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هشدار صریح سردار شکارچی به اسرائیل و آمریکا

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح تصریح کرد: به سران رژیم ددمنش صهیونیستی و حامیان آن، هشدار داده می‌شود که تداوم جنایات وحشیانه علیه لبنان، برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قابل تحمل نخواهد بود.
کد خبر: ۱۳۷۶۳۲۴
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هشدار صریح سردار شکارچی به اسرائیل و آمریکا

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سردار ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح اظهار کرد: رژیم متجاوز و کودک‌کش صهیونیستی با سوءاستفاده از فرصت آتش‌بس و تجاوز آشکار به خاک لبنان، بیش از ۳ هزار نفر از مردم بی‌گناه، از جمله زنان و کودکان را به خاک و خون کشیده است؛ در حالی که حکام کشور‌های غربی، راهکار سکوت یا حمایت از این جنایات ضد بشری را در پیش گرفته‌اند.

وی تصریح کرد: به سران رژیم ددمنش صهیونیستی و حامیان آن، هشدار داده می‌شود که تداوم جنایات وحشیانه علیه لبنان، برای نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران قابل تحمل نخواهد بود.

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