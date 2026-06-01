دیدار سفیر فرانسه در ایران با علی تاجرنیا

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ علی تاجرنیا رییس هیات مدیره و سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال ایران و مشاور روابط خارجی و دیپلماسی عمومی باشگاه با پی یر کوشار سفیر جمهوری فرانسه در ایران دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

در ابتدای این دیدار که پس از انجام استقبال رسمی از سفیر فرانسه آغاز شد رییس هیات مدیره باشگاه استقلال ایران ضمن خوش آمدگویی به سفیر که به دعوت او به استان البرز سفر کرده بود به نمایندگی از جامعه ورزش کشور از توجه او به دیپلماسی ورزشی تشکر و قدردانی کرد و برگزاری این ملاقات رسمی در مقطع فعلی را بسیار حائز اهمیت و مایه افتخار باشگاه استقلال و هواداران فهیم آن دانست.

رییس هیات مدیره باشگاه استقلال از مواضع ضد جنگ پاریس قدردانی و بر ضرورت همزیستی مسالمت آمیز همه ملت‌ها در دنیای به هم پیوسته فعلی تاکید کرد.

سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال تصریح کرد باشگاه استقلال به عنوان قدیمی‌ترین و پر افتخارترین باشگاه ورزشی ایران در حالی وارد هشتاد و یکمین سال تاسیس خود شده است که در رشته‌های مختلف در تیم‌های زنان و مردان فعالیت می‌کند و آمادگی کامل دارد در تبادلات ورزشی و همکاری نزدیک با سایر کشور‌ها به ویژه فرانسه نقش موثر و تعیین کننده‌ای داشته باشد

علی تاجرنیا ضمن ارائه گزارشی از افتخارات کسب شده و قهرمانی‌های متعدد تیم‌های مختلف زنان و مردان در فصل جاری افزود: در حال حاضر تیم فوتبال مردان استقلال در بالا‌ترین سطح فوتبال حرفه‌ای کشور در جایگاه نخست لیگ برتر خلیج فارس قرار دارد و به عنوان تیم صدرنشین سهمیه حضور در فصل آینده لیگ نخبگان آسیا را به دست آورده که این یکی از مهم‌ترین و ارزشمند‌ترین دستاورد‌های باشگاه در سال جاری علیرغم شرایط سخت جنگی و نا پایدار در کشور بوده است.

علی تاجرنیا با بیان ایشرایط نا پایدار و جنگی در کشور قادر به توقف قهرمانی‌های باشگاه استقلال نبود و در فصلی که پشت سر گذاشتیم جام‌های ارزشمند متعددی به ویترین افتخارات باشگاه اضافه شد که حاصل تلاش و تعهد ورزشکاران با استعداد و مربیان با تجربه ماست.

رییس هیات مدیره باشگاه استقلال گفت: از زمان حضورم در باشگاه توجه ویژه‌ای به همکاری‌های خارجی باشگاه داشته‌ام، چون باور دارم توسعه تعاملات ورزشی در عرصه‌های بین المللی می‌تواند به تقویت درک متقابل میان ملت‌ها و ارتقای ورزش کشور کمک کند.

سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال از ورزش به عنوان روشی مناسب و فراگیر برای گفت‌و‌گو بین ملت‌ها نام برد و با اشاره به تاریخ تبادلات فرهنگی میان ملل مختلف در سراسر جهان، ورزش را زبان مشترک بین همه ملت‌ها فارغ از هر نژاد، رنگ، قومیت و مذهب دانست.

در این دیدار رسمی پی یر کوشار سفیر جمهوری فرانسه در ایران ضمن تشکر از دعوت رییس باشگاه استقلال برای سفر به استان البرز و تماشای بازی فینال انتخابی سوپر لیگ غرب آسیا گفت: برای من مایه خوشحالی فراوان است که امروز در جمع مدیران باشگاه بزرگ استقلال هستم و همچنین می‌توانم هواداران پرشور بسکتبال ایران را از نزدیک ملاقات کنم.

سفیر فرانسه در تهران با تاکید بر نقش پاریس در برقراری صلح و ثبات ابراز امیدواری کرد که با برقراری صلح دائمی امکان ادامه فعالیت‌های ورزشی در ایران مانند گذشته فراهم شود.

این دیپلمات ارشد فرانسوی و دارنده نشان افتخار ملی فرانسه با تمجید از فعالیت باشگاه استقلال ایران در رشته‌های مختلف ورزشی به ویژه تیم داری باشگاه در ورزش زنان و برنامه‌های باشگاه برای فعال کردن آکادمی‌ها از شکل گیری تبادلات ورزشی بین باشگاه استقلال و باشگاه‌های فرانسوی استقبال کرد و گفت: در فرانسه هم مانند ایران ورزش به ویژه فوتبال بخشی از زندگی مردم است.

سفیر فرانسه در ایران گفت: در هر دو دوره مسئولیت دیپلماتیک خودم در ایران همواره برای نزدیکی دو ملت ایران و فرانسه تلاش کرده‌ام و معتقدم بر این اساس زمینه همکاری‌های مهمی به ویژه در تعاملات ورزشی بین دو کشور وجود دارد..

پی یر کوشار در پایان این ملاقات با تحسین هواداران پر شور باشگاه استقلال تاکید کرد: در کشور فرانسه با اینکه رنگ آبی یکی از سه رنگ پرچم ماست، اما آبی در میان فرانسوی‌ها از جذابیت بیشتری برخوردار است.

وحید آبیده مشاور روابط خارجی و دیپلماسی عمومی باشگاه استقلال ایران نیز در این دیدار ضمن خوشامدگویی به سفیر جمهوری فرانسه از موضع پاریس در مخالفت با جنگ قدردانی کرد و حضور پی یر کوشار در استان البرز را بیانگر روابط عمیق و تاریخی مردم ایران و فرانسه دانست و نگاه دو ملت به آینده روابط دوجانبه را روشن ارزیابی کرد.

وی در ادامه با تاکید بر نقش مهم دیپلماسی ورزشی، توسعه روابط خارجی با باشگاه‌ها و لیگ‌های سایر کشور‌ها و حضور فعالانه در تورنمنت‌های بین المللی را از اولویت‌های ریاست باشگاه استقلال دانسته و تصریح کرد: در حال حاضر باشگاه استقلال به عنوان بزرگ‌ترین و پر افتخارترین باشگاه ورزشی ایران با تیم داری در رشته‌های مختلف به جز فوتبال زمینه‌های متعددی برای همکاری با باشگاه‌های فرانسوی دارد.

مشاور روابط خارجی باشگاه استقلال در ادامه با روشن ارزیابی کردن آینده روابط دو ملت ایران و فرانسه اظهار داشت: در دوران مدیریت جدید باشگاه تلاش‌های گسترده‌ای برای توسعه دیپلماسی ورزشی در باشگاه صورت گرفته است و ما امیدواریم در آینده نزدیک با استقرار دائمی صلح بتوانیم همکاری‌های گسترده‌ای با باشگاه‌های فرانسوی در زمینه تبادلات ورزشی باشیم.

در پایان این ملاقات مقرر شد راه کار‌های توسعه همکاری‌های ورزشی بین باشگاه استقلال ایران و باشگاه‌های فرانسوی بررسی شده و زمینه‌های اجرایی تبادلات ورزشی بین باشگاه استقلال و طرف‌های فرانسوی فراهم شود.

در این دیدار رسمی بج اختصاصی لوگوی باشگاه استقلال که از سوی علی تاجرنیا به سفیر فرانسه در تهران اهدا شده بود به درخواست سفیر توسط وحید آبیده مشاور روابط خارجی باشگاه بر روی کت او نصب شد.