نقل از گجت نیوز؛ ردیابی بمب‌افکن‌های B-۲ آمریکا با هوش مصنوعی، ادعای جدید یک شرکت دفاعی چینی است که مدعی شده توانسته مسیر پرواز این هواپیما‌های رادارگریز را بر فراز ایران بازسازی کند.

شرکت فناوری جینگ‌آن در هانگژو، چین، اظهارات جنجالی را مطرح کرده که در صورت اثبات، می‌تواند معادلات جنگ‌های هوایی پنهان‌کار را تغییر دهد. این شرکت مدعی است سیستم هوش مصنوعی جینگ‌چی آنها، سیگنال‌های رادیویی چهار بمب‌افکن B-۲ اسپریت نیروی هوایی ایالات متحده را رهگیری کرده است. ادعای ردیابی این هواپیما‌های پیشرفته پنهان‌کار توسط هوش مصنوعی، سوالات بسیاری را درباره امنیت عملیات‌های هوایی و قابلیت‌های نظارتی هوش مصنوعی چین ایجاد می‌کند.

ادعای ردیابی بمب‌افکن‌های B-۲ آمریکا بر فراز ایران

بمب‌افکن B-۲ اسپریت که با نام «بمب‌افکن پنهان‌کار» شناخته می‌شود و ساخت شرکت نورثروپ گرومن است، در ۱۷ ژوئیه ۱۹۸۹ اولین پرواز خود را انجام داد و در روز سال نو ۱۹۹۷ رسماً وارد خدمت عملیاتی شد. این هواپیما از مزیت‌های فناورانه بالایی برخوردار است که کشور‌های رقیب، مانند جمهوری خلق چین، فعالانه به دنبال خنثی کردن آنها هستند. پکن در حال توسعه بمب‌افکن پنهان‌کار بومی خود، یعنی شی‌آن H-۲۰ است و همزمان تلاش می‌کند فناوری‌هایی برای شناسایی بمب‌افکن‌های پنهان‌کار آمریکایی توسعه دهد. اکنون آنها ادعا می‌کنند که چنین کاری را بر فراز ایران انجام داده‌اند.

بر اساس گزارشی که در ۱۲ مارس ۲۰۲۶ توسط کریس یانگ در Interesting Engineering منتشر شد، شرکت فناوری جینگ‌آن که خدمات جمع‌آوری اطلاعات به ارتش آزادی‌بخش خلق (PLA) ارائه می‌دهد، مدعی است پیش از تشدید اخیر درگیری در منطقه، از هوش مصنوعی برای شناسایی سیگنال‌های مرتبط با فعالیت‌های نظامی ایالات متحده استفاده کرده است. این شرکت مستقر در هانگژو ادعا کرد سیستم نظارت بر جنگ Jingqi آنها در تاریخ ۶ فوریه ۲۰۲۶ (۱۷ بهمن 1404)، با تجزیه و تحلیل اطلاعات منبع باز، افزایش مداوم استقرار نظامی آمریکا نزدیک ایران را کشف کرده است.

جینگ‌آن مدعی است که در تاریخ ۲ مارس ۲۰۲۶ (۱۱ اسفند 1404)، سیستم هوش مصنوعی آنها توانسته سیگنال‌های رادیویی چهار بمب‌افکن B-۲A اسپریت با رمز‌های ندای Petro ۴۱ تا Petro ۴۴ را که در فاز اولیه عملیات بمباران در ۱ مارس ۲۰۲۶ (۱۰ اسفند 1404) مستقر شده بودند، رهگیری و مسیر پروازی آنها را بازسازی کند.

آیا چین واقعا راست می‌گوید؟

ادعای این شرکت مبنی بر شناسایی بزرگ‌ترین استقرار نظامی آمریکا در خاورمیانه طی تقریباً دو دهه که در ژانویه ۲۰۲۶ رخ داده، جای بحث دارد. این استقرار نظامی به‌طور گسترده در رسانه‌های غربی از جمله فاکس نیوز نیز منتشر شده بود و یک اطلاعات مخفی به شمار نمی‌آمد.

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ردیابی بمب افکن بمب افکن b2 هوش مصنوعی چین
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۸
انتشار یافته: ۵
عادل
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
19
7
پاسخ
با دوربین های 24 ساعته تلسکوپی قابل دید وشکاراست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
دوربین های ماهواره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
11
8
پاسخ
یک قرارداد نظامی با چین ببندیم تضمین هوایی انجام شده.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
4
3
پاسخ
دیروز تشریف آورده بود دوباره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
4
3
پاسخ
سلام . دیروز اومده بود .
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