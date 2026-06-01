هشدار صریح سردار شکارچی به اسرائیل و آمریکا

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح تصریح کرد: به سران رژیم ددمنش صهیونیستی و حامیان آن، هشدار داده می‌شود که تداوم جنایات وحشیانه علیه لبنان، برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قابل تحمل نخواهد بود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سردار ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح اظهار کرد: رژیم متجاوز و کودک‌کش صهیونیستی با سوءاستفاده از فرصت آتش‌بس و تجاوز آشکار به خاک لبنان، بیش از ۳ هزار نفر از مردم بی‌گناه، از جمله زنان و کودکان را به خاک و خون کشیده است؛ در حالی که حکام کشور‌های غربی، راهکار سکوت یا حمایت از این جنایات ضد بشری را در پیش گرفته‌اند.

وی تصریح کرد: به سران رژیم ددمنش صهیونیستی و حامیان آن، هشدار داده می‌شود که تداوم جنایات وحشیانه علیه لبنان، برای نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران قابل تحمل نخواهد بود.