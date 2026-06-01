افتتاح «باجه بانک شهر» در ساختمان وزارت کشور

طی مراسمی با حضور مدیران ارشد بانک شهر و مسئولان وزارت کشور و با هدف تسهیل دسترسی کارکنان و مراجعان به خدمات و محصولات نوین بانکی، باجه بانک شهر در ساختمان اصلی وزارت کشور افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک شهر، دکتر سیدمحمدمهدی احمدی مدیرعامل بانک شهر، در این مراسم با اشاره به اهمیت تعامل و همکاری میان بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور، اظهار کرد: افتتاح این باجه حاصل همکاری مشترک بانک شهر و وزارت کشور در راستای ارائه خدمات بانکی باکیفیت و تسهیل دسترسی کارکنان و مراجعان این وزارتخانه به خدمات مالی و بانکی است.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین اهداف بانک شهر در سال‌های اخیر، توسعه خدمات‌رسانی، افزایش رضایتمندی مشتریان و فراهم کردن دسترسی آسان، سریع و مطلوب به خدمات بانکی در سراسر کشور بوده است.

دکتر احمدی با تأکید بر رویکرد توسعه‌محور بانک شهر، تصریح کرد: با توجه به وسعت جغرافیایی کشور و پراکندگی جمعیت، برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای توسعه و بهینه‌سازی شبکه شعب و باجه‌های بانکی انجام شده تا شهروندان در نقاط مختلف کشور بتوانند از خدمات این بانک بهره‌مند شوند.

مدیرعامل بانک شهر ادامه داد: افتتاح باجه بانک شهر در ساختمان اصلی وزارت کشور نیز در همین چارچوب صورت گرفته است و بانک شهر در آینده با بازنگری در جانمایی شعب و واحدهای بانکی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، روند توسعه شبکه خدمات خود را با جدیت دنبال خواهد کرد.

دکتر احمدی خاطرنشان کرد: توسعه خدمات حضوری در کنار گسترش زیرساخت‌های بانکداری الکترونیک، از مهم‌ترین برنامه‌های بانک شهر برای پاسخگویی هرچه بهتر به نیازهای مشتریان و ارتقای سطح خدمات بانکی در کشور است.

دکتر محمد مهدی بلندیان معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور با قدردانی از اقدامات بانک شهر در حوزه توسعه خدمات بانکی، بر اهمیت دسترسی آسان کارکنان به خدمات مالی و بانکی تأکید کرد و افتتاح این باجه را گامی مؤثر در جهت افزایش رفاه، تسهیل امور اداری و ارتقای رضایتمندی کارکنان وزارت کشور دانست.