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افتتاح «باجه بانک شهر» در ساختمان وزارت کشور

طی مراسمی با حضور مدیران ارشد بانک شهر و مسئولان وزارت کشور و با هدف تسهیل دسترسی کارکنان و مراجعان به خدمات و محصولات نوین بانکی، باجه بانک شهر در ساختمان اصلی وزارت کشور افتتاح و به بهره‌برداری رسید.
کد خبر: ۱۳۷۶۳۳۴
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افتتاح «باجه بانک شهر» در ساختمان وزارت کشور
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک شهر، دکتر سیدمحمدمهدی احمدی مدیرعامل بانک شهر، در این مراسم با اشاره به اهمیت تعامل و همکاری میان بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور، اظهار کرد: افتتاح این باجه حاصل همکاری مشترک بانک شهر و وزارت کشور در راستای ارائه خدمات بانکی باکیفیت و تسهیل دسترسی کارکنان و مراجعان این وزارتخانه به خدمات مالی و بانکی است.
 
وی افزود: یکی از مهم‌ترین اهداف بانک شهر در سال‌های اخیر، توسعه خدمات‌رسانی، افزایش رضایتمندی مشتریان و فراهم کردن دسترسی آسان، سریع و مطلوب به خدمات بانکی در سراسر کشور بوده است.
 
دکتر احمدی با تأکید بر رویکرد توسعه‌محور بانک شهر، تصریح کرد: با توجه به وسعت جغرافیایی کشور و پراکندگی جمعیت، برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای توسعه و بهینه‌سازی شبکه شعب و باجه‌های بانکی انجام شده تا شهروندان در نقاط مختلف کشور بتوانند از خدمات این بانک بهره‌مند شوند.
 
مدیرعامل بانک شهر ادامه داد: افتتاح باجه بانک شهر در ساختمان اصلی وزارت کشور نیز در همین چارچوب صورت گرفته است و بانک شهر در آینده با بازنگری در جانمایی شعب و واحدهای بانکی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، روند توسعه شبکه خدمات خود را با جدیت دنبال خواهد کرد.
 
دکتر احمدی خاطرنشان کرد: توسعه خدمات حضوری در کنار گسترش زیرساخت‌های بانکداری الکترونیک، از مهم‌ترین برنامه‌های بانک شهر برای پاسخگویی هرچه بهتر به نیازهای مشتریان و ارتقای سطح خدمات بانکی در کشور است.
 
دکتر محمد مهدی بلندیان معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور با قدردانی از اقدامات بانک شهر در حوزه توسعه خدمات بانکی، بر اهمیت دسترسی آسان کارکنان به خدمات مالی و بانکی تأکید کرد و افتتاح این باجه را گامی مؤثر در جهت افزایش رفاه، تسهیل امور اداری و ارتقای رضایتمندی کارکنان وزارت کشور دانست.
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